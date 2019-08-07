Всё, что вы должны знать о «Порту». Доклад португальского аналитика

Сегодня «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов. Для выхода в группу российской команде необходимо для начала пройти «Порту». По просьбе «Чемпионата» португальский аналитик и автор книг Жил Нуньеш объяснил, что собой представляет клуб из его родного города.

1. Кто покинул «Порту» этим летом?

Ушли важные футболисты, которые были ядром команды. Касильяс (из-за болезни), Эдер Милитао (в «Реал»), Фелипе (в «Атлетико»), Эррера (туда же), Оливер Торрес (в «Севилью), Браими (в «Аль-Райян»), Макси Перрейра (закончился контракт). «Порту» славно заработал и сейчас старается перестроиться, сохранив концепцию игры. Это не так просто, потому что футболисты не бывают одинаковыми, а новых футболистов ещё нужно внедрить. В «Порту» радикальные изменения, но они могут и положительно сказаться на клубе.

2. Кого взял «Порту» этим летом?

Много кого. Луис Диас – колумбийский вингер, который агрессивен в прессинге и взрывает как на фланге, так и при диагональных смещениях. В центр защиты из «Ромы» вернулся Маркано (вы должны его помнить по «Рубину»). Он знает обо всех требованиях, потому что отсутствовал только один сезон. На место правого защитника «Порту» взял Саравию – игрока сборной Аргентины.



Ну и нового нападающего вы тоже знаете – Зе Луиш. Нужен был именно такой игрок, который способен быть впереди опорным пунктом, который борется за дальние забросы и может пробить первым касанием. Вопросы есть по вратарю. «Порту» хотел взять у «ПСЖ» Траппа, но не удалось. Купили Марчесина из мексиканской «Америки».

«Порту» на этот раз решил сделать ставку не на молодых, а на зрелых футболистов. Ещё одним таковым стал Сержиу Оливейра, который на полгода уходил в ПАОК, но отлично знает манеру игры «Порту». Ещё одной важной покупкой стал японец Накадзима. У него нет техники Браими, зато он отлично играет в центре, открывается между линиями, но главное – хорош в завершающей стадии. Браими был тем футболистом, кто много создавал, но плохо реализовывал сам.



Сейчас «Порту» взял ещё хавбека сборной Колумбии Урибе на место ушедшего Эрреры. И, наконец, состав команды пополнили молодые воспитанники, которые выиграли последнюю юношескую Лигу чемпионов: Томас Эстевес, Ромариу Бару, Диогу Коста и Фабиу Силва. В общем, новичков набирается на целый состав при желании.

3. Как «Порту» умудрился упустить чемпионство?

Да, это было удивительно, учитывая отрыв в 7 очков. «Порту» потерял преимущество в матчах с простыми соперниками. Тренер Сержиу Консейсау отметил, что «Бенфика» шикарно провела второй круг. Лиссабонцы даже поблагодарили Консейсау за эти слова.

4. Что случилось между тренером и капитаном «Порту»?

Это естественно. Я спорю с женой, мамой и отцом. Дискуссия между Данилу Перейрой и Сержиу Консейсау – часть человеческих отношений. Вообще не спорить – вот это ненормально.



В этой истории странно другое. То, что отдел коммуникаций «Порту» допустил публикацию информации в газеты. Ещё более удивительным получился комментарий главы департамента, который оправдывал произошедшее. 10 лет назад «Порту» был более закрытым и спокойным клубом. Сейчас всё происходящее в команде изложено в газетах. Это ослабляет «Порту».

5. «Краснодар» провёл в чемпионате 4 матча. А «Порту»?

Ноль. Это безусловно плюс для «Краснодара». «Порту» только в субботу стартует в чемпионате Португалии. Товарищеские матчи важны, но это недостаточно. Надо понимать, что важные игроки вроде Марчесина были куплены буквально на днях. Они ещё не влились и не сыграют в Краснодаре.

6. Как играет «Порту»?

