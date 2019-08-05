10 лет назад «Динамо» последний раз было в Лиге чемпионов. Где сейчас эти люди

10 лет назад «Динамо» последний раз участвовало в Лиге чемпионов: в третьем квалификационном раунде московский клуб сражался за путевку в Европу с шотландским «Селтиком». Пройти бело-голубым не удалось, а затем не смогли пробиться в Лигу Европы, уступив софийскому ЦСКА.
Посмотрим, где сейчас те люди, которые 10 лет назад могли подарить динамовским болельщикам групповой турнир Лиги чемпионов.
Владимир Габулов, 35 лет
Сейчас: президент «Алании».
Габулов был основным вратарем «Динамо» до осени 2010 года, но потом перестал попадать в состав. Летом 2011-го он перешел в «Анжи», но тут же был отдан в аренду в ЦСКА на полгода – Акинфеев получил травму, и «армейцам» срочно потребовался голкипер ему на замену. После ухода из «Анжи» Габулов вернулся в «Динамо», провел год в Туле и неожиданно для многих переехал в Брюгге. Там он и завершил карьеру, после чего ушел в политику, где надолго не задержался – в июле 2019 года Габулов объявил, что теперь будет руководить делами возрожденной «Алании». К слову, бесплатно.
Денис Колодин, 37 лет
Сейчас: тренер в СДЮШОР «Химки».
После «Динамо» карьера Колодина пошла на спад: два года в нижегородской «Волге», год в «Соколе» и переезд в Казахстан в только что образованный клуб «Алтай». Команда в первый же сезон вышла в высшую лигу, но спустя некоторое время была исключена из состава участников из-за несоответствия сертификации. В итоге в 2017 году клуб вообще прекратил свое существование, Колодин остался без работы и принял решение закончить карьеру. Теперь Денис тренирует детей в Химках.
Леандро Фернандес, 36 лет
Сейчас: занимается собаками.
Для аргентинца «Динамо» было единственным европейским клубом – и начинал, и заканчивал карьеру он в Латинской Америке. В Москве он провел восемь лет, после чего поиграл в Аргентине и Уругвае. Судя по «Инстаграму», сейчас он живёт на родине и занимается мастифами.
Адриан Ропотан, 33 года
Сейчас: выступает за румынскую «Конкордию».
После аренды в «Томь» Ропотан ушел из «Динамо» в нижегородскую «Волгу». На этом с Россией он распрощался – дальше была азербайджанская «Габала», два румынских клуба с созвучными названиями («Петролул» и «Пандурий»), два сезона в ОАЭ и возвращение на родину. Сейчас играет за «Конкордию», выступающую во второй лиге Румынии.
Владимир Гранат, 32 года
Сейчас: выступает за «Рубин».
Гранат провел в «Динамо» 10 лет, какое-то время был даже капитаном команды, но в 2014 году его внезапно сослали в дубль. Контракт подходил к концу, на зимние сборы с командой он не поехал и рисковал до лета не играть вообще. Но в последний день трансферного окна Гранат подписал контракт с «Ростовом». Потом был «Спартак» (и перевод в «Спартак-2»), возвращение в Ростов и переход в «Рубин».
Марцин Ковальчик, 34 года
Сейчас: выступает за польский клуб «Тыхы».
После «Динамо» поляк уехал на родину, но спустя два года вернулся в Россию – сначала его подписала нижегородская «Волга», а потом «Тосно».
Дмитрий Хохлов, 43 года
Сейчас: тренер «Динамо».
Завершив карьеру, Хохлов остался в «Динамо» — главным тренером молодежки. В 2015-м уехал в «Кубань», но через три месяца его отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Возвращение в «Динамо» состоялось зимой 2017 года – во вторую команду. Но по итогам сезона команда «Динамо-2» перестала существовать, и Хохлов с коллегами перешел в молодежку. А осенью его назначили на пост главного тренера основной команды.
Дмитрий Комбаров, 32 года
Сейчас: выступает за «Крылья Советов».
В 2010 году Комбаров перешел в «Спартак», где провел девять лет и стал чемпионом России. Летом 2019-го перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента – по его словам, он хотел играть, а не сидеть на скамейке.
Кирилл Комбаров, 32 года
Сейчас: выступает за «Арсенал».
Вместе с братом перешел в «Спартак», но провел там на три года меньше. После был переход в «Томь», но спустя полгода в клубе контракт был расторгнут, а Кирилл перешел в тульский «Арсенал», где регулярно появляется на поле.
Виктор Свежов, 28 лет
Сейчас: выступает за «Минск».
Воспитанник «Динамо» провел за основной состав всего 8 матчей. Карьера у него далеко не самая яркая, хоть и насыщенная: с 2011 года он сменил шесть команд, среди которых «Сибирь», «Факел» и «Балтика».
Александр Кокорин, 28 лет
Сейчас: отбывает срок в колонии общего режима.
В 2013 году Кокорин перешел в «Анжи», но за махачкалинский клуб так и не сыграл ни матча. Через два месяца он вернулся в «Динамо», где отыграл еще полтора года. В январе 2016 года перешел в «Зенит», где и продолжал свою карьеру до инцидентов с драками, прогремевшими на всю страну. В июне 2019 года Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и их общим другом Александром Протасовицким был осужден на полтора года за драку и уехал отбывать наказание в колонию общего режима.
Люк Уилкшир, 37 лет
Сейчас: тренер австралийского клуба «Вуллонгонг Вулвз».
В 2014 году австралиец покинул «Динамо» и уехал на год в Голландию. Но в Европе он не остался – «Фейеноорд» не активировал опцию продления контракта, поэтому на правах свободного агента Уилкшир перешел в «Терек». После Грозного вернулся в «Динамо», а потом уехал на родину, где стал чемпионом Австралии, а потом объявил о завершении карьеры и начале работы в клубе второй лиги «Вуллонгонг Вулвз». В первый же сезон Уилкшир привел команду к чемпионству, правда, путевку в высшую лигу «Вулвз» не получат — в Австралии высший дивизион закрыт и рассчитан на 10 клубов.
Александр Кержаков, 36 лет
Сейчас: старший тренер молодежной команды сборной России U-17.
В том же 2009 году Кержаков покинул «Динамо» и перешел в «Зенит», где провел семь лет. В 2017-м он, съездив в аренду в Цюрих, объявил о завершении карьеры. Вслед за этой новостью последовало его назначение на пост координатора юношеских команд «Зенита». Параллельно Кержаков получал тренерскую лицензию и уже весной следующего года стал старшим тренером молодежной сборной России до 17 лет.
- 5 августа 2019
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