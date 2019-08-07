Полковнику никто не платит. Экономия на клубном талисмане, победа «Зенита» над «Барселоной» и другие события — в футбольном дайджесте дня.

Конь больше не будет работать на матчах «Томи». Ему задолжали за три года

«Спартак» расстался с главой селекционной службы Аверьяновым



Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».



Напомним, в 2001 году Аверьянов окончил высшую школу тренеров, а в 2007-м возглавил селекционную службу красно-белых.

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«Ювентус» готов продать Дибалу в «Тоттенхэм» за € 70 млн



Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Тоттенхэм Хотспур», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По данным источника, итальянский клуб готов продать футболиста за € 70 млн. Однако совершить трансфер будет нелегко, так как форварду нужно согласовать с «Тоттенхэмом» условия личного контракта с учётом того, что трансферное окно в английской Премьер-лиге закрывается 8 августа.



Ранее сообщалось, что от трансфера 25-летнего Дибалы отказался «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не устроили финансовые требования игрока, а также его агента. Кроме того, аргентинец не выражал особенного желания перейти в стан манкунианцев.

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«Аякс» сыграл вничью с ПАОКом в первом матче квалификации Лиги чемпионов



В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК принимал амстердамский «Аякс». Встреча состоялась на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась вничью — 2:2.



На 10-й минуте защитник ПАОКа Димитрис Яннулис отправил мяч в собственные ворота. Нападающий греческой команды Чуба Акпом сравнял счёт на 32-й минуте. Через 7 минут защитник ПАОКа Лео Матос забил в ворота «Аякса» второй гол. Во втором тайме форвард амстердамского клуба Клас-Ян Хунтелар вновь сравнял счёт.

Молодёжный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19



Молодёжный состав «Зенита» в товарищеском матче обыграл «Барселону» U19 со счётом 1:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия „Зенита“. Обслуживал матч петербургский арбитр Сергей Лапочкин.



Единственный гол был забит на 30-й минуте. Автором гола стал нападающий российского клуба Максим Бачинский.



Главным тренером молодёжной команды «Зенита» является Константин Зырянов, который в составе петербургского клуба трижды становился победителем Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Кубка УЕФА. «Барселону» U19 возглавляет прославленный в прошлом голкипер Виктор Вальдес — многократный чемпион Испании, трёхкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион мира и Европы.

«Арсенал» отказался от трансфера Коутиньо, хавбек может перейти в «Тоттенхэм»



«Тоттенхэм Хотспур» является новым претендентом на бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Catalunya Radio.



По данным источника, лондонский клуб может арендовать футболиста до закрытия летнего трансферного окна, которое в Англии закроется 8 августа. Ранее сообщалось, что Коутиньо может перейти в «Арсенал», но «канониры» отказались от варианта с бразильцем из-за больших финансовых требований «Барселоны».



Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо около € 120 млн. Однако из-за отсутствия предложений по игроку сине-гранатовые снизили цену на € 20 млн. Позже стало известно, что каталонский клуб готов отпустить футболиста в аренду за € 25-30 млн. При этом появлялась информация, что Филиппе не горит желанием уходить из команды.

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Талисман «Томи» конь Полковник не будет работать на матчах из-за долгов клуба



Екатерина Рякина, владелица коня Полковника — многолетнего талисмана «Томи», заявила, что животное больше не будет работать на матчах из-за долгов клуба перед ней.



«Нам должны очень большую сумму. Клуб не платит года три-четыре, после чего скидывает какую-то небольшую часть, но спустя время долг опять начинает расти. Ещё при бывшем гендиректоре Киселёве нас попросили уменьшить цену и отказаться от зарплаты всаднику. Мы пошли навстречу, поэтому не может быть речи о какой-то коммерческой выгоде. Мы работали за идею, не за деньги. Я, правда, содержу его всё это время ради болельщиков, потому что сама люблю футбол и столько лет этому посвятила. Мы специально брали полковника как талисмана клуба, ещё с Юрием Германовичем Степановым выбирали его», — приводит слова Рякиной vtomske.



Также Рякина сообщила, что перед началом нынешнего сезона юридический отдел «Томи» оформил протокол разногласий на собственный договор. Документ предусматривал существенное изменение условий контракта. Руководство клуба «Баланс», с которым непосредственно заключён договор, отказалось принимать новые требования.



«С нашей стороны есть тоже косяк с документами, но все эти бумажные дела никогда не влияли на традицию. Мы, конечно, можем обратиться в суд, но я этого не хочу. Мы всегда дружили и решали вопросы мирно. Всегда. И при любых руководителях: что при Фоменко, что при Киселёве. Неужели сейчас в клубе настолько наплевать на людей и футбол?» — добавила хозяйка коня.



В клубе объяснили, что отказались от использования коня в связи с новой стратегией по работе с болельщиками. Вместо него на матчах работает ростовая кукла по кличке Томми.



«У маскота больше возможностей работать со зрителями. Он может с ними сфотографироваться, подойти похлопать по плечу. Томми задействован в конкурсах и ездит на мероприятия. С конём это всё сделать нереально. Основную работу со зрителями теперь будет выполнять ростовая кукла», — рассказал пресс-атташе клуба Сергей Симонов.



Также, по словам Симонова, клуб готов приглашать Полковника на важные матчи, но Рякину не устроило подобное предложение.

ЦСКА предложили приобрести форварда «Эвертона» Боласье



Как стало известно «Чемпионату» из источников, близких к «Эвертону», ЦСКА предложили подписать контракт с нападающим мерсисайдского клуба Янником Боласье. В настоящий момент «армейцы» раздумывают над предложением.



С января 2019 года Боласье выступает на правах аренды за «Андерлехт». В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 16 матчах чемпионата Бельгии, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Также Боласье выступал за такие команды, как «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу» и другие клубы.

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Родионов назначен президентом академии «Спартака»



«Спартак» объявил о назначении Сергея Родионова на должность президента Академии красно-белых имени Фёдора Черенкова.



Сотрудникам академии Родионова представил директор спартаковской школы Дмитрий Сидоров.



«Со многими из вас мы уже работали вместе, продолжим трудиться над выполнением нашей главной задачи: готовить игроков высокого уровня для молодёжной команды, «Спартака-2» и основного состава. Но, конечно, будем стремиться общими усилиями совершенствовать нашу работу», — сказал Родионов.



Ранее Родионов уже занимал аналогичную должность с 2011 по 2015 год.

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«Дерби» объявил о предстоящем переходе Руни, он будет играющим тренером



«Дерби Каунти» на своём официальном сайте объявил о согласовании трансфера нападающего Уэйна Руни из «Ди-Си Юнайтед».

33-летний футболист присоединится к английскому клубу в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный на полтора сезона с опцией продления ещё на год. При этом форвард будет исполнять роль играющего тренера.

«ПСЖ» предложил трём клубам арендовать Неймара



«Пари Сен-Жермен» хочет расстаться с нападающим Неймаром до закрытия летнего трансферного окна.



По информации Sport.es, руководство парижан предложило трём европейским клубам арендовать 27-летнего бразильского футболиста. В список этих команд вошли «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».



Ранее сообщалось, что главным претендентом на Неймара является его бывший клуб «Барселона», однако между «ПСЖ» и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду.

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«Локомотив» согласовал трансфер Комличенко



Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. До конца недели сделка может быть оформлена официально.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что бельгийский клуб «Гент» вступил в переговоры по трансферу 24-летнего российского футболиста. Также игроком интересовался ПАОК из Греции.