«Динамо» купило нападающего дортмундской «Боруссии». В чём подвох?

«Динамо» продолжает масштабную трансферную кампанию, но на этот раз Орещук и компания подготовили действительно громкий переход. В стан москвичей перешел игрок дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп за целых 20 миллионов евро. Звучит круто, но так ли хорош этот трансфер на деле? Давайте разбираться.

Возраст: 25 лет.

Гражданство: Германия.

Амплуа: Оттянутый нападающий, вингер.

Клуб: «Динамо» Москва.

Рост: 183 см.

Вес: 79 кг.

Карьера: «Энерги-2» (2011-2012), «Фрайбург» (2014-2017), «Боруссия» Дортмунд (2017-2019), «Динамо» Москва (2019-н.в.).

Достижения: Победитель Второй Бундеслиги (2015/16), Чемпион Европы U-21 (2017), Обладатель Суперкубка Германии (2019).

Что умеет Максимилиан Филипп

Немец обладает высокой скоростью и хорошим чувством зон, делает классные рывки на свободное пространство, неплохо двигается в штрафной, хорошо контролирует мяча, а также хорошо реализует голевые моменты с обеих ног (левая у него не только для ходьбы). Этого набора качеств достаточно, чтобы играть сразу на нескольких позициях: во «Фрайбурге» Филипп исполнял правого вингера и иногда выходил в качестве нападающего (чаще – второго), в «Боруссии» в первом сезоне большую часть времени провел на позиции левого вингера, а во втором играл оттянутого форварда, лишь изредка появляясь на краю атаки.



Игра на фланге определенно больше подходит Филиппу. Максимилиан здорово выбирает моменты для рывка, быстро сокращает пространство по диагонали и принимает мяч на свободном пространстве. Когда его команда проводит атаку по противоположному флангу, немец вовремя уходит с бровки в штрафную и грамотно двигается в ней – меняет траектории движения, отклеивается от соперников, играет на опережение. Благодаря таким смещениям Филипп много бил из штрафной, а в первый сезон в «Боруссии» вообще попал в верхние строчки по количеству ударов на 90 минут. При этом 30 из 44-х ударов в «Бундеслиге» 17/18 Максимилиан нанес из штрафной. Немец в том сезоне настрелял 0.37 NPxG/90 (ожидаемые голы без учета пенальти) и влез в топ-11 по этому показателю. Да, эффект запасного и маленькое количество времени на поле (Максимилиан несколько раз выходил на замены и очень часто уходил с поля до финального свистка, а суммарно на поле провел 1200 минут) имели влияние на эту цифру, но Филипп определенно имел неплохие перспективы.



Максимилиан может играть на позиции второго нападающего, но лучшие качества немца не раскрываются в этой роли (по крайней мере, в «Боруссии»). В этой роли в «Боруссии» Филипп искал свободное пространство в опорной соперника, от полуфланга до полуфланга; немец находил его и, если не было большой плотности, мог быстро разворачиваться с мячом к воротам и комбинировать между линий. Но при этом Максимилиан, во-первых, плохо действует под давлением (его легко накрыть сзади во время приема – корпус немец ставит посредственно), во-вторых, все-таки не очень хорош на очень маленьких пространствах, в-третьих, часто «съедал» пространство у партнеров (случались эпизоды, когда Филипп приходил в зону, где уже было два одноклубника). Толково оттягиваться ниже у Максимилиана тоже не получается: стандартное смещение немца в глубину – это прием мяча перед линией полузащиты соперника и пас назад в одно-два касания. Количество рывков в штрафную на позиции второго нападающего у Филиппа резко падает: 3.07 касаний в штрафной и 2.92 удара за 90 минут, когда немец играл вингера, против 1.67 касаний и 1.67 удара за 90 минут с позиции оттянутого форварда (данные за четыре последних сезона).



Переезд на позицию второго форварда на постоянной основе связан, скорее всего, с тем, что Люсьен Фавр предпочитает другой тип вингеров. Крайков у тренера «Боруссии» навалом: есть и Санчо, и Ларсен, и Вольф, был Пулишич, также на этой позиции пару раз выходил Геррейро. При этом все они выдавали приличные цифры по xA (ожидаемым голевым передачам). В среднем на 90 минут Пулишич, например, выдавал 0.29 xA, Санчо – 0.30. Лучший результат Филиппа за годы в Бундеслиге – 0.16 в сезоне 17/18.



