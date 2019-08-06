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Деспотович забил невероятный гол через себя «Ахмату». Видео, интервью

Деспотович забил невероятный гол через себя
Максим Пахомов
«Весь мир смотрит мой гол. Надеюсь, его номинируют на премию Пушкаша»
Самый крутой гол тура – глазами его автора.
Футбол / РПЛ 0

Матчи, вынесенные РПЛ на понедельник, не часто могут похвастать большим количеством внимания со стороны зрителей. А зря. Если вы ещё не видели, то вот гол, который вчера нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович забил в ворота «Ахмата». После подачи с левого фланга в исполнении Сергея Терехова нападающий нанёс невероятный удар через себя под перекладину. Мы поговорили с Джордже об этом мяче и обсудили не только его.

— Настроение у меня сейчас 50 на 50: с одной стороны, я счастлив за гол, но мы ведь проиграли, — говорит серб. — Как-то нам не хватает фарта.

— Что именно не получилось в матче с «Ахматом»?
— Мы пропустили гол, сравняли, а через пару минут нам опять забивают – это вообще катастрофа. Ничья была бы более справедливой.

— Как вообще обстановка в команде после четырёх поражений?
— У нас в начале сезона очень серьёзный календарь, но при этом мы показали хороший футбол. Нам чуть-чуть не хватает результата: нужно выиграть одну игру, а дальше пойдёт, как в прошлом году. Психологически нам будет проще после первой победы. После четырёх поражений каждый думает про себя, в каких моментах провинился. Надеюсь, что победы у нас впереди.

«Такой мяч можно забить один раз в жизни»

— Расскажите про гол. Такое вообще возможно натренировать?
— Нет. Это просто чувство. Я, кстати, забивал похожие голы – за «Астану» и за «Црвену Звезду», но это были товарищеские матчи. Вчера был лучший гол в моей карьере, такой мяч можно забить только один раз в жизни.

— Как это было в деталях?
— Когда была подача, я подумал, что мяч мне в голову не прилетит. Мне было неудобно, мяч вообще назад летел. Это просто голевое чувство, всё решалось за долю секунды. Я решил попробовать – получится или нет. Слава богу, что получилось. Думаю, это будет один из самых красивых голов РПЛ.

— А гол Соболева за «Крылья Советов» видели?
— Да, но там мяч летел медленнее, а он попал с пяти-шести метров. А то, как попал я, – это очень тяжело. Все игроки это знают, ведь и мяч летел назад, и я двигался назад.

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— Партнёры сильно удивились?
— Если честно, я сам удивился. Я ведь упал на землю и вообще не видел, что происходит сзади. А когда встал, то понял, что это гол.

— Мяч домой забрать получилось?
— Я спросил у судьи, но он его не отдал.

— Как думаете, может, этот гол номинируют на премию Пушкаша?
— Надеюсь на это. Сейчас этот гол везде крутят: и «4:3:3», и вообще в социальных сетях. Весь мир сейчас смотрит мой гол, все про него пишут.

Мы не могли не спросить у Джордже и про сейв Акинфеева, который не позволил «Оренбургу» вырвать ничью в Москве во втором туре.

— Что сказали Акинфееву после того сейва?
— Я пожал ему руку. Сказал, что он огромный молодец. В таких моментах может выручить только топовый вратарь. Думаю, только Акинфеев мог спасти в такой ситуации, у других реакции бы не хватило. Остальные вратари подумали бы, что этот момент – без шансов для них, а Игорь спас команду.

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— После этого решили поменяться с ним футболками?
— Нет, мы договорились ещё три месяца назад, когда мы выиграли 3:2. Тогда они проиграли, он забыл, что мы договаривались обменяться футболками. А сейчас Игорь сам принёс мне майку перед игрой. Это просто топ-человек, легенда футбола.

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