Он должен был стать изгоем. Почему история Икарди закономерна

Говорят, для того чтобы считаться классным нападающим, достаточно регулярно забивать голы. Это утверждение кажется простым и логичным. Однако является ли оно исчерпывающим в реальной жизни? Ответ – нет. Дело в том, что критерий классности сам по себе сложносоставной и не имеет никакой практической ценности в вакууме голой статистики и физических показателей. Другими словами, его нельзя рассматривать вне широкого спектра профессионально-этических качеств. Игрок, обладающий классом как изолированным самодостаточным свойством, рано или поздно оказывается ненужным своей команде, тренеру и болельщикам. Тем более если мы говорим о футболисте, взявшем на себя обязанности капитана. Примеры тому есть.

Мауро Икарди — талантливый и сильный нападающий. У него, очевидно, есть всё, что нужно: техника, скорость, удар и голевое чутьё. За шесть последних сезонов в составе нерадзурри он наколотил 124 гола и отдал 28 результативных передач. Результат далеко не из худших. Тем не менее сейчас его карьера складывается не лучшим образом. Он не вызывается в сборную своей страны, а вдобавок нажил большие проблемы в «Интере», капитаном которого был ещё недавно. О том, как так получилось, написано очень много, и вся эта история напоминает бесконечный латино-американский сериал с неправдоподобной мешаниной из скандалов и интриг.

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То, что Икарди превратился из лидера в изгоя, на самом деле весьма показательно. Ведь какой бы звездой он ни был, футбол – игра исключительно командная. Противопоставление себя руководству, партнёрам и болельщикам в любом случае приводит к отторжению. И сколько бы частное ни конфликтовало с общественным, результат всегда будет один. Незаменимых людей, как известно, не бывает.

Уже довольно долгое время взаимоотношения Мауро с клубом и тиффози в чём-то похожи на хроническое заболевание. Вне фазы обострения стороны терпимы друг к другу, и может даже казаться, что никакой проблемы нет. Но в период ухудшения все симптомы вдруг разом проявляются. Сейчас, видимо, настала фаза, когда мирное сосуществование уже больше невозможно. Но, что интересно, даже этот факт не гарантирует уход Икарди из «Интера». Вот и возникает вопрос, где и как продолжит свою карьеру конфликтный аргентинец. Какие у него, вообще, есть варианты?

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Останется ли Икарди в «Интере»?

Как бы странно это ни звучало, но такое развитие событий вполне вероятно. Ещё в середине июля клуб и тренер чётко обозначили свою позицию по отношению к форварду, заявив ему, что места на следующий сезон для него в команде нет. Икарди ответил незамедлительно: «Я останусь ещё на два года, буду получать зарплату и никуда не уйду». В общем-то, он имеет на это право. Но такая реакция немного напоминает слова Шарикова, сказанные профессору Преображенскому: «Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть». Параллель, как мне кажется, не абсолютно точная, но вполне очевидная.

На данный момент аргентинец остаётся игроком «Интера», и, если верить Gazzetta dello Sport, по семейным обстоятельствам всё больше склоняется к тому, чтобы отказаться от трансфера. Что это ему сулит? Деньги он свои получать, конечно, будет. Более того, клуб, скорее всего, включит его в заявку на Лигу чемпионов и Серию А, так как в противном случае Икарди угрожает иском в суд, который, вероятно, и выиграет. Но будет ли он при этом выходить на поле? Есть ощущение, что Антонио Конте при полной поддержке руководства пойдёт на принцип и лишит аргентинца такой возможности.

Ни одна из сторон конфликта в этих обстоятельствах не выиграет. Клуб недосчитается сильного нападающего, потеряет место в заявке и довольно большие деньги (потенциальные за его продажу и фактические – на зарплате). К тому же без исходящего трансфера вряд ли получится осуществить равноценный входящий. Мауро же, в свою очередь, на длительный срок окажется вне игры. При этом цена ущерба будет всё-таки разной. «Интер» справится и переживёт (хотя конфликт и причинит ему имиджевый и финансовый урон), а вот для футболиста это будет большим шагом назад. И чем дольше продлится его изоляция, тем сложнее будет потом вернуться на прежний уровень. Не стоит забывать, что молодость нападающего отнюдь недолговечна.

Существует ли вариант, при котором стороны уладят конфликт и в преддверии нового сезона сделают вид, что ничего не было? Мне кажется, что сугубо теоретически. Особенно если учесть, что Конте уже крайне недоволен тем, что ему приходится работать с футболистом, который не входит в его планы. О принципиальности и жёсткости тренера лишний раз говорить не стоит.

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Перейдёт ли Икарди в «Ювентус»?

Мауро Икарди некоторое время назад определил 10 августа как дедлайн для своего возможного перехода в «Ювентус». Времени остаётся всё меньше, но вероятность этого трансфера по-прежнему сохраняется. Однако насколько она высока?

