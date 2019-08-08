«Спартак» в Туне никому не нужен. Кажется, мы переоцениваем наш футбол

Казалось, что приезд «Спартака» на матч Лиги Европы взволнует крохотный Тун. В доказательство ещё раз опубликую письмо Сильвии – пожилой дамы, у которой я снимаю жильё. Отвечая на запрос из России, она реально интересовалась, сыграет ли в её городе столь популярный игрок, как Луис Адриано.

Чтобы Сильвия не сильно обижалась из-за трансферов Цорна, пришлось везти ей в подарок автограф Шюррле. Но и тут она выдала: «Если Андре пришел к вам в аренду, то сколько в итоге придется в итоге заплатить за трансфер? 10 миллионов?»

В последний раз я так удивлялся, когда слушал рассуждения русских бабушек о