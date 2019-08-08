Уедет ли Чалов в Англию? Онлайн трансферного дедлайна в АПЛ

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13:00. Паоло Дибала, похоже не перейдёт в «Тоттенхэм». Об этом сообщил журналист BBC Давид Орнштейн. «Ювентус» решил не продавать 25-летнего игрока.

12:45. Джовани Ло Чельсо близок к переходу в «Тоттенхэм». Клубы согласовали трансфер, а сам аргентинец сейчас проходит медосмотр. Игрок подпишет 5-летний контракт со «шпорами» с зарплатой € 4 млн.

12:30. Sky Sports пишет, что Давид Луис проходит медосмотр для «Арсенала». Сделка может осуществиться в ближайшее время. Ранее сообщалось, что «канониры» заплатят за бразильца £ 8 млн (около € 8,7 млн).

12:15. ЦСКА ответил отказом «Кристал Пэлас» на второе предложение по трансферу Фёдора Чалова. В СМИ пишут, что лондонцы готовы заплатить € 25 млн.

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА готов продать Чалова в «Кристэл Пэлас», только если поступит предложение в районе € 30 млн. Связано это с тем, что в Англии дедлайн, а лондонская команда нуждается в форварде. В ЦСКА это понимают и собираются получить за главного бомбардира больше, чем последнее предложение от «Пэлас».

12:00. Приветствуем всех любителей футбола! Клубы АПЛ второй раз подряд проголосовали за то, чтобы трансферное окно в Англии закрылось до начала сезона. Дедлайн назначен на восьмое августа – за один день до старта сезона АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» провернул рекордную сделку, заплатив за Гарри Магуайра € 87 млн. Он стал самым дорогим защитником в истории футбола. Кроме того, «красные дьяволы» подписали Ван-Биссаку за € 55 млн. По именам оборона стала сильнее. Но будут ли приобретения в линию атаки, особенно учитывая ситуацию с Лукаку? По сообщениям СМИ, бельгийца оштрафовали на £ 400 тыс. за неявку на тренировочную базу.

Магуайр решит проблемы «МЮ» в обороне. И создаст одну новую Гвардиола сказал, что с Магуайром «МЮ» — претендент на титул. Это сомнительно, хотя клуб стал сильнее.

Если в прошлом году Маурисио Почеттино без трансферов дошёл с «Тоттенхэмом» до финала Лиги чемпионов, то в этом сезоне лондонцы намерены усилиться. Уже приобретён из «Лиона» Танги Н'Домбеле за € 60 млн. «Шпоры» готовы взять в аренду Филиппе Коутиньо из «Барселоны». Почеттино уже созванивался с бразильцем, чтобы обсудить возможный переход. Также «Ювентус» готов продать Пауло Дибалу в «Тоттенхэм» за € 70 млн. Однако на переход аргентинца в стан «шпор» может повлиять его подруга-модель.

На переход Дибалы в «Тоттенхэм» может повлиять его подруга-модель

Этим летом свой трансферный рекорд обновил «Арсенал». Лондонцы приобрели ивуарийского вингера Николя Пепе за € 80 млн. Но проблемы с обороной никуда не делись. Будут ли приобретения у «канониров» в линию защиты?



Удивят ли чем-то «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Эвертон»?



Летом ходили разговоры об интересе «Кристал Пэлас» к Фёдору Чалову. Может в последний день трансферного окна лондонцы сделают предложение, от которого Евгений Гинер не сможет отказаться?

ЦСКА отказался продавать Чалова «Кристал Пэлас» за € 15 млн

Дедлайн наверняка будет интересным. Следите за всеми главными новостями вместе с «Чемпионатом», мы будем оперативно держать вас в курсе последних событий.