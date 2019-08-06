Сколько клубов исчезло за историю российского футбола. 2014 — 2019

Окончание нашего грустного сериала. Вот список исчезнувших/снявшихся клубов за последние пять лет. Год за годом. Просто краткая историческая справка из открытых источников для каждого, без лирики. Краткая для каждого, но долгая в совокупности.

Как исчезали футбольные клубы в России. Бесконечно грустная история Сколько команд исчезло за последние 30 лет и почему. Начнём с 1990-х.

Как исчезали футбольные клубы в России. Докризисные 2000-е Продолжение грустного сериала.

Как исчезали футбольные клубы в России. Разгар экономического кризиса После стабильных 2000-х в российском футболе наступили очень тяжёлые времена.

2014 год

«Спартак» (Нальчик) — отказался от участия в ФНЛ из-за недостаточного финансирования, заявился в ПФЛ;

Фото: РИА Новости

«Алания» (Владикавказ) — спонсор в лице «Русгидро» отказался от взятых обязательств, в итоге клуб снялся с сезона ФНЛ и из-за долга в 1 млрд рублей запустил процедуру банкротства, до этого под управлением Газзаева не смог полететь на матч во Владивосток, был возрожден на базе игравшего в ПФЛ дубля;



«Ротор» (Волгоград) — снялся по окончании сезона с ФНЛ из-за отказа правительства области спонсировать клуб, смог найти деньги на заявку в ПФЛ;

«Салют» (Белгород) — снялся с соревнований ФНЛ из-за финансовых трудностей, после чего был признан банкротом и расформирован;



«Металлург-Оскол» (Старый Оскол) — снялся по ходу сезона и ликвидирован из-за финансовых проблем, на его базе основан «Оскол-Динамо», под названием «Металлург-ОЭМК» сейчас выступает в третьем дивизионе;



«Север» (Мурманск) — денег чтобы заявиться на новый сезон ПФЛ не хватило, спонсоров не нашли, команда была расформирована, несмотря на протесты местных жителей, позже возрожден для участия в соревнованиях третьего дивизиона, в 2017 году прекратил существование;



«Вологда» — последний профессиональный клуб города не смог заявиться на следующий сезон ПФЛ из-за проблем с финансированием, ушел в ЛФК, позже был распущен;



«Русь» (Санкт-Петербург) — снялась по ходу сезона ПФЛ из-за нехватки финансирования, расформирована;



«Олимпия» (Волгоград) — не стала идти в новый сезон второй лиги и ушла в чемпионат области, в текущий сезон не заявилась;



СКВО (Ростов-на-Дону) — не получил лицензию из-за выявленных нарушений, провел сезон в третьем дивизионе, после чего вернулся в профессионалы уже под названием СКА;



«Дагдизель» (Каспийск) — добился лучшего достижения в истории — 5 место в ПФЛ, и был расформирован, на его место пришел «Анжи-2», позже возрожден, играет в чемпионате Дагестана;



«Газпром-Трансгаз» (Рыздвяный) — расформирован, вместе с «Динамо-УОР» стал базой для возрождения ставропольского «Динамо»;



«Энергия» (Волжский) — выбыл из ПФЛ, был распущен, затем возрожден, в текущем сезоне выступает в третьем дивизионе;



«Октан» (Пермь) — отказался от профессионального статуса и ушел в чемпионат региона, сейчас играет в турнирах Пермского края;



«Сибиряк» (Братск) — выбыл из ПФЛ, больше в профессионалы не возвращался, в 2017 году распущен;



«Амур-2010» (Благовещенск) — расформирован из-за ухода спонсора.



Остались без повышения в классе — местные победители турниров первенства ЛФК: «ЛуТЭК» (Лучегорск), «Металлург» (Аша), «Шахтер» (Пешелань), «Динамо» (Кострома), «Тревис и ВВК» (Санкт-Петербург), «Олимпик» (Мытищи), «Зеленоград».

