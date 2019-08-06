Замены Хохлова помешали «Динамо» дожать «Спартак». Тактика 4-го тура РПЛ

Как правило, в туре случается лишь один матч, который заслуживает полного разбора. Тем не менее в каждой игре может случиться что-то интересное, что не тянет на полноценную статью; публиковать же одну заметку смысла не имеет. Поэтому мы собрали самые любопытные тренерские решения четвёртого игрового дня РПЛ в один текст.

Дуглас Сантос-правый защитник – отличное решение Семака

Разбор главного матча тура уже выходил на нашем сайте, но решению выпустить Дугласа на позицию правого защитника было уделено недостаточно внимания. Хотя этот ход Семака действительно оказался очень интересным.

«Краснодар» пока не готов к ЛЧ. Матч с «Зенитом» выявил несколько проблем «Быки» установили антирекорд по созданным моментам в РПЛ-2019 в одном матче.

Левоногий крайний защитник на правой бровке – редкость. Чтобы поставить фулбека на неродной фланг, нужно иметь достаточно веские причины – вряд ли ею была неготовность Смольникова. Причина, скорее всего, была именно тактической.

Первая причина: Сантос выходил на правый фланг под одного из вингеров «Краснодара». Вероятно, Семак ожидал увидеть Кабеллу в стартовом составе, хотя выпустить бразильца под Вандерсона тоже логично. Дело в том, что эти вингеры «Краснодара» – правши, которые часто смещаются под правую ногу из фланга в центр. У новичка «быков» этот элемент вообще стал визитной карточкой: Кабелла действительно очень здорово тащит мяч по диагонали к чужим воротам, используя правую ногу. Левше гораздо удобнее контролировать правую ногу соперника при его смещении в центр.

В итоге Кабелла часто попадал под контроль Дугласа в полуфланге, и бразилец грамотно выжимал соперника от своих ворот. Реми лишь раз попытался обвести Сантоса за 57 минут – и да, он обвел, но на своей половине поля, без продвижения вперед непосредственно первым действием после обыгрыша.



Вторая причина: с левоногим игроком справа «Зениту» было проще выполнять первоначальный план при начале атак. Напомню, что хозяева использовали три игрока в первой линии билд-апа, Сантоса и Жиркова в достаточно глубокой позиции и Оздоева выше. К Магомеду постоянно опускались Дриусси слева и Сутормин справа. Отдавать быстрый и удобный пас с правого фланга в полуфланг проще, конечно же, правше, чем «Зенит» мог пользоваться.

Рамирес передал Сутормина Камболову, который до этого держал Оздоева. Камболова отыграли пасом через Барриоса на Оздоева.

Третья причина: желание оставить Сутормина широко на фланге – об этом тоже писалось в разборе. Конечно, совершенно необязательно отдавать правый полуфланг левше для того, чтобы оставить вингера в одиночестве, но Сантос давал дополнительный бонус – он мог смещаться из полуфланга в центр под передачу, кросс или удар с сильной левой ноги. Также «Зенит» получал возможность быстрее разворачивать атаки, переводя мяч слева направо низом, но этой функцией команда не пользовалась.

При этом Сантос достаточно хорош, чтобы широко и высоко включаться по левой бровке, как классический крайний защитник. Такие эпизоды тоже проскакивали в игре «Зенита» – правда, Дуглас чаще всего просто не получал мяч после качественных включений.

Проблемные замены «Динамо»

«Динамо» испытывает некоторый регресс относительно предыдущего сезона. Визуально команда Хохлова потеряла в качестве позиционных атак и чуть хуже обороняется. И то, и другое вполне объяснимо: например, впереди «Динамо» не хватает действительно качественного нападающего, которого москвичи давно обещали взять, в защите же сказывается трансфер Каборе, который вытеснил из основы менее техничного, но дающего больший оборонительный объём (и качество) Теттеха. Это не единственные причины проблем нынешнего «Динамо», есть и другие, но называть команду кризисной пока не стоит.

Одна из проблем «Динамо» сейчас – продвижение мяча. Команда испытывает трудности с доставкой мяча к чужой штрафной, но прогресс есть, а на фоне кризисного «Спартака» с очень слабой опорной зоной Зобнин-Гулиев он чувствовался ещё явственнее.