Любимой схемой Маурицио Сарри является 4-3-3, хотя известно, что в ходе предсезонной подготовки он наигрывает ещё и 4-3-1-2. При этой расстановке Икарди мог бы очень неплохо смотреться в паре с Криштиану Роналду. Тем не менее состав туринцев сейчас сверхукомплектован, и если в этом отношении не произойдёт никаких изменений, то целесообразность приобретения Мауро ставится под сомнение. Поэтому для того чтобы выкупить у «Интера» аргентинца и грамотно вписать его в линию атаки, «Ювентусу» нужно срочно решать проблему переизбытка кадров, что само по себе очень непросто. Иначе при этой схеме целый ряд игроков оказывается просто ненужным. Эта ситуация усугубляется нежеланием Сарри прибегать к ротации. Если футболист не вписывается в концепцию, то тренер предпочитает его игнорировать, нежели найти ему применение в альтернативных модулях.

Если же «Ювентус» сохранит 4-3-3 в качестве основной схемы, то нужен ли тогда ему Икарди в принципе? При этой расстановке, ввиду безумной конкуренции, не факт, что для него на поле остаётся место. К тому же появляется вероятность несовместимости с Криштиану Роналду, которому в очередной раз будет отведена ключевая роль. По этому поводу вполне исчерпывающе высказался Арриго Сакки: «Икарди является специалистом в своей роли, но ему будет необходимо бороться за место в составе в рамках концепции тотального футбола. Кроме того, в «Ювентусе» он будет заполнять то пространство, которое обычно остаётся свободным для Криштиану Роналду, чтобы разрезать оборону. Сарри — великий тренер с удивительными способностями учить игроков новым вещам, но я спрашиваю себя, зачем ему нужен Икарди?».

На данный момент приобретение аргентинца не выглядит обязательным, и способно создать несколько дополнительных проблем. Но боссы «Юве» могут рассудить по-другому. Тем интереснее будет наблюдать, как Сарри строит новую команду.

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Перейдёт ли Икарди в «Наполи»?

Для самого «Икарди», как отмечается в итальянской прессе, «Наполи» будет запасным вариантом на случай, если он всё-таки не останется в «Интере» и не «перейдёт» в «Ювентус». Кроме того, для самих неаполитанцев его потенциальный трансфер не является на данный момент приоритетным. Ситуация может измениться, если возникнут проблемы с Миликом, который, по слухам, потребовал вдвое увеличить ему зарплату. Если же руководство клуба и нападающий смогут прийти к общему знаменателю, то вряд ли президент «Наполи» Де Лаурентис захочет связываться с потенциально конфликтным игроком. Кроме того, Карло Анчелотти дал понять, что Аркадиуш Милик его абсолютно устраивает: « В моих командах всегда были отличные, классные нападающие. Икарди — неплохой форвард, как и Аркадиуш Милик. Говорить о приобретении Икарди, значит ставить под сомнение квалификацию Милика. Уверен, что у нас будет отличный состав к старту чемпионата».

Учитывая, что ни для одной из сторон этот трансфер не обладает первостепенной значимостью и может быть осуществлен только при определённых обстоятельствах, думаю, не стоит особо на него рассчитывать. Хотя в футболе, как известно, бывает всё. И даже то, что порой кажется совсем маловероятным.

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Перейдёт ли Икарди в «Рому»?

Среди тех, кто интересовался Икарди в текущее межсезонье, есть ещё столичная «Рома». Сообщается, что взамен на аргентинца римляне готовы предложить «Интеру» Эдина Джеко плюс 30 млн евро. Однако, насколько известно, сам Мауро не рассматривает серьёзно возможность своего перехода в стан «волков». К тому же для «Интера» целесообразность такого обмена (пусть и с доплатой) едва ли кажется очень заманчивой. Поэтому очень может быть, что подобная сделка интересна только самой «Роме». Отсюда и её маловероятность.

Перейдёт ли Икарди в какой либо другой клуб?

Помимо итальянских команд интерес к Икарди проявил аргентинский «Бока Хуниорс». Николас Бурдиссо, исполнительный директор клуба, обратился к руководству «Интера», чтобы узнать о возможности годичной аренды нападающего. Однако всем понятно, что ни сам Икарди, ни его жена Ванда Нара не согласятся на такое предложение. Поэтому рассматривать его серьёзно, думаю, не имеет смысла.

Вообще, ситуация, в которой оказался Мауро Икарди, мне кажется вполне закономерной, и состояние его отношений с «Интером» отнюдь не случайность. При этом ни клубу, ни болельщикам совершенно не важно, какую роль во всём этом играет его жена и агент Ванда Нара. Футболист должен сам нести ответственность за себя и своих представителей. Ведь если они его не устраивают, то он с ними и не сотрудничают. В противном случае – оправданий нет. Совсем скоро мы узнаем, как и где продолжится карьера Икарди. Однако уже сейчас возникает ощущение, что даже если он сменит клуб и приживётся в нем, то подобная история вполне может повториться снова.