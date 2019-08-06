Сколько клубов исчезло за историю российского футбола. 2014 — 2019

Окончание нашего грустного сериала. Вот список исчезнувших/снявшихся клубов за последние пять лет. Год за годом. Просто краткая историческая справка из открытых источников для каждого, без лирики. Краткая для каждого, но долгая в совокупности.
2014 год
«Спартак» (Нальчик) — отказался от участия в ФНЛ из-за недостаточного финансирования, заявился в ПФЛ;
«Алания» (Владикавказ) — спонсор в лице «Русгидро» отказался от взятых обязательств, в итоге клуб снялся с сезона ФНЛ и из-за долга в 1 млрд рублей запустил процедуру банкротства, до этого под управлением Газзаева не смог полететь на матч во Владивосток, был возрожден на базе игравшего в ПФЛ дубля;
«Ротор» (Волгоград) — снялся по окончании сезона с ФНЛ из-за отказа правительства области спонсировать клуб, смог найти деньги на заявку в ПФЛ;
«Салют» (Белгород) — снялся с соревнований ФНЛ из-за финансовых трудностей, после чего был признан банкротом и расформирован;
«Металлург-Оскол» (Старый Оскол) — снялся по ходу сезона и ликвидирован из-за финансовых проблем, на его базе основан «Оскол-Динамо», под названием «Металлург-ОЭМК» сейчас выступает в третьем дивизионе;
«Север» (Мурманск) — денег чтобы заявиться на новый сезон ПФЛ не хватило, спонсоров не нашли, команда была расформирована, несмотря на протесты местных жителей, позже возрожден для участия в соревнованиях третьего дивизиона, в 2017 году прекратил существование;
«Вологда» — последний профессиональный клуб города не смог заявиться на следующий сезон ПФЛ из-за проблем с финансированием, ушел в ЛФК, позже был распущен;
«Русь» (Санкт-Петербург) — снялась по ходу сезона ПФЛ из-за нехватки финансирования, расформирована;
«Олимпия» (Волгоград) — не стала идти в новый сезон второй лиги и ушла в чемпионат области, в текущий сезон не заявилась;
СКВО (Ростов-на-Дону) — не получил лицензию из-за выявленных нарушений, провел сезон в третьем дивизионе, после чего вернулся в профессионалы уже под названием СКА;
«Дагдизель» (Каспийск) — добился лучшего достижения в истории — 5 место в ПФЛ, и был расформирован, на его место пришел «Анжи-2», позже возрожден, играет в чемпионате Дагестана;
«Газпром-Трансгаз» (Рыздвяный) — расформирован, вместе с «Динамо-УОР» стал базой для возрождения ставропольского «Динамо»;
«Энергия» (Волжский) — выбыл из ПФЛ, был распущен, затем возрожден, в текущем сезоне выступает в третьем дивизионе;
«Октан» (Пермь) — отказался от профессионального статуса и ушел в чемпионат региона, сейчас играет в турнирах Пермского края;
«Сибиряк» (Братск) — выбыл из ПФЛ, больше в профессионалы не возвращался, в 2017 году распущен;
«Амур-2010» (Благовещенск) — расформирован из-за ухода спонсора.
Остались без повышения в классе — местные победители турниров первенства ЛФК: «ЛуТЭК» (Лучегорск), «Металлург» (Аша), «Шахтер» (Пешелань), «Динамо» (Кострома), «Тревис и ВВК» (Санкт-Петербург), «Олимпик» (Мытищи), «Зеленоград».
