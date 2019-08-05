Деспотович забил очень крутой гол. Он точно будет в числе самых красивых

Завершавший 4-й тур РПЛ матч «Ахмат» – «Оренбург» получился любопытным по нескольким причинам.

Во-первых, в «основе» команды Владимира Федотова появился новичок 26-летний израильтянин с российским паспортом Эди Готлиб. Он играл в тройке центральных защитников с Михаилом Сиваковым и Евгением Шаховым. Линию обороны «Оренбурга» составили представители трёх стран, однако ни один из них не является легионером в РПЛ.

Кроме того, по ходу второго тайма состоялся долгожданный дебют в составе «Ахмата» Дениса Глушакова. За 20 минут залечивший травму экс-полузащитник «Спартака» 11 раз коснулся мяча, сделал одну передачу под удар, совершил три отбора и один вынос мяча. В следующем туре Глушаков может сыграть в «основе», ведь в Грозный приедут красно-белые.

Наконец, очень красивый гол на исходе часа игры забил нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович. После кросса с левого фланга в исполнении Сергея Терехова серб нанёс потрясающий удар через себя под перекладину. Этот мяч будет претендовать на звание лучшего во всём чемпионате России.

Тем не менее победил «Ахмат», хотя и не превзошел гостей по ударам (7:8, в створ – 2:1). Ещё одним героем матча стал левый латераль хозяев Евгений Харин. В начале второго тайма он открыл счёт, получив мяч в штрафной от Аблая Мбенга, а на 70-й минуте сделал результативную передачу со штрафного в эпизоде с голом Одисе Роши. Правда, явную ошибку допустил голкипер «Оренбурга» Александр Довбня.

«Оренбург» в непростой ситуации, превратился в аутсайдера РПЛ. Команда Федотова – единственная, которая до сих пор не имеет очков. У одного из главных открытий прошлого сезона было много потерь в межсезонье и слишком тяжёлый календарь на старте.