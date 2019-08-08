Клуб из АПЛ нацелился на Чалова. Зачем «Кристал Пэлас» нужен Фёдор

Клуб из АПЛ хочет купить игрока из России – уже повод для гордости. Конечно, «Кристал Пэлас» – это не «Арсенал» и не «Тоттенхэм», но он готов отдать за Чалова 25 млн евро. Серьезная сумма по российским меркам – не так давно Головин уехал в «Монако» за сопоставимые деньги.

Стоит ли Чалову уезжать в АПЛ? Какие у него перспективы в «Кристал Пэлас»? Попробуем разобраться.

Агент — о возможном трансфере Чалова: «Кристал Пэлас» не сдаётся, счёт на минуты

Краткое описание качеств Чалова

О лучшем бомбардире РПЛ 2018/19 знают все, но, чтобы понять, зачем он нужен Рою Ходжсону на «Селхерст Парк», стоит вкратце перечислить сильные стороны Федора.



В первую очередь Чалов известен своими открываниями в штрафной. Он обладает великолепным рывком, неплохой скоростью, чувствует свободные зоны и грамотно выбирает момент для открываний. Нападающий запутывает защитников, манипулирует ими с помощью ложных движений, уводит их в сторону, чтобы открыть линию для передачи, а затем ныряет соперникам за спины по диагонали – против таких рывков защите максимально тяжело играть.



Чалов делал 5.94 касаний в штрафной за 90 минут в РПЛ – этой цифры достаточно, чтобы залезть в первую десятку игроков среди топ-5 лиг по этому показателю. Конечно, уровень РПЛ ниже уровня лучших европейских чемпионатов, но не стоит забывать, что плотность в нашей лиге крайне высока (сравнимая с английской из-за большого количества «автобусов»), а качество партнеров в ЦСКА, при всем уважении к армейцам, ниже, чем у Стерлинга, Сане и Сильвы в «Сити» или у Мюллера и Левандовски в «Баварии».



Чалов в прошлом сезоне очень много бил из штрафной, причем позиции для удара он выбирал достаточно качественные; результат – второе место в лиге по ожидаемым голам на 90 минут. Нормальная реализация вывела Федора на первое место в РПЛ по голам реальным.



Но не стоит забывать, что Чалов сильно спрогрессировал и в остальных компонентах за последний год. Например, он стал лучше подыгрывать, а также прокачал ассистентские навыки: 17-е место по ожидаемым голевым передачам на 90 минут и итоговое 8-е место по реальным ассистам – отличный результат для форварда, чья главная сила – это рывки в штрафную. Бонусом Чалов стал лучше играть корпусом и вести верховые единоборства – насколько это возможно было улучшить с ростом 180 см.

Чалов стал больше забивать, но голы – не главный показатель его прогресса Совсем скоро Фёдор станет основным нападающим сборной России и уедет в Европу.

Какие нападающие уже есть в «Кристал Пэлас»

Теперь необходимо разобраться с конкурентами на позицию Чалова. У Роя Ходжсона очень разнообразный набор форвардов – целых пять человек могут сыграть центрального нападающего. Этого количества достаточно, чтобы иметь возможность выбирать основного форварда и для основной схемы (4-4-2), и для 4-3-3/4-5-1, которые британский тренер стал часто использовать в этом сезоне.



Уилфрид Заха – безальтернативный игрок основы «Кристал Пэлас». Ивуариец – один из постоянных лидеров АПЛ по количеству обводок (в прошлом сезоне – второй); на дриблинге Заха тащит мяч в штрафную (20-е место в лиге по проникновениям в глубокие зоны на 90 минут, что вполне неплохо с учетом 46% владения у его команды). Более того, резкий ивуариец заработал большое количество пенальти для Миливоевича. По сути, Заха – вингер, но в 4-4-2 Ходжсона один из пары центрфорвардов (в некоторых матчах – оба) уходит шире, а крайний полузащитник, наоборот, смещается ближе к центру. Уилфриду подходит такая роль.