2015 год
«Торпедо» (Москва) — вылетело из РФПЛ, но из-за долгов в несколько сотен миллионов рублей не смогло заявиться в ФНЛ и оказалось на грани расформирования, спонсоры все же нашлись, заявились в ПФЛ, где тоже чуть не снялись по ходу сезона;
«Сатурн» (Раменское) — из-за недостаточного финансирования клуб решил пропустить сезон ПФЛ, заявившись туда в следующем, в этот период расформирован не был;
«Выбор-Курбатово» (Воронеж) — снялся по ходу сезона из-за отсутствия денег на вторую половину сезона, был расформирован, в 2016 году основан его неофициальный преемник — «ЧерноземАгромаш»;
«Подолье» (Подольск) — расформирован в связи с прекращением финансирования после упразднения Подольского района;
«Металлург» (Выкса) — снялся по ходу сезона из-за решения генерального спонсора в лице ВМЗ больше не финансировать команду-профи, с тех пор выступает в чемпионате Нижегородской области;
СКЧФ (Севастополь), «Жемчужина» (Ялта) и ТСК (Симферополь) — заявились в ПФЛ после присоединения Крыма к РФ, но из-за запрета УЕФА были вынуждены сняться и уйти в чемпионат Крыма;
«Ротор» (Волгоград) — из-за огромных долгов, возникших (цитата из заключения областной контрольно-счетной палаты) «в виду неэффективных и непрозрачных трат», областные власти приняли решения сняться с ПФЛ и ликвидировали команду, на базе областного УОР был создан «Ротор-Волгоград», который после сезона в любителях вернулся в ПФЛ, а через несколько лет был переименован в «Ротор»;
«Витязь» (Крымск) — расформирован после судебного запрета на финансирование клуба из районного бюджета;
«Таганрог» — администрация города отказалась от спонсирования клуба, сославшись на сложную экономическую ситуацию, после чего был расформирован;
«Сочи» — не заявился в ПФЛ из-за финансовых проблем, после сезона в чемпионате Краснодарского края вернул профессиональный статус;
«Спартак» (Йошкар-Ола) — вылетел из ПФЛ, с тех пор играет в любителях, в данный момент — в третьем дивизионе, под названием «Дружба».
Остались без повышения в классе — местные победители зональных турниров третьего дивизиона: «Белогорск», «Реставрация» (Красноярск), «Металлург» (Аша), «Сергиевск», «Шинник-М» (Ярославль), «Титан» (Клин), «Зеленоград».
2016 год
«Волга» (Нижний Новгород) — снялась с ФНЛ, сохранив тем самым прописку «Енисею», и была ликвидирована из-за долгов перед кредиторами, при этом руководство клуба перешло в местный «Олимпиец», который де-факто стал преемником расформированного клуба;
«Байкал» (Иркутск) — после смены руководства области лишился помощи из местного бюджета, а затем остался и без частных спонсоров, вылетел из ФНЛ, а затем, несмотря на протесты болельщиков, прошел процедуру банкротства, на базе футбольной школы был возрожден, играет в любителях;
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — отказалась от повышения в ФНЛ из-за нехватки денег и несоответствия стадиона для выступления в первой лиге, что помогло «Балтике» остаться в «пердиве», несмотря на итоговое место в зоне вылета;
«Карелия» (Петрозаводск) — спонсор в лице «Россетей» перестал спонсировать клуб, который в итоге набрал долги, отказался от профессионального статуса и не смог заявиться в третий дивизион, фактически был распущен. Преемником можно назвать сборную команду республики Карелия, которая выступает в любителях;
«Локомотив» (Лиски) — не заявился в новый сезон из-за финансовых проблем и расформирован решением местных властей, восстановлен на базе дубля, с тех пор играет в третье дивизионе;
МИТОС (Новочеркасск) — клуб лишился поддержки местных властей, остался без денег и возможности тренироваться, после чего прекратил существование;
«Астрахань» — команда получила лицензию на новый сезон ПФЛ, а затем просто была расформирована, позже возрождена и играла в любителях, в нынешний розыгрыш третьего дивизиона не заявилась;
«Химик» (Дзержинск) — расформирован в год своего 70-летия из-за отсутствия денег, возрожден на базе фарм-клуба как «Дзержинск-ТС», который с тех пор выступает в третьем дивизионе, в этом году вернул старое название;
«Якутия» (Якутск) — снялась по ходу сезона и была расформирована из-за отсутствия поддержки местных властей, позже был создан клуб «Арктика»;
«Новокузнецк» — снялся по ходу сезона по финансовым причинам, с тех пор играет в любителях, несколько раз мог вернуться в ПФЛ, но в итоге все заканчивалось отказом;
«Днепр» (Смоленск) — неожиданно был преобразован в ЦРФСО, который и занял его место в ПФЛ, такое решение вызвало недовольство местных болельщиков;
«Алания» (Владикавказ) — расформирована правительством республики из-за долгов, на ее базе появился «Спартак», который и был заявлен во второй дивизион.