2015 год

«Торпедо» (Москва) — вылетело из РФПЛ, но из-за долгов в несколько сотен миллионов рублей не смогло заявиться в ФНЛ и оказалось на грани расформирования, спонсоры все же нашлись, заявились в ПФЛ, где тоже чуть не снялись по ходу сезона;



«Сатурн» (Раменское) — из-за недостаточного финансирования клуб решил пропустить сезон ПФЛ, заявившись туда в следующем, в этот период расформирован не был;



«Выбор-Курбатово» (Воронеж) — снялся по ходу сезона из-за отсутствия денег на вторую половину сезона, был расформирован, в 2016 году основан его неофициальный преемник — «ЧерноземАгромаш»;



«Подолье» (Подольск) — расформирован в связи с прекращением финансирования после упразднения Подольского района;



«Металлург» (Выкса) — снялся по ходу сезона из-за решения генерального спонсора в лице ВМЗ больше не финансировать команду-профи, с тех пор выступает в чемпионате Нижегородской области;



СКЧФ (Севастополь), «Жемчужина» (Ялта) и ТСК (Симферополь) — заявились в ПФЛ после присоединения Крыма к РФ, но из-за запрета УЕФА были вынуждены сняться и уйти в чемпионат Крыма;



«Ротор» (Волгоград) — из-за огромных долгов, возникших (цитата из заключения областной контрольно-счетной палаты) «в виду неэффективных и непрозрачных трат», областные власти приняли решения сняться с ПФЛ и ликвидировали команду, на базе областного УОР был создан «Ротор-Волгоград», который после сезона в любителях вернулся в ПФЛ, а через несколько лет был переименован в «Ротор»;



«Витязь» (Крымск) — расформирован после судебного запрета на финансирование клуба из районного бюджета;



«Таганрог» — администрация города отказалась от спонсирования клуба, сославшись на сложную экономическую ситуацию, после чего был расформирован;



«Сочи» — не заявился в ПФЛ из-за финансовых проблем, после сезона в чемпионате Краснодарского края вернул профессиональный статус;



«Спартак» (Йошкар-Ола) — вылетел из ПФЛ, с тех пор играет в любителях, в данный момент — в третьем дивизионе, под названием «Дружба».



Остались без повышения в классе — местные победители зональных турниров третьего дивизиона: «Белогорск», «Реставрация» (Красноярск), «Металлург» (Аша), «Сергиевск», «Шинник-М» (Ярославль), «Титан» (Клин), «Зеленоград».

2016 год

«Волга» (Нижний Новгород) — снялась с ФНЛ, сохранив тем самым прописку «Енисею», и была ликвидирована из-за долгов перед кредиторами, при этом руководство клуба перешло в местный «Олимпиец», который де-факто стал преемником расформированного клуба;

Фото: РИА Новости

«Байкал» (Иркутск) — после смены руководства области лишился помощи из местного бюджета, а затем остался и без частных спонсоров, вылетел из ФНЛ, а затем, несмотря на протесты болельщиков, прошел процедуру банкротства, на базе футбольной школы был возрожден, играет в любителях;



«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — отказалась от повышения в ФНЛ из-за нехватки денег и несоответствия стадиона для выступления в первой лиге, что помогло «Балтике» остаться в «пердиве», несмотря на итоговое место в зоне вылета;



«Карелия» (Петрозаводск) — спонсор в лице «Россетей» перестал спонсировать клуб, который в итоге набрал долги, отказался от профессионального статуса и не смог заявиться в третий дивизион, фактически был распущен. Преемником можно назвать сборную команду республики Карелия, которая выступает в любителях;



«Локомотив» (Лиски) — не заявился в новый сезон из-за финансовых проблем и расформирован решением местных властей, восстановлен на базе дубля, с тех пор играет в третье дивизионе;



МИТОС (Новочеркасск) — клуб лишился поддержки местных властей, остался без денег и возможности тренироваться, после чего прекратил существование;



«Астрахань» — команда получила лицензию на новый сезон ПФЛ, а затем просто была расформирована, позже возрождена и играла в любителях, в нынешний розыгрыш третьего дивизиона не заявилась;



«Химик» (Дзержинск) — расформирован в год своего 70-летия из-за отсутствия денег, возрожден на базе фарм-клуба как «Дзержинск-ТС», который с тех пор выступает в третьем дивизионе, в этом году вернул старое название;



«Якутия» (Якутск) — снялась по ходу сезона и была расформирована из-за отсутствия поддержки местных властей, позже был создан клуб «Арктика»;



«Новокузнецк» — снялся по ходу сезона по финансовым причинам, с тех пор играет в любителях, несколько раз мог вернуться в ПФЛ, но в итоге все заканчивалось отказом;



«Днепр» (Смоленск) — неожиданно был преобразован в ЦРФСО, который и занял его место в ПФЛ, такое решение вызвало недовольство местных болельщиков;



«Алания» (Владикавказ) — расформирована правительством республики из-за долгов, на ее базе появился «Спартак», который и был заявлен во второй дивизион.



