«Весь мир смотрит мой гол. Надеюсь, его номинируют на премию Пушкаша»

Матчи, вынесенные РПЛ на понедельник, не часто могут похвастать большим количеством внимания со стороны зрителей. А зря. Если вы ещё не видели, то вот гол, который вчера нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович забил в ворота «Ахмата». После подачи с левого фланга в исполнении Сергея Терехова нападающий нанёс невероятный удар через себя под перекладину. Мы поговорили с Джордже об этом мяче и обсудили не только его.

— Настроение у меня сейчас 50 на 50: с одной стороны, я счастлив за гол, но мы ведь проиграли, — говорит серб. — Как-то нам не хватает фарта.



— Что именно не получилось в матче с «Ахматом»?

— Мы пропустили гол, сравняли, а через пару минут нам опять забивают – это вообще катастрофа. Ничья была бы более справедливой.

— Как вообще обстановка в команде после четырёх поражений?

— У нас в начале сезона очень серьёзный календарь, но при этом мы показали хороший футбол. Нам чуть-чуть не хватает результата: нужно выиграть одну игру, а дальше пойдёт, как в прошлом году. Психологически нам будет проще после первой победы. После четырёх поражений каждый думает про себя, в каких моментах провинился. Надеюсь, что победы у нас впереди.

«Такой мяч можно забить один раз в жизни»

— Расскажите про гол. Такое вообще возможно натренировать?

— Нет. Это просто чувство. Я, кстати, забивал похожие голы – за «Астану» и за «Црвену Звезду», но это были товарищеские матчи. Вчера был лучший гол в моей карьере, такой мяч можно забить только один раз в жизни.



— Как это было в деталях?

— Когда была подача, я подумал, что мяч мне в голову не прилетит. Мне было неудобно, мяч вообще назад летел. Это просто голевое чувство, всё решалось за долю секунды. Я решил попробовать – получится или нет. Слава богу, что получилось. Думаю, это будет один из самых красивых голов РПЛ.



— А гол Соболева за «Крылья Советов» видели?

— Да, но там мяч летел медленнее, а он попал с пяти-шести метров. А то, как попал я, – это очень тяжело. Все игроки это знают, ведь и мяч летел назад, и я двигался назад.

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— Партнёры сильно удивились?

— Если честно, я сам удивился. Я ведь упал на землю и вообще не видел, что происходит сзади. А когда встал, то понял, что это гол.



— Мяч домой забрать получилось?

— Я спросил у судьи, но он его не отдал.

— Как думаете, может, этот гол номинируют на премию Пушкаша?

— Надеюсь на это. Сейчас этот гол везде крутят: и «4:3:3», и вообще в социальных сетях. Весь мир сейчас смотрит мой гол, все про него пишут.



Мы не могли не спросить у Джордже и про сейв Акинфеева, который не позволил «Оренбургу» вырвать ничью в Москве во втором туре.

— Что сказали Акинфееву после того сейва?

— Я пожал ему руку. Сказал, что он огромный молодец. В таких моментах может выручить только топовый вратарь. Думаю, только Акинфеев мог спасти в такой ситуации, у других реакции бы не хватило. Остальные вратари подумали бы, что этот момент – без шансов для них, а Игорь спас команду.

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— После этого решили поменяться с ним футболками?

— Нет, мы договорились ещё три месяца назад, когда мы выиграли 3:2. Тогда они проиграли, он забыл, что мы договаривались обменяться футболками. А сейчас Игорь сам принёс мне майку перед игрой. Это просто топ-человек, легенда футбола.