Остались без повышения в классе — местные победители зональных турниров третьего дивизиона: ДСИ (Комсомольск-на-Амуре), «Реставрация» (Красноярск), «Металлург» (Аша), «Сергиевск», «Динамо» (Кострома), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Волгарь-М» (Астрахань), «Люберцы», «Зеленоград».
2017 год
«Чита» — отказалась от перехода в ФНЛ из-за финансовых проблем, что позволило остаться в первом дивизионе «Луч-Энергии»;
«Солярис» (Москва) — спонсоры отказались от поддержки клуба, тот оброс долгами, после чего был ликвидирован;
«Домодедово» — расформировано из-за реконструкции стадиона в качестве базы к ЧМ-2018 и отсутствия финансовых гарантий жизнедеятельности клуба;
«Волга» (Тверь) — после прекращения финансирования из областного бюджета клуб набрал долги, погряз в скандалах, в результате чего вылетел из ПФЛ и был расформирован, преемник в лице «Волги-1908» продержался недолго — всего несколько туров, сейчас еще одна реинкарнация под названием «СШОР-Волга» играет в третьем дивизионе;
«Витязь» (Подольск) — ушел из ПФЛ в связи сокращением финансирования, заявился в третий дивизион, где до сих пор и выступает;
«Сочи» — расформирован;
«Орел» — снялся с соревнований по решению правительства области из-за ограничения финансирования, ушел в любители;
«Динамо» (Киров) — ушло из ПФЛ из-за прекращения финансирования со стороны руководства региона и вскоре прекратило свое существование.
Остались без повышения в классе — местные победители зональных турниров третьего дивизиона: «Белогорск», «Рассвет-Реставрация» (Красноярск), «Дзержинск-ТС» (Дзержинск), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Атом» (Нововоронеж), «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), «Олимпик» (Мытищи), «Троицк».
2018 год
«Амкар» (Пермь) — сохранил прописку в РФПЛ, но не сумел пройти лицензирование из-за долгов в 0,5 млрд рублей, которые накрыли клуб после постепенного сокращения финансирования и управленческого кризиса, новое руководство края решило не спасать команду и та стала банкротом, местные власти в свою очередь поспособствовали возрождению «Звезды», команда «Амкар-УРАЛХИМ» играла в чемпионате города 2018 года, но в текущий сезон не заявилась;
«Тосно» — стал обладателем Кубка России, но поиграть в еврокубках было не суждено — клуб погряз в долгах после того, как основной владелец в лице Fort Group уменьшил финансирование из-за сокращения сторонних расходов, а другие спонсоры не выполнили своих обязательств — затем последовал отказ в лицензии для ФНЛ, после аудита потенциальные новые акционеры вкладываться в команду не стали, также не последовала обещанная поддержка со стороны руководства Ленобласти, и клуб прекратил существование, зато появился «Ленинградец», в чемпионате области же теперь играет «Атлант-Тосно»;
«Кубань» (Краснодар) — вокруг клуба уже давно было много разговоров, что там что-то нечисто, закончилось все арестом министра спорта края и скоропостижным банкротством из-за долгов в 0,5 млрд рублей, отсутствия инвесторов и поддержки местных властей, которые способствовали появлению в ПФЛ нового детища под названием «Урожай», возрожденная же болельщиками «Кубань» играет в чемпионате региона;
«Волгарь» (Астрахань) — клуб был на грани краха после прекращения финансирования со стороны «Газпром-добыча Астрахань», лишился места ФНЛ из-за неполучения лицензии, но все же смог заявиться в ПФЛ, где и выступает по сей день;
«Арарат» (Москва) — стал победителем ПФЛ в зоне «Центр», но отказался от повышения в классе, прекратил деятельность в РФ и перебазировался в Армению, через год возобновил свое существование и вновь выступает во втором дивизионе;
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — стал победителем ПФЛ в зоне «Восток», но отказался от повышения в классе;
«Казанка» (Москва) — отказалась от места в ФНЛ из-за возвращения «Анжи» в высшую лигу, вместо нее в первый дивизион поднялся «Краснодар-2»;
«Динамо» (Санкт-Петербург) — прекратило существование после переезда и реорганизации в ФК «Сочи», который занял место динамовцев в ФНЛ, позже было вновь возрождено на базе клубов ЛАЗ и «Фортуна-2003», выступает в высшей лиге города;
