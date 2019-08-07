Черчесов должен чётко объяснить, почему Чалов не подходит его сборной

Несколько лет назад Штефан Кисслинг забивал больше всех в Бундеслиге, и этот период совпал с кризисом центральных нападающих в сборной Германии. Тем удивительнее было видеть, как Йоахим Лёв раз за разом отказывается вызывать Кисслинга в состав «манншафт». К тренеру возникли очевидные вопросы, и он не побоялся признать, что Штеф просто не подходит под его видение команды — в первую очередь с тактической точки зрения. Лёв всегда был прагматиком, и когда схема 4-2-3-1 с максимально флюидной атакой стала давать сборной результат, он уже от неё не отказывался. Кисслинг привык работать на команду, но для игры в глубине ему не хватало техники, да и особенная манера бега раздражала ещё Юргена Клинсманна — для сборной, которую видел Лёв, он действительно не подходил. Нужен был или человек штрафной, или атакующий игрок, имитирующий позицию чистого форварда.

Йоги принял на себя риск. Заявление о несоответствии Кисслинга стилю было сделано ещё до Бразилии-2014 — у главного тренера «манншафт» ещё не было бесконечного доверия нации, и любой неудачный тайм в атаке становился поводом для критики. Люди моментально вспоминали, что один из лучших бомбардиров домашней лиги отдыхает только из-за тренерской мысли, которая не всегда находила своё воплощение на поле.



Спустя несколько лет хороший товарищ Йоахима Лёва Станислав Черчесов старательно не видит в своей команде лучшего бомбардира домашней лиги Фёдора Чалова. Сперва Чалова отправляли мариноваться в молодёжную сборную под предлогом необходимой помощи команде в отборе на Евро — в итоге и там Фёдор остался в запасе, да ещё и под Георгием Мелкадзе, результативность которого давно стала поводом для мемов. Цикл молодёжки завершился, и совсем не вызывать Чалова было бы слишком громко — поэтому он просто оставался на скамейке запасных. Нужно было придумать для этого причину, и Черчесов сумел её найти: «Мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится». Это было сказано про человека, который в двух матчах до этого забил три мяча.

Бушманов: по-прежнему считаю, что правильно не выпустил Чалова против Сербии Главный тренер молодёжной сборной объяснил, почему команда не попала на чемпионат Европы, и прокомментировал все свои спорные решения.

Наступил август, скоро матчи сборной, и у Станислава Саламовича готов новый эпизод. «Нам надо понять, насколько мы можем, мы должны Чалова использовать у себя или отдать в молодёжную сборную. То, что он прогрессирует, то, что он играем, мы можем только приветствовать, но всему своё время, всё надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты – прибавлять», — сказал главный тренер сборной на канале «Россия 24».



Ещё раз: речь о лучшем российском бомбардире на данный момент. Футболисте, который забивает в том числе и в важных матчах, а в Лиге чемпионов забивал «Реалу». Но, по мнению главного тренера сборной, молодому футболисту Фёдору Чалову надо прибавлять — и, возможно, в молодёжке.

Это замечание имело бы смысл, если бы мы в каждом матче закидывали сопернику по три-четыре, но вот как на самом деле обстоят дела на данный момент. После чемпионата мира у сборной было шесть матчей с серьёзными соперниками — по два раза Турция и Швеция, а также игры против Германии и Чехии. В трёх из этих шести матчей, в половине, сборная не смогла забить ни разу — в том числе и в самой показательной за постчемпионатовский год встрече Лиги наций со шведами. Более того: в том матче команда Черчесова в атаке не показала почти ничего. Даже проигрывая в счёте.

Свободу Фёдору Чалову. Почему Черчесов не ставит лучшего бомбардира РПЛ В матче с Кипром Дзюба выглядел вымотанным, но всё равно остался на поле. Причина логична.

Таким образом, последовательный игнор Чалова будет и дальше вызывать справедливые вопросы. И вместо странных заявлений о помощи молодёжной сборной Черчесову, как когда-то это сделал Йоги Лёв, нужно выйти и один раз сказать прямо.



Сказать, что в выбранный тренером стиль игры Чалов не вписывается, потому что не бьёт головой, а искать более сложный путь к воротам, — значит начать перестраиваться (что может повлечь неудачи). Сказать, что Дзюба будет эффективнее в борьбе за выносы верхом со своей трети поля. Сказать, что примитивный способ игры не будет изменён до тех пор, пока не будет приносить результат (хотя уже не всегда приносит — шведы оказались дважды более организованными в таком же футболе, как у Черчесова). Сказать, что, исходя из всего этого, проблемы в сборной по-прежнему будут не только у Чалова, но и Миранчуков, игра которых за клуб и национальную команду — один сплошной контраст.



Признание всего этого не поставит главного тренера сборной под огонь критики, как когда-то Лёва в Германии, — у Черчесова просто ломовейший кредит доверия после прошлого июля. С другой стороны, это положит конец вопросам, на которые Станиславу Саламовичу приходится искать всё более неловкие ответы.