Остались без повышения в классе — местные победители зональных турниров третьего дивизиона: ДСИ (Комсомольск-на-Амуре), «Реставрация» (Красноярск), «Металлург» (Аша), «Сергиевск», «Динамо» (Кострома), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Волгарь-М» (Астрахань), «Люберцы», «Зеленоград».

2017 год

«Чита» — отказалась от перехода в ФНЛ из-за финансовых проблем, что позволило остаться в первом дивизионе «Луч-Энергии»;



«Солярис» (Москва) — спонсоры отказались от поддержки клуба, тот оброс долгами, после чего был ликвидирован;



«Домодедово» — расформировано из-за реконструкции стадиона в качестве базы к ЧМ-2018 и отсутствия финансовых гарантий жизнедеятельности клуба;



«Волга» (Тверь) — после прекращения финансирования из областного бюджета клуб набрал долги, погряз в скандалах, в результате чего вылетел из ПФЛ и был расформирован, преемник в лице «Волги-1908» продержался недолго — всего несколько туров, сейчас еще одна реинкарнация под названием «СШОР-Волга» играет в третьем дивизионе;



«Витязь» (Подольск) — ушел из ПФЛ в связи сокращением финансирования, заявился в третий дивизион, где до сих пор и выступает;



«Сочи» — расформирован;



«Орел» — снялся с соревнований по решению правительства области из-за ограничения финансирования, ушел в любители;



«Динамо» (Киров) — ушло из ПФЛ из-за прекращения финансирования со стороны руководства региона и вскоре прекратило свое существование.



Остались без повышения в классе — местные победители зональных турниров третьего дивизиона: «Белогорск», «Рассвет-Реставрация» (Красноярск), «Дзержинск-ТС» (Дзержинск), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Атом» (Нововоронеж), «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), «Олимпик» (Мытищи), «Троицк».

«Амкар», «Москва» и «Волга» снова играют в одной лиге. Теперь — в интернете Болельщики мёртвых клубов тоже должны развлекаться.

2018 год

«Амкар» (Пермь) — сохранил прописку в РФПЛ, но не сумел пройти лицензирование из-за долгов в 0,5 млрд рублей, которые накрыли клуб после постепенного сокращения финансирования и управленческого кризиса, новое руководство края решило не спасать команду и та стала банкротом, местные власти в свою очередь поспособствовали возрождению «Звезды», команда «Амкар-УРАЛХИМ» играла в чемпионате города 2018 года, но в текущий сезон не заявилась;

Фото: РИА Новости

А ведь когда-то здесь работал Черчесов. Покойся с миром, «Амкар»… Некролог по поводу кончины команды, в которой трудился главный тренер сборной России.

«Тосно» — стал обладателем Кубка России, но поиграть в еврокубках было не суждено — клуб погряз в долгах после того, как основной владелец в лице Fort Group уменьшил финансирование из-за сокращения сторонних расходов, а другие спонсоры не выполнили своих обязательств — затем последовал отказ в лицензии для ФНЛ, после аудита потенциальные новые акционеры вкладываться в команду не стали, также не последовала обещанная поддержка со стороны руководства Ленобласти, и клуб прекратил существование, зато появился «Ленинградец», в чемпионате области же теперь играет «Атлант-Тосно»;

«Тосно», мы запомним тебя таким… Ты прожил короткую, но яркую жизнь.

«Кубань» (Краснодар) — вокруг клуба уже давно было много разговоров, что там что-то нечисто, закончилось все арестом министра спорта края и скоропостижным банкротством из-за долгов в 0,5 млрд рублей, отсутствия инвесторов и поддержки местных властей, которые способствовали появлению в ПФЛ нового детища под названием «Урожай», возрожденная же болельщиками «Кубань» играет в чемпионате региона;

Клубы зоны «Юг» отказываются играть в ФНЛ. Это провал Долги, отсутствие денег и руководители под следствием. Российский футбол на юге вымирает.

«Волгарь» (Астрахань) — клуб был на грани краха после прекращения финансирования со стороны «Газпром-добыча Астрахань», лишился места ФНЛ из-за неполучения лицензии, но все же смог заявиться в ПФЛ, где и выступает по сей день;



«Арарат» (Москва) — стал победителем ПФЛ в зоне «Центр», но отказался от повышения в классе, прекратил деятельность в РФ и перебазировался в Армению, через год возобновил свое существование и вновь выступает во втором дивизионе;



«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — стал победителем ПФЛ в зоне «Восток», но отказался от повышения в классе;

«Казанка» (Москва) — отказалась от места в ФНЛ из-за возвращения «Анжи» в высшую лигу, вместо нее в первый дивизион поднялся «Краснодар-2»;



«Динамо» (Санкт-Петербург) — прекратило существование после переезда и реорганизации в ФК «Сочи», который занял место динамовцев в ФНЛ, позже было вновь возрождено на базе клубов ЛАЗ и «Фортуна-2003», выступает в высшей лиге города;



«Спартак» (Кострома) — несмотря на высокое место в таблице, клуб впервые за 60 лет существования потерял профессиональный статус из-за ухода спонсоров и отсутствия поддержки со стороны местных руководителей, был расформирован почти одновременно с местным «Динамо», при этом болельщики и работники клуба в попытках спасти команду наткнулись на полный «игнор» со стороны областных и городских чиновников, которые на месте двух исчезнувших коллективов создали новый — ФК «Кострома», тот после одного сезона в третьем дивизионе был переименован вновь в «Спартак»;



«Динамо-2» (Санкт-Петербург) — расформирован в связи с реорганизацией «Динамо» в «Сочи» и переезда, хотя рассматривался вопрос восстановления первой команды на базе дубля в качестве фарм-клуба сочинцев;



«Энергомаш» (Белгород) — когда-то пришел на смену «Салюту», а теперь сам был расформирован и заменен в ПФЛ возрожденным «Салют-Белгородом»;



«Анжи-Юниор» (Зеленодольск) — бывший «Юниор» из СПб, ставший фарм-клубом «Анжи» и переехавший в Татарстан, был расформирован по финансовым соображениям;



«Зенит» (Пенза) — снялся с сезона ПФЛ из-за тяжелого финансового положения и ухода спонсора, ушел в третий дивизион, где сейчас и играет;



«Волга-1908» (Тверь) — получила лицензию для участия в новом сезоне ПФЛ, но затем не смогла подтвердить финансовые гарантии, была лишена профессионального статуса и расформирована;



«Афипс» (Афипский) — занял второе место в своей зоне ПФЛ, по слухам мог перейти в ФНЛ из-за ликвидации ряда команд, но в итоге был расформирован сам;



«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — первая команда Юрия Газинского не стала проходить лицензирование в ПФЛ и приостановила свою деятельность по финансовым причинам, де-факто клуб распущен.



Остались без повышения в классе — местные победители зональных турниров третьего дивизиона: «Ноглики», «Новокузнецк», «Металлург» (Аша), «Торпедо» (Димитровград), «Череповец», «Звезда» (Санкт-Петербург), «Металлург-ОЭМК» (Старый Оскол), «Ахмат» (Хоси-Юрт), «Росич» (Москва).

2019 год

«Анжи» (Махачкала) — несмотря на огромные финансовые затруднения, отказ в выдаче лицензии в ФНЛ и прочие сопутствующие события, клуб все же проявил чудеса живучести и сумел заявиться в ПФЛ, благодаря этому прописку в «пердиве» сохранила «Балтика»;

Фото: fc-anji.ru

10 главных разочарований РПЛ сезона-2018/19 Игроки, тренеры, заключённые.

«Сибирь» (Новосибирск) — после вылета из ФНЛ знаменитый клуб был расформирован из-за долгов и неэффективного управления, руководство области создало ФК «Новосибирск», который никакого отношения к ликвидированной команде не имеет;



«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — стал победителем ПФЛ в зоне «Восток» и вновь отказался от выхода в ФНЛ, после чего был лишен 3 очков в связи с решением палаты по разрешению споров и уступил первое место «Иртышу»;



«Иртыш» (Омск) — не смог пойти на повышение из-за пропуска сроков лицензирования, ввиду чего чего место в ФНЛ сохранил «Факел»;



«Днепр» (Смоленск) — клуб лишился финансовой поддержки областного руководства, которое планировало сделать ставку на другие футбольные проекты — «Красный-СГАФКСТ» и «Смоленск», долги никуда не делись, как и хаос в управлении (на исполнительного директора завели уголовное дело), что и привело к снятию с ПФЛ по ходу сезона и расформированию, теперь в чемпионате Смоленской области играет «Днепр-СмолАПО», который и считается преемником команды;



«Смоленск» — новый клуб получил лицензию для участия в ПФЛ, в последний момент она была отозвана из-за отсутствия согласованной рекомендации от межрегиональной федерации «Центр», так Смоленск остался без профессионального футбола;



«Ангушт» (Назрань) — несколько лет назад клуб лишился республиканского финансирования и начал испытывать финансовые затруднения, а после отказа спонсора в лице «Роснефти» поддерживать команду, та ушла в третий дивизион;



«Академия футбола имени В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) — снялась с сезона ПФЛ из-за отсутствия финансового обеспечения, сейчас выступает в чемпионате Ростовской области;



«Спартак» (Владикавказ) — после появления крупного частного спонсора реорганизован, появилось 2 новых клуба — «Алания» и «Спартак» со статусом второстепенной команды с бюджетным финансированием;



«Сызрань-2003» (Сызрань) — в прошлом году клуб чуть не исчез, но благодаря вмешательству городских чиновников все же сохранил место в ПФЛ и даже занял 3 место в зоне «Урал-Приволжье», однако все же был расформирован этим летом, скорее всего будет возрожден в третьем дивизионе на базе молодежки.



Остались без повышения в классе — местные победители зональных турниров третьего дивизиона: «Ноглики», «Новокузнецк», «Металлург» (Аша), «Химик-Август» (Вурнары), «Факел» (Киров), «Химик» (Коряжма), «Металлург-ОЭМК» (Старый Оскол), «Магас-ИнгГУ» (Назрань), «Люберцы», «Росич» (Москва).

***

Вам не кажется странным, что региональные клубы с историей так скоропостижно выгорают, а на их пепелище появляются новые команды со скучными названиями, которые быстро раздуваются и через несколько лет так же стремительно схлопываются? Но главное, что это не кажется странным людям из соответствующих структур и органов, наши же вопросы раздаются эхом в пустоте, оставаясь сугубо риторическими.



Большинство российских клубов не живут, а выживают. Выживают вопреки — вопреки проблемам, вопреки логике, вопреки ее отсутствию. Но в живых остаются не все. От гибели не застрахован практически никто.



В этой пестрой картине российской футбольной жизни нет сугубо положительных героев — замазались все. Российские футбольные чиновники подогнали правила лицензирования под европейские стандарты, перевели наш футбол на европейскую систему «осень-весна», но не создали для клубов европейских условий. Решение расформировать в середине «нулевых» зону ПФЛ «Урал» убило большой футбол не только в этом регионе, но и на всем востоке страны в целом, где напрашивалась совсем иная реформа — с увеличением числа групп. Прошлогодняя попытка что-то исправить оказалась слишком запоздалой, а потому и провальной.



Управленцы ряда команд в лучшем случае оказываются некомпетентными, а в худшем — и алчными вплоть до нарушения уголовного законодательства. Многие спонсоры не всегда выполняют взятые на себя обязательства, но часть из них можно понять: футбольный клуб для них – это взваленная сверху «социальная нагрузка», которая не приносит никакой прибыли.

Местные чиновники часто действуют в лучших традициях госбюрократии, доводя все до абсурда и отказываясь помогать тонущим клубам (хотя в тех же Нидерландах в таких ситуациях муниципалитеты помощь оказывают). Отчасти и некоторых из них можно понять тоже — денег зачастую нет, большая их часть уходит в Москву и обратно не возвращается. Сами клубы слишком привыкли к бюджетной игле и самостоятельно искать спонсоров на стороне обычно не спешат или даже не пытаются. Да и где особо их найдёшь, большой ли в нашей стране частный сектор экономики? На всех не хватит.



Спортивный принцип отмирает: можно постоянно занимать последние места в ПФЛ и не вылетать. Уже так можно даже и в ФНЛ. После исчезновения ЛФЛ третий дивизион превратился в чистилище — наверх идут не те, кто лучше, а те, у кого помимо амбиций есть хоть какие-то средства. Победители региональных первенств часто просто не хотят в «третдив»: престиж турнира на нуле, а денег на переезды тратить нужно больше. И пока в РФС думают, какой же клуб из ближнего зарубежья позвать после расширения РПЛ, в некоторых регионах местные чемпионаты оказываются под угрозой срыва из-за невозможности привести стадионы к стандартам безопасности, а то и не проводятся вовсе. А ведь клубы из глубинки — это житница футбольных талантов России, Головин не даст соврать. На одной Москве далеко не уедешь.



Божественная комедия российского футбола с каждым годом выходит на новые круги ада. Самое ужасное, что весь это бред, который творится в футбольном хозяйстве нашей страны, не холодит кровь в жилах и не заставляет бурлить её от возмущения. Вся эта ярмарка деградации воспринимается уже вполне обыденно, как что-то само собою разумеющейся. Не как нечто вопиющее и невообразимое, а как вполне нормальное, естественное и вполне привычное. И это ужасно.



P.S. Делаем ставки, кто первым снимется со стартовавшего сезона ПФЛ?