Структура билд-апа «Динамо» выглядела примерно так: Каборе находился недалеко от своих центральных защитников и постоянно оттягивался глубже либо между ними, либо сбоку от них. Во второй линии билд-апа в центре располагается один Юсупов. Артур либо получал свободу, располагаясь между первых двух линий прессинга «Спартака», либо вытягивал на себя кого-либо из опорников «Спартака», благодаря чему появлялось больше пространства между защитой и полузащитой хозяев.

«Динамо», как и в предыдущих матчах, очень серьёзно насыщало опорную соперника: Шиманьски и Жоаозиньо преимущественно открывались в полуфлангах, Панченко – в центре, но игроки не были ограничены своими зонами.

Гостям удавалось проникать в опорную соперника и без непосредственного участия Юсупова (на примере сверху он просто стянул на себя Зобнина, а Ташаев занял неправильную позицию), и с ним (пример снизу – Юсупов получил свободу и отдал передачу между линиями).

На 60-й минуте Юсупов был заменён. С одной стороны, он проводил не лучший свой матч и в атаке, и в обороне. С другой, пара Теттех — Каборе в центре поля очень слабо двигала мяч. Об этом говорит и то, что «Динамо» ни разу не пробило из штрафной «Спартака» за последние 30 минут (за первые 60 – 9 раз), и то, что команда Хохлова стала хуже доставлять мяч до чужой трети в принципе. При этом нельзя забывать, что «Спартак» играл в меньшинстве уже с 35-й минуты.



Источник проблемы – в игре пары Каборе — Теттех. Первый после удаления Понсе продолжал оттягиваться в первую линию, хотя преимущество 3 vs 1 против одинокого Шюррле не имеет никакого смысла. Понятно, что это манера игры Шарля, но, вкупе с Теттехом, который двигается явно хуже Юсупова, часто не занимает свободные зоны и уходит ниже в ситуациях, когда этого совсем не требуется (как на примере ниже), это вылилось в недостаток связующих игроков «Динамо». Шиманьски стал чаще оттягиваться в глубину, чтобы помочь доставить мяч до игроков между линиями, но это лишало гостей одного игрока выше.

А ещё не стоит забывать, что Юсупов подключается к штрафной и в штрафную вторым темпом – Теттех этого не делает.



С уходом Шиманьского ситуация стала ещё грустнее. На поле вышел Н’Жье, который бегает за спины защитникам, а не открывается между линиями (вышедший чуть позже Грулёв тоже отличается такими рывками). Это привело к ещё большему развалу структуры: «Динамо» стало гораздо хуже нагружать пространство между линиями, а использовать широкую позицию Н’Жье не мог.

Даже если кто-то из игроков «Динамо» действовал качественно, остальные партнёры могли испортить эпизод. На первом примере Каборе грамотно поднялся выше и отдал хороший пас между линий, но Панченко решил просто пробить по воротам (а Теттех, кстати, располагался низко). На втором примере уже Теттех сыграл хорошо, отдав пас на Панченко и даже поднявшись выше (отдать пас из этой позиции мог и Каборе, кстати), но Шейдаев не смог продолжить атаку ни обратной передачей на Жоаозиньо, ни разворотом и пасом на Н’Жье. Впрочем, сам Н’Жье тоже сыграл очень плохо, не открывшись в огромный разрыв между Жиго и Ещенко – вингер просто остался на месте.

Интересно, что других вариантов замен у Хохлова практически не было. Вместо Юсупова можно было выпустить только Теттеха, игроков с умениями Шиманьского на скамейке «Динамо» просто нет, а Н’Жье и Грулёв не очень подходили ни под изначальный план, ни под игровую ситуацию.

Феерия от «Сочи» и «Уфы»

Феерия – в переносном смысле, конечно же: команды нанесли по 7 ударов; у «Сочи» был один явный момент, но он, как и другие четыре удара из штрафной, был создан после стандарта. «Уфа» не создала вообще ничего. Дело во многом в попытках Точилина и Евсеева вскрыть оппонента, который располагается в среднем-низким блоком, быстрыми вертикальными комбинациями.