«Спартак» (Кострома) — несмотря на высокое место в таблице, клуб впервые за 60 лет существования потерял профессиональный статус из-за ухода спонсоров и отсутствия поддержки со стороны местных руководителей, был расформирован почти одновременно с местным «Динамо», при этом болельщики и работники клуба в попытках спасти команду наткнулись на полный «игнор» со стороны областных и городских чиновников, которые на месте двух исчезнувших коллективов создали новый — ФК «Кострома», тот после одного сезона в третьем дивизионе был переименован вновь в «Спартак»;
«Динамо-2» (Санкт-Петербург) — расформирован в связи с реорганизацией «Динамо» в «Сочи» и переезда, хотя рассматривался вопрос восстановления первой команды на базе дубля в качестве фарм-клуба сочинцев;
«Энергомаш» (Белгород) — когда-то пришел на смену «Салюту», а теперь сам был расформирован и заменен в ПФЛ возрожденным «Салют-Белгородом»;
«Анжи-Юниор» (Зеленодольск) — бывший «Юниор» из СПб, ставший фарм-клубом «Анжи» и переехавший в Татарстан, был расформирован по финансовым соображениям;
«Зенит» (Пенза) — снялся с сезона ПФЛ из-за тяжелого финансового положения и ухода спонсора, ушел в третий дивизион, где сейчас и играет;
«Волга-1908» (Тверь) — получила лицензию для участия в новом сезоне ПФЛ, но затем не смогла подтвердить финансовые гарантии, была лишена профессионального статуса и расформирована;
«Афипс» (Афипский) — занял второе место в своей зоне ПФЛ, по слухам мог перейти в ФНЛ из-за ликвидации ряда команд, но в итоге был расформирован сам;
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — первая команда Юрия Газинского не стала проходить лицензирование в ПФЛ и приостановила свою деятельность по финансовым причинам, де-факто клуб распущен.
Остались без повышения в классе — местные победители зональных турниров третьего дивизиона: «Ноглики», «Новокузнецк», «Металлург» (Аша), «Торпедо» (Димитровград), «Череповец», «Звезда» (Санкт-Петербург), «Металлург-ОЭМК» (Старый Оскол), «Ахмат» (Хоси-Юрт), «Росич» (Москва).
2019 год
«Анжи» (Махачкала) — несмотря на огромные финансовые затруднения, отказ в выдаче лицензии в ФНЛ и прочие сопутствующие события, клуб все же проявил чудеса живучести и сумел заявиться в ПФЛ, благодаря этому прописку в «пердиве» сохранила «Балтика»;
«Сибирь» (Новосибирск) — после вылета из ФНЛ знаменитый клуб был расформирован из-за долгов и неэффективного управления, руководство области создало ФК «Новосибирск», который никакого отношения к ликвидированной команде не имеет;
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — стал победителем ПФЛ в зоне «Восток» и вновь отказался от выхода в ФНЛ, после чего был лишен 3 очков в связи с решением палаты по разрешению споров и уступил первое место «Иртышу»;
«Иртыш» (Омск) — не смог пойти на повышение из-за пропуска сроков лицензирования, ввиду чего чего место в ФНЛ сохранил «Факел»;
«Днепр» (Смоленск) — клуб лишился финансовой поддержки областного руководства, которое планировало сделать ставку на другие футбольные проекты — «Красный-СГАФКСТ» и «Смоленск», долги никуда не делись, как и хаос в управлении (на исполнительного директора завели уголовное дело), что и привело к снятию с ПФЛ по ходу сезона и расформированию, теперь в чемпионате Смоленской области играет «Днепр-СмолАПО», который и считается преемником команды;
«Смоленск» — новый клуб получил лицензию для участия в ПФЛ, в последний момент она была отозвана из-за отсутствия согласованной рекомендации от межрегиональной федерации «Центр», так Смоленск остался без профессионального футбола;
«Ангушт» (Назрань) — несколько лет назад клуб лишился республиканского финансирования и начал испытывать финансовые затруднения, а после отказа спонсора в лице «Роснефти» поддерживать команду, та ушла в третий дивизион;
«Академия футбола имени В.Понедельника» (Ростов-на-Дону) — снялась с сезона ПФЛ из-за отсутствия финансового обеспечения, сейчас выступает в чемпионате Ростовской области;
«Спартак» (Владикавказ) — после появления крупного частного спонсора реорганизован, появилось 2 новых клуба — «Алания» и «Спартак» со статусом второстепенной команды с бюджетным финансированием;
«Сызрань-2003» (Сызрань) — в прошлом году клуб чуть не исчез, но благодаря вмешательству городских чиновников все же сохранил место в ПФЛ и даже занял 3 место в зоне «Урал-Приволжье», однако все же был расформирован этим летом, скорее всего будет возрожден в третьем дивизионе на базе молодежки.
