Деспотович забил очень крутой гол. Он точно будет в числе самых красивых

Завершавший 4-й тур РПЛ матч «Ахмат» – «Оренбург» получился любопытным по нескольким причинам.
Во-первых, в «основе» команды Владимира Федотова появился новичок 26-летний израильтянин с российским паспортом Эди Готлиб. Он играл в тройке центральных защитников с Михаилом Сиваковым и Евгением Шаховым. Линию обороны «Оренбурга» составили представители трёх стран, однако ни один из них не является легионером в РПЛ.
Кроме того, по ходу второго тайма состоялся долгожданный дебют в составе «Ахмата» Дениса Глушакова. За 20 минут залечивший травму экс-полузащитник «Спартака» 11 раз коснулся мяча, сделал одну передачу под удар, совершил три отбора и один вынос мяча. В следующем туре Глушаков может сыграть в «основе», ведь в Грозный приедут красно-белые.
Наконец, очень красивый гол на исходе часа игры забил нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович. После кросса с левого фланга в исполнении Сергея Терехова серб нанёс потрясающий удар через себя под перекладину. Этот мяч будет претендовать на звание лучшего во всём чемпионате России.
Тем не менее победил «Ахмат», хотя и не превзошел гостей по ударам (7:8, в створ – 2:1). Ещё одним героем матча стал левый латераль хозяев Евгений Харин. В начале второго тайма он открыл счёт, получив мяч в штрафной от Аблая Мбенга, а на 70-й минуте сделал результативную передачу со штрафного в эпизоде с голом Одисе Роши. Правда, явную ошибку допустил голкипер «Оренбурга» Александр Довбня.
«Оренбург» в непростой ситуации, превратился в аутсайдера РПЛ. Команда Федотова – единственная, которая до сих пор не имеет очков. У одного из главных открытий прошлого сезона было много потерь в межсезонье и слишком тяжёлый календарь на старте.
- 5 августа 2019
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:15
-
21:50
-
21:32
-
21:19
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:47
-
20:47
-
20:35
-
20:14
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:42
-
19:22
-
19:02
-
18:55
-
18:54
-
18:47
-
18:41
-
18:40
-
18:24
-
18:15
-
18:12
-
18:05
-
17:57
-
17:46
-
17:31
-
17:29
-
17:20