Кононова нельзя увольнять после «Туна». Даже если «Спартак» провалится

Прежде чем рассуждать о возможной отставке Кононова, к которой я призывал после «Тамбова», и проводить параллели между АЕКом из Ларнаки и «Туном» — стоит чуть-чуть поговорить о том, кто на этот раз будет проверять проблемный «Спартак».

Кононов не уйдёт сам. Что ждёт «Спартак» в будущем? Есть мнение, что Федуну с Цорном нужно потерпеть и оставить «топ-тренера».

Карлик против Шюррле

Просто «соперник из Швейцарии» — звучит чересчур громко. По факту самый большой клуб России имеет дело с карликом из пряничного городка, всё население которого не заполнит и «Открытие Арену».

Когда вбиваешь в «Инстаграме» слово «Тун», включаешь фильтр по географическому положению и выбираешь раздел «самые популярные фото», то на 30 процентах картинок оказываются голубые озёра, вычурные мостовые и заснеженные вершины Альп, а на 70 — довольные и наглые лица футболистов «Базеля», победивших здесь некоторое время назад. Ни одного игрока самого «Туна» и близко нет — лишь пара-тройка местных ребят имеют по пять тысяч подписчиков, остальные же даже по деревенским меркам — ноунеймы. Закрепим: в АЕКе три года назад были хотя бы поигравшие, качественные испанцы и футболисты не последних европейских сборных, а здесь…

Здесь пожилая хозяйка арендованной мной квартиры тут же сообщает:

— Для нас большая часть принимать такой большой клуб, как «Спартак». Скажите, а такой известный игрок, как Луис Адриано, тоже будет на поле?

— Его уже нет, — говорю. — Зато приедет Шюррле. Могу подарить его карточку.

Счастью Сильвии нет предела. Кажется, после этого она даже не рассматривает вариант с победой любимого клуба, тогда как мы уже прописываем для «Спартака» историю с поражением.

Шюррле – не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак» Красно-белые рискуют впустую потратить время и большие деньги на зарплату.

АЕК

Если уж говорить прямо, то потенциальный провал Кононова в Лиге Европы может рассматриваться болельщикам как новый акт чемпионского жертвоприношения — слишком уж очевидны аналогии с событиями трёхлетней давности. Остановимся на трёх сходствах.

Во-первых, во времена Аленичева «Спартак» тоже пережил масштабную чистку, избавившись вроде бы от качественных исполнителей. Ушли Митрюшкин, Гранат, Жоао Карлос, К. Комбаров, Паршивлюк, Тино Коста, Кариока, Билялетдинов, Озбилиз, Хурадо, Чельстрём, Мовсисян и Барриос.

Главной же хохмой стала ситуация с Широковым. Так, в полдень на сборе в Абу-Даби Аленичев сказал, что «только дурак может отказаться от такого футболиста, как Рома», а вечером клуб выступил с заявлением, что «клуб и тренерский штаб приняли решение расстаться с игроком по обоюдному согласию».

Разве не похоже это на историю с Кононовым и Еремёнко, у которого тоже была опция автоматического продления контракта?

Во-вторых, на смену толпе звёзд приходят лишь пять человек. Тогда это были игрок без позиции Мельгарехо, редко попадающий по мячу Зе Луиш, а также подписанные в последнее трансферное окно, вылетевшие в ФНЛ молодой Зобнин с престарелым Ещенко, а также пухлый до шарообразной формы Фернандо. В тот период к трансферной кампании «Спартака» было даже больше вопросов, чем к нынешней. Но она оказалась чемпионской.

В-третьих, и тогда, и сейчас идут разговоры о смене тренера. Аленичев и Кононов кажутся слишком мягкими. На одном из них видится пиджак, на другом — шарф тульского «Арсенала», но болельщики больше ценят, когда тренер носит «стальные яйца», какой бы глупой ни была эта формулировка. Три года назад все ждали Бердыева, сейчас — Черчесова. И, возвращаясь в Ларнаку-2016, невозможно было даже представить, что к золоту «Спартак» приведёт сухой мужчина в мятой, белой футболке, курящий у кактуса, заслоняющего надпись ACAB на обшарпанной кипрской стене.

Тогда мы спрашивали у Глушакова, чем же занимается Каррера? Он осторожно отвечал, что этот человек работает только с защитниками, а через две недели капитан команды, по его же признанию, просил у руководства назначить Массимо главным тренером.

Покупка опорника не спасёт «Спартак». Дыры в центре поля – системные проблемы Игра красно-белых в средней линии в первом тайме смотрелась ужасно. И это прямая вина Кононова.

«Тун»

Но сегодня, перед «Туном», просить некому и не за кого. Тренера по обороне с мощным прошлым в клубе нет, талантливого и амбициозного аналитика — тоже. Не видно в новом «Спартаке» и костяка или, если хотите, ОПГ. Есть лишь набор групп футболистов, пока не ставших единым коллективом и разделённых по культурным и национальным признакам.

В этом переходном периоде точно не поможет иностранец — мы проходили это с Эмери и Якином.

Без потрясений не проведёт работу русский тиран.

На данном этапе «Спартаку» легче и лучше всего быть с Кононовым, молчаливо впитывающем в себя всю грязь после ухода Глушакова. Не будет его пиджаков на трибунах — ненависть целиком польётся на игроков, что может лишить команду гормона роста. И если после матча с «Тамбовом» мне ещё казалось, что тренерский штаб должен быть отправлен в отставку, то стратегическая продажа Фернандо с Адриано, дополненная вовсе не жмотскими покупками, это мнение полностью изменила.

Стало очевидным, что с Кононовым «Спартак» практически разобрал команду и заменил детали, разбитые скандалами и интригами годовой давности. И эту работу надо закончить без истерики. Купить опорника и крайнего защитника, посмотреть на Шюрлле с Тилем и Ларссоном, оценить, что тренер предложит со своим подбором футболистов — и только после этого делать кадровые выводы.

В РПЛ крутое трансферное окно. Так много клубы из России не тратили уже 6 лет Особенно активны на трансферном рынке «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Динамо».

Промежуточные же матчи с пряничным «Туном» в сомнительной по значимости и перспективам Лиге Европы вообще ничего не должны решать. Выиграет «Спартак» усечённым составом — хорошо для психологии. Опозорится — и ладно, только злее будет.