При этом оба тренера довольно логично выбрали фланги целями для атак – ведь 5-3-2 уязвимы в этих зонах; именно через фланг можно пройти тройку полузащитников и попасть в зону 14 и в штрафную.



Основная идея в атаках «Уфы» через левый фланг– вытянуть максимальное количество игроков «Сочи», а затем отдать передачу между линий. Табидзе смело тащил мяч до середины поля, а партнеры либо уводили игроков, либо открывались между линиями. На Табидзе же практически всегда выходил Песегов, но делал это недостаточно агрессивно, совсем не мешая защитнику – на это и был расчет.

Несмотря на неплохие открывания Фомина, Миладинович довольно здорово страховал зону за спиной Калугина – «Уфе» крайне редко удавалось выжать что-то из передач между линий. Намного чаще «Уфа» просто возвращала мяч назад, к тройке ЦЗ, и начинала циркуляцию мяча заново.

Всего пару раз гостям удалось сделать перевод мяча направо после перегрузов слева. Они приводили лишь к потенциально опасным моментам, но это уже что-то.

В эпизоде выше передача между линиями пошла уже на Козлова, тот оставил мяч Тиллю; Оливье отдал передачу свободному Сухову, а тот сделал передачу в полуфланг, в штрафную, на ворвавшегося Фомина. Даниил, как и в дальнейшем по ходу матча, здорово нашел зону, но не смог толково распорядиться мячом.

«Уфа» пыталась атаковать и правым флангом, но основной тип комбинаций там выглядел по-другому. Неделчару почему-то не поднимался так высоко, как Табидзе; Сухов поднимался выше, а между Суховым и Неделчеру располагался полузащитник, чаще всего – Тилль. Суть идеи, скорее всего, та же: вытянуть на Тилля вингбека (Кудряшова), а на Сухова – центрдефа (Новосельцева), тем самым создав зону в полуфланге.

В освободившиеся зоны могли врываться Козлов и Фомин. Два удара с игры из трех, которые случились не после кроссов или забросов, были нанесены именно из правого полуфланга.



Спустя какое-то время «Уфа» стала намного активнее пользоваться забросами от Табидзе и Неделчару, а во втором тайме начала миксовать приемы слева и справа. Тем не менее ничего не работало: мяч удавалось доставлять в высокие зоны у штрафной, но не в штрафной. Довести атаку до опасного удара команде Евсеева также было не суждено, хоть и все семь ударов были нанесены из штрафной (шесть – с игры).



«Сочи» атаковал очень просто. Команда Точилина использовала билд-ап 3-1 с Цаллаговым на позиции опорника. К нему часто оттягивался Песегов, но это не давало результата – Фомин выходил за Песеговым. «Сочи» стягивался левее (Казаев находился в левом полуфланге, Полоз в центре, но близко к левому полуфлангу, плюс Мостовой также чаще находился в центре). При атаках через правый край «Сочи» старался использовать относительную свободу Маргасова – тот разыгрывал стенки со смещавшимся Песеговым.

Слева же использовались забросы, перед которыми игроки «Сочи» вытягивали соперников и пытались создать зону в полуфланге, и комбинации на третьего, зачастую с участием Мостового, который оттягивался глубже.

Мостовой был самым активным игроком «Сочи» в плане движения – благодаря этому игроку хозяева проводили свои самые интересные комбинации. В эпизоде выше Мостовой разыграл две стенки – сначала с Казаевым, оттянувшись глубже, а затем с Кудряшовым, который сместился в полуфланг на место Казаева. Самый опасный момент же «Сочи» создал, когда «Уфа» пошла в неподготовленный прессинг; Мостовой получил мяч между линий, легко ушел от вылетевшего Пуцко и организовал атаку 3 vs 2.



Против средних и, особенно, низких блоков вертикальная игра, в том числе и фланговая, работает посредственно – даже игроки высокого класса не могут разыгрывать быстрые комбинации в касание на очень узких пространствах. В РПЛ уже пользовались слабостями 5-3-2, вытягивая игроков на флангах и создавая пространство между линиями, но мяч при этом не пытались как можно быстрее доставить вперед.



В тексте использовались данные WhoScored, InStat и Understat.