Остались без повышения в классе — местные победители зональных турниров третьего дивизиона: «Ноглики», «Новокузнецк», «Металлург» (Аша), «Химик-Август» (Вурнары), «Факел» (Киров), «Химик» (Коряжма), «Металлург-ОЭМК» (Старый Оскол), «Магас-ИнгГУ» (Назрань), «Люберцы», «Росич» (Москва).
***
Вам не кажется странным, что региональные клубы с историей так скоропостижно выгорают, а на их пепелище появляются новые команды со скучными названиями, которые быстро раздуваются и через несколько лет так же стремительно схлопываются? Но главное, что это не кажется странным людям из соответствующих структур и органов, наши же вопросы раздаются эхом в пустоте, оставаясь сугубо риторическими.
Большинство российских клубов не живут, а выживают. Выживают вопреки — вопреки проблемам, вопреки логике, вопреки ее отсутствию. Но в живых остаются не все. От гибели не застрахован практически никто.
В этой пестрой картине российской футбольной жизни нет сугубо положительных героев — замазались все. Российские футбольные чиновники подогнали правила лицензирования под европейские стандарты, перевели наш футбол на европейскую систему «осень-весна», но не создали для клубов европейских условий. Решение расформировать в середине «нулевых» зону ПФЛ «Урал» убило большой футбол не только в этом регионе, но и на всем востоке страны в целом, где напрашивалась совсем иная реформа — с увеличением числа групп. Прошлогодняя попытка что-то исправить оказалась слишком запоздалой, а потому и провальной.
Управленцы ряда команд в лучшем случае оказываются некомпетентными, а в худшем — и алчными вплоть до нарушения уголовного законодательства. Многие спонсоры не всегда выполняют взятые на себя обязательства, но часть из них можно понять: футбольный клуб для них – это взваленная сверху «социальная нагрузка», которая не приносит никакой прибыли.
Местные чиновники часто действуют в лучших традициях госбюрократии, доводя все до абсурда и отказываясь помогать тонущим клубам (хотя в тех же Нидерландах в таких ситуациях муниципалитеты помощь оказывают). Отчасти и некоторых из них можно понять тоже — денег зачастую нет, большая их часть уходит в Москву и обратно не возвращается. Сами клубы слишком привыкли к бюджетной игле и самостоятельно искать спонсоров на стороне обычно не спешат или даже не пытаются. Да и где особо их найдёшь, большой ли в нашей стране частный сектор экономики? На всех не хватит.
Спортивный принцип отмирает: можно постоянно занимать последние места в ПФЛ и не вылетать. Уже так можно даже и в ФНЛ. После исчезновения ЛФЛ третий дивизион превратился в чистилище — наверх идут не те, кто лучше, а те, у кого помимо амбиций есть хоть какие-то средства. Победители региональных первенств часто просто не хотят в «третдив»: престиж турнира на нуле, а денег на переезды тратить нужно больше. И пока в РФС думают, какой же клуб из ближнего зарубежья позвать после расширения РПЛ, в некоторых регионах местные чемпионаты оказываются под угрозой срыва из-за невозможности привести стадионы к стандартам безопасности, а то и не проводятся вовсе. А ведь клубы из глубинки — это житница футбольных талантов России, Головин не даст соврать. На одной Москве далеко не уедешь.
Божественная комедия российского футбола с каждым годом выходит на новые круги ада. Самое ужасное, что весь это бред, который творится в футбольном хозяйстве нашей страны, не холодит кровь в жилах и не заставляет бурлить её от возмущения. Вся эта ярмарка деградации воспринимается уже вполне обыденно, как что-то само собою разумеющейся. Не как нечто вопиющее и невообразимое, а как вполне нормальное, естественное и вполне привычное. И это ужасно.
P.S. Делаем ставки, кто первым снимется со стартовавшего сезона ПФЛ?
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