До старта сезона тяжело говорить о схемах. Такие игроки, как Накадзима и Луис Диас, очень важны для фланга и центра полузащиты при выстраивании обороны. Это создаёт баланс всей команды. В этом плане очень важен разносторонний Отавио, который хорош и при 4-4-2, и при 4-3-3. Тренер редко его игнорирует.



Проблемы «Порту» сконцентрированы в полузащите из-за отсутствия Эрреры. Он давал интенсивность, а также был эффективен в переходных стадиях, особенно при начале атак. Защита стабильна, хотя в товарищеском матче с «Монако» Манафа играл на месте, отведённом для Саравии. Вратарём был Вана, но в будущем рассчитывают на Марчесина.

7. Кто лучший игрок «Порту»?

Корона сильно прибавил. Он вингер, который опасно подаёт с обеих ног. В центре обороны Пепе берёт на себя инициативу, проявляет себя как лидер, поддерживает скорость и эффективен в игре головой.



Данилу Перейра остаётся эталоном. Очень эффективен при переходе в оборону. Ну и хорош Марега, который не играл в товарищеском матче с «Монако», и непонятно, останется ли он в «Порту». Пожалуй, это два фундаментальных игрока для команды – сильные, быстрые, техничные. Ну и я обратил бы внимание на Накадзиму: он мне кажется игроком, который способен стать основным. Футболист выше среднего уровня!

8. Сильная и слабая сторона Порту?

О том что полузащита уязвима, я уже сказал. Здесь важно интегрировать Урибе, которого срочно приобрели. Ещё нестабильна вратарская позиция. Вана был подменой Касильясу, а Диогу Коста хоть и один из лучших среди голкиперов до 20 лет, но пока слишком молод. Есть вопросы к правому флангу обороны. Зато на левом защитник Алекс Теллес чётко действует при обороне, качественно играет в пас и уверенно исполняет стандарты.

9. Что знают в Португалии о «Краснодаре»?

Что в этой команде есть Крицюк, который успешно выступал в «Браге». Правда, сейчас он не основной голкипер. Наслышаны о де Вильене и Вандерсоне, хотя в целом в Португалии плохо знают РПЛ. Было время, когда говорили о «Зените» из-за Бруну Алвеша, Халка и Данни, но «Краснодар» народ плохо представляет.

10. Будет ли стадион «Порту» заполнен?

Уверен, что да. Первый матч сезона на «Драгау» вызывает большой интерес. «Порту» только что играл в 1/4 финала Лиги чемпионов. Считается, что теперь выход в групповой этап – что-то естественное и обязательное.

11. Касильяс получил новую должность в «Порту»?

Да, теперь он объединяет игроков, тренеров и руководство. Это может быть очень важно для адаптации молодых футболистов. Касильяс всегда был готов сотрудничать с клубом и уже стал частью его истории. К нему относятся с теплотой, потому что он никогда не проявлял высокомерия. Он даже стал одним из символов города.

12. Есть ли игроки с травмами?

Диогу Кошту прогнозируют большое будущее в «Порту». Он получил травму и до сих пор тренируется с ограничениями. Опорник Мамаду Лум также не в оптимальном состоянии. Зато Пепе, который травмировался в матче Лиги наций со Швейцарией, похоже, выздоровел.

13. Ориентировочный состав «Порту»?

На фото наиболее вероятный состав. Хотя есть несколько сомнений. Могут появиться Зе Луиш, Накадзима и Диас. А ещё есть Фабиу Силва, которого в 17 лет считают одним из лучших молодых нападающих в Европе.

14. В «Крылья Советов» пришёл нападающий «Порту» Хуан Хосе Переа. Кто это?

Из того, что я видел, мне кажется, очень хороший игрок: легко находит возможность для удара, умеет действовать на флангах. Он ждёт своего случая для роста. Хотя я не так много наблюдал его в деле. В любом случае главной звездой в атаке «Порту» U19 был Фабио Силва, который уже работает в первой команде и прилетел в Краснодар.