Кристиан Бентеке – мощный форвард, способный выполнять роль столба. Бельгиец прекрасно ведет верховые единоборства, но также используется при комбинациях внизу – он ставит корпус и обыгрывается с партнерами. Еще одно сильное качество Бентеке – рывки в штрафную; он способен быстро прибежать на ударную позицию сразу после обыгрыша с партнерами. Кристиан неплохо действует внутри штрафной, но его реализация просто ужасна. Проблемы с завершением тянутся еще с сезона 2016/17, но тогда 15 мячей помогали забыть об этом. Уже в сезоне 2017/18 Бентеке забил на 8(!) мячей меньше, чем ожидалось по статистике – всего 3 вместо 11. В следующем сезоне тенденция продолжилась, и Кристиан закономерно присел на скамейку.

Джордан Айю также не был основным вариантом Ходжсона на позицию центрального нападающего. Ганец – довольно техничный и мобильный нападающий, который часто смещается в полуфланги и фланги для различных комбинаций либо для обыгрыша после приема мяча на свободном пространстве. Этих качеств не хватило Ходжсону – Айю отыграл всего 1200 минут, успев лишь забить один гол и отдать одну голевую.



Эндрос Таунсенд – типичный вингер, которого Ходжсон выпускает нападающим, только если необходимо иметь двух форвардов, которые уходят в ширину.



Коннор Викхэм провел 56 минут на поле в прошлом сезоне, поэтому считать его конкурентом на позицию, вероятно, не стоит. Так или иначе, британец – это еще один мощный нападающий, который не похож по стилю на Чалова.

Перспективы Чалова в «Кристал Пэлас»

В прошлом сезоне в распоряжении Ходжсона был еще и Батшуайи, которого лондонцы арендовали зимой. Миши провел 766 минут в оставшихся 14 играх в АПЛ, забил пять мячей и стал лучшим в команде с отрывом по количеству ударов и по ожидаемым мячам за матч. Бельгиец посредственно подыгрывает, зато он очень хорош внутри штрафной: Батшуайи чувствует, где окажется мяч и куда надо открыться, делает крутые рывки за спину защитникам, отклеивается от оппонентов и так далее.



Сейчас Миши в «Челси», но Ходжсону, видимо, все еще нужен нападающий, который мог бы здорово искать моменты у штрафной и внутри нее. Чалов – не Батшуайи, но на роль форварда подобного типа вполне может подойти.



Конечно, уровень конкуренции в «Кристал Пэлас» высок, но на деле на одну позицию центрфорварда претендуют всего двое – Бентеке и Айю, у которых Чалов способен выиграть конкуренцию (хотя последнего не просто так выкупили из «Суонси»). Второе место нападающего – железно за Заха. Если Ходжсон решит окончательно перейти на 4-3-3, то Заха и Таунсенд будут играть на краях атаки – соответственно, кандидатуры на место центрфорварда останутся теми же.



Система «Кристал Пэлас» создает неплохие условия для центрального нападающего. Активные перемещения Заха и крайних полузащитников создают разрывы в защитной линии соперника, которыми может пользоваться Чалов. Федору может помочь и стиль «орлов»: лондонцы владеют мячом всего 46% времени, а значит, у россиянина будет много пространства – в первую очередь, в контратаках.



Конечно, Англия гораздо сложнее России – Федору будет крайне тяжело адаптироваться, ведь он не привык к такой интенсивности и атлетичности. Скорее всего, Чалов не станет железным игроком основы в первый сезон. Впрочем, шансы остаться в АПЛ у него точно есть.

Черчесов должен чётко объяснить, почему Чалов не подходит его сборной Оправдания главного тренера выглядят немного неловко.

В тексте использовались данные Understat, InStat и WyScout.

Подписывайтесь на «твиттер» автора и на лучший паблик про тактику ВК.