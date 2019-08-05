С кем сыграет «Спартак», если не провалится с «Туном». Оптимистичный текст

В Ньоне прошла жеребьёвка, по результатам которой определились потенциальные соперники российских клубов в еврокубках. Вернее, они могут ими стать, если «Краснодар» и «Спартак» пройдут дальше. Верим в лучшее и на всякий случай присматриваемся к возможным соперникам.

Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы: итоги «Краснодар» узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов, «Спартак» — Лиги Европы.

С кем может сыграть «Краснодар»?

«Истанбул Башакшехир»

Турецкий клуб идёт на 118-м месте в рейтинге УЕФА, российская же команда располагается на 43-й строчке. Опыта выступления в еврокубках у «Истанбул Башакшехир» пока мало. Самым высоким достижением является выход в групповой этап Лиги Европы в сезоне-2017/18, тогда команда набрала в квартете восемь очков и в плей-офф не попала.



Результат в прошлом сезоне

В прошлом сезоне клуб, основаный в 1990 году, был близок к первому в своей истории чемпионству. «Истанбул Башакшехир» долго лидировал в турнирной таблице, но под конец первенства уступил первую строчку «Галатасараю». В Лиге Европы же команда сразу проиграла английскому «Бёрнли» в третьем раунде квалификации и завершила выступление.

Главный тренер

В 2019 году «Истанбул Башакшехир» возглавил молодой 45-летний специалист Окан Бурук. За время тренерской карьеры он завоевал пока только один трофей — Кубок Турции вместе с «Акхисаром». Игровая карьера полузащитника сложилась отлично. Семь раз Бурук выиграл национальное первенство, четыре раза — Кубок Турции. Также вместе с «Галатасараем» он становился победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.



Главные звёзды

В составе «Истанбул Башакшехир» играет много футболистов, выступавших в лучших лигах Европы. Среди них можно отметить бывшего полузащитника «Атлетико» и «Барселоны» Арду Турана, форварда «Реала» и «Милана» Робиньо, а также нападающего «Челси» Демба Ба. Защищает цвета турецкого клуба экс-защитник «Москвы», столичного «Динамо», самарских «Крыльев Советов» и махачкалинского «Анжи» Александр Епуряну.

«Олимпиакос»

Вторым потенциальным соперником «Краснодара» стал 44-кратный чемпион Греции «Олимпиакос». Сейчас команда располагается на 35-м месте в рейтинге УЕФА.



Результат в прошлом сезоне

В прошлом сезоне «Олимпиакос» занял второе место в национальном первенстве, уступив пять очков ПАОКу. В Лиге Европы выступление получилось менее успешное – вылет в 1/16 финала от киевского «Динамо».



Главный тренер

Возглавляет «Олимпиакос» 49-летний португальский специалист Педро Мартинс. Ранее он работал в небольших клубах у себя на родине и значимых побед не добивался. В текущей квалификации под его руководством греческий клуб обыграл во втором раунде чешскую «Викторию».



Главные звёзды

Именитых игроков в нынешнем составе «Олимпиакоса» нет. Среди тех, кто оставил след в греческом футболе, можно выделить вице-капитана Вассилиса Торосидиса. До недавнего времени цвета клуба защищал бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Бибрас Натхо.

С кем может сыграть «Спартак»?

«Брондбю»

Датский клуб выигрывал национальное первенство 10 раз, однако последнее чемпионство датируется 2005 годом. Команда располагается на 153-м месте в рейтинге УЕФА. Самым высоким достижением «Брондбю» является выход в полуфинал Кубка УЕФА в 1990 году.



Результат в прошлом сезоне

В прошедшем сезоне команда набрала всего 38 очков и завершила чемпионат на четвертой строчке. В текущем розыгрыше Лиги Европы датчане сначала прошли финский «Интер Турку», а потом были сильнее польской «Лехии».



Главный тренер

Главным тренером «Брондбю» с 2019 года является Нильс Фредериксен, долго время возглавлявший молодёжную сборную Дании. Серьёзных успехов в его послужном списке пока нет.



Главные звёзды

Звёздами какой-либо величины команда не обладает. Лидером «Брондбю» сейчас можно назвать нападающего Камиля Вильчека, который в трёх матчах квалификации отметился уже тремя голами.

«Брага»

Португальский клуб имеет в списке своих достижений выход в финал Лиги Европы сезона-2010/11. Команда занимает 50-ю строчку в рейтинге УЕФА, и её вряд ли можно считать лёгким соперником.



Результат в прошлом сезоне

В прошлом розыгрыше чемпионата Португалии клуб финишировал четвёртым, дошёл до полуфинала Кубка страны, а в Лиге Европы вылетел в квалификации, проиграв по сумме двух встреч украинской «Заре». Сезон нельзя назвать успешным, но и годы, когда клуб навязывал конкуренцию лидерам первенства, уже ушли.

Главный тренер

Возглавляет «Брагу» 40-летний Абел Феррейра. Будучи игроком, он выступал за «Спортинг», «Виторию» и «Брагу», завершив карьеру в 2011 году. На тренерском поприще Феррейра пока побед не добивался, а вот за время профессиональной карьеры бывший защитник по два раза становился обладателем трофеев Кубка и Суперкубка Португалии.



Главные звёзды

Лидерами команды являются её главные бомбардиры – Паулиньо, Рикардо Орта и Вилсон Эдуардо. Первый в прошлом сезоне провёл 38 матчей, забил 11 мячей и сделал 6 голевых передач. В активе второго 40 матчей, 10 голов и 5 ассистов. Последний стал лучшим по системе «гол+пас», набрав 22 балла — 16 голов и 6 передач.