Выиграть конкуренцию на позиции второго форварда/десятки у Ройса тоже оказалось непросто. Вместе с падением количества ударов и касаний в штрафной Филиппа, его xG/90 тоже знатно упал – до 0.11. В итоге Филипп провел лишь 764 минуты в лиге в сезоне 18/19. С появлением в команде двух новых вингеров, Азара и Брандта перспективы Максимилиана в клубе стали совсем призрачными.

Зачем Филипп «Динамо»

По идее, Хохлову требуется новый нападающий. Шейдаев в первых четырех турах проявил себя только с плохой стороны – его качества на данный момент не подходят команде, которая якобы борется за места в еврокубках. С Н’Жье пока ничего не понятно – он лишь раз вышел на замену, и то на фланг. Грулёв несколько раз пробовался как нападающий, но тоже не впечатлил. Филипп на бумаге может играть нападающего, но на практике ему намного удобнее делать диагональные рывки с фланга в полуфланги и входить в штрафную, а не открываться между соперниками и ждать пас сквозь узкое пространство. Поэтому шанс на то, что Филипп – новый центральный нападающий «Динамо», крайне мал.



Интересно, что Шиманьски, как и Филипп, является игроком движения. Действия Максимилиана на позиции оттянутого форварда похожи на игру поляка в этой же роли. Судя по тому, что Хохлов выпускает Шиманьски в качестве вингера, а десяткой ставит Панченко (причины непонятны, но факт есть факт), Филипп не будет использоваться на этой позиции. С другой стороны, Хохлов может ценить поляка на другой позиции (справа он действует неплохо), а терпеть 12 ударов за матч от лучшего бомбардира РПЛ тренер просто больше не готов – тогда Максимилиан может все-таки стать десяткой.



Другие два варианта – вингер слева и справа. На этих позициях у Хохлова уже есть большой набор игроков, но:



— Жоаозиньо уже не вывозит объем (хоть и до сих пор является железным игроком основы);

— Вера в Кардозу утеряна;

— Грулев пока что тянет только на игрока ротации;

— Н’Жье, все-таки, скорее будет выходить в нападении;

— Черных последний раз имел постоянную игровую практику в марте;

— Шиманьски вполне неплохо смотрится как правый вингер, но все еще верится, что поляк вернется на позицию десятки.



Перебор ощущается, но, все-таки, именно на позиции крайка Филипп выглядит логичнее всего. Скорее всего, Максимилиан, как и в свой первый сезон в «Боруссии», должен будет врываться в штрафную с фланга (с мячом или без мяча) и бить.



Хохлова могла заинтересовать реализация игрока: за последние три сезона Филипп забил 19 голов, хотя его xG был равен 12.78 – значительный перебор. Игрокам «Динамо» такая реализация была недоступна в прошлом сезоне и до сих пор лишь снится в этом. Правда, стоит понимать, что 18 из 19 голов Максимилиан забил в сезонах 16/17 и 17/18, когда играл на краю атаки.

Оценка трансфера

Цена Максимилиана – примерно 20 млн евро. Не очень большие деньги для Европы, но очень серьезные – для России. Сравните: «Локомотив» выкупил Крыховяка за 12 млн евро, «Краснодар» купил Кабелла за 14 млн евро, ЦСКА выкупил Влашича за 15 млн евро.

«Динамо» за 20 млн евро приобретает ограниченного, несмотря на теоретическое разнообразие при выборе позиции, игрока. Максимилиан Филипп хорошо проявил себя только в одной роли – для ее исполнения немцу потребуется много пространства и партнеры, способные замечать его рывки и выдавать передачи в свободные зоны. Учитывая плотность РПЛ и количество команд, предпочитающих глубокий блок, в наличие этих самых свободных зон верится с трудом. Играть десятку и/или оттянутого форварда без пространства Филиппу еще тяжелее.



Вопрос еще и в том, необходим ли «Динамо» еще один игрок на позицию вингера или десятки. Помимо старой истории с нападающим, из стана москвичей ушел еще и Теттех – опорник, который давал объем в защите и качественно вел оборонительные действия, хоть и был слаб на мяче. Внезапно, в «Динамо» осталось только три центральных полузащитника (Каборе, Юсупов и Москвичев); никто из них не может дать такой объем оборонительной работы, как Теттех. Да, есть еще Соснин, но он получил серьезную травму и вряд ли будет готов играть раньше, чем весной.



Получить игрока из немецкого топа – это, конечно, здорово, но соотношение цена/качество, а также целесообразность покупки смущают. Сейчас этот трансфер не выглядит как успешный – посмотрим, чем все закончится.

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