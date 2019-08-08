Ради Неймара «Реал» может отдать обладателя «Золотого мяча»

Защитник «Монако» Сидибе перешёл в «Эвертон» на правах аренды
«Эвертон» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Монако» и сборной Франции Джибриля Сидибе на правах аренды. Арендное соглашение 27-летнего французского футболиста рассчитано до конца сезона-2019/20.Также «Эвертон» имеет возможность выкупить игрока у «Монако» по окончании срока аренды.
«Я был очень рад узнать, что такой большой клуб с богатой историей, как „Эвертон“, заинтересовался мной. Для меня это было простое решение. Я не раздумывал долго над переходом», — отметил Сидибе.
«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Канселу
«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Ювентуса» Жоау Канселу. Контракт португальского игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.
«Манчестер Сити» — фантастический клуб с блестящим наставником. Очень рад быть здесь. Всегда стремлюсь развиваться в профессиональном плане и выигрывать трофеи. Верю, что смогу многого добиться с «Манчестер Сити», — отметил Канселу.
«Краснодар» уступил «Порту» в матче квалификации ЛЧ, пропустив на 89-й минуте
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» уступил «Порту». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе. Итоговый счёт — 0:1.
Португальская команда чаще владела мячом (57% против 43%), била по воротам (15 ударов против 5) и попадала в створ (3 удара против 1), нежели хозяева. На 51-й минуте встречи «Краснодар» претендовал на 11-метровый удар, когда мяч попал в руку Ивану Маркано, однако главный арбитр матча немец Тобиас Штилер не решился назначить пенальти. Единственный гол в игре был забит на 89-й минуте. Автором результативного удара стал Сержиу Оливейра.
«Динамо-Брест» подарило Марадоне Harley Davidson
Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, который перенёс операцию на колене, и о сделанном подарке брестским «Динамо».
«Восстановление после операции проходит в сроки, установленные врачами. Диего уже ходит без посторонней помощи, у него очень хорошее настроение.
На этой неделе я разговаривал с представителями «Динамо-Брест» — клуба, где Диего является почётным президентом. Они внимательно следят за жизнью Диего — настолько, что подарили ему мотоцикл Harley Davidson по случаю операции. Диего был удивлён и хочет отблагодарить за подарок. Поэтому мы отправимся в Беларусь. Это место, где он чувствовал большую любовь за то короткое время, которое там провёл. Он не забывает, что именно там ему предложили работу после его отъезда из Объединённых Арабских Эмиратов", — приводит слова Морлы Marca.
«Реал» предложил «ПСЖ» € 120 млн и Модрича за Неймара
«Реал» сделал новое предложение по трансферу нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Sport.es.
По информации источника, «Королевский клуб» готов заплатить парижскому клубу € 120 млн, а также отдать полузащитника Луку Модрича. Общая сумма сделки оценивается в € 180 млн.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на Неймара является его бывший клуб «Барселона», однако между «ПСЖ» и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду.
«Кристал Пэлас» предложил за Чалова € 25 млн
«Кристал Пэлас» сделал улучшенное предложение по форварду московского ЦСКА Фёдору Чалову, утверждает Sky Sports.
По информации источника, английский клуб готов заплатить за 21-летнего нападающего «армейцев» € 25 млн. Таким образом, «Кристал Пэлас» улучшил своё первоначальное предложение по игроку сразу на € 10 млн.
Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к форварду также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».
Бывший руководитель пресс-службы «Шахтёра» получил российский паспорт
Бывший руководитель пресс-службы донецкого «Шахтёра» Руслан Мармазов получил российский паспорт.
«Сообщая на своей страничке о получении российского паспорта, я, разумеется, в первую очередь думал о друзьях и близких мне людях, о соратниках. Многие искренне переживали приключения моей семьи, поддерживали, а сейчас обрушили целый шквал поздравлений и замечательных пожеланий. Спасибо огромное! Это трогательно. Это правильно.
Но! Не стану врать, о врагах я тоже размышлял. Не сомневался, что не хватит у них силы воли оставить без внимания подобную новость. И оказался прав. Короче говоря, реакцией этой публики я остался вполне удовлетворён», — написал Мармазов на странице в «Фейсбуке».
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Антон Заболотный всё ещё может перейти в «Сочи».
«Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты. Сейчас «Зенит» и Заболотный ведут активный диалог по решению ситуации. Рассматриваются два сценария: аренда в «Сочи» или разрыв контракта между клубом и нападающим.
Газзаев не исключил вероятности возвращения к тренерской деятельности
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев сообщил, что он не исключает вероятности возвращения к тренерской деятельности
«В своей клубной тренерской деятельности я добился практически всех достижений, которые есть, за исключением одного — это Лига чемпионов. Конечно, мне было бы интересно поработать в клубе, который ставит самые серьёзные задачи для достижения и успешного выступления в Лиге чемпионов, я никогда не скрывал этого.
Такая ситуация была в 2008 году, когда я ушёл из ЦСКА: у нас действительно подобралась команда, готовая к выступлению в этом турнире. Я считал, что необходимо было усилить пару позиций, и тогда мы бы серьёзно выступили в главном клубном европейском турнире, ничего нельзя исключать, к сожалению, тогда у нас было расхождение во взглядах, но вот тогда можно было пойти до конца, об этом я сожалею. Но тогда и кризис 2008 года, и всё остальное повлияло на содержание клуба, потому что нужны были серьёзные вложения для того, чтобы соответствовать уровню Лиги чемпионов. Но тем не менее я считаю, что всё впереди», — приводит слова Газзаева ТАСС.
Диего Форлан завершил карьеру
Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Форлан объявил о завершении спортивной карьеры.
«Это было сложное решение. Мне не хотелось, чтобы этот момент настал, но все понимали, что это неизбежно и однажды мне придётся прекратить профессионально играть в футбол. Я принял такое решение.
Недавно мне поступило интересное предложение, но я искал оправдания, чтобы не соглашаться на него. С годами я стал более избирательным.
Было бы здорово завершить карьеру в «Пеньяроле», но этого не произошло, и переговоры не увенчались успехом», — приводит слова Диего Форлана AS.
- 7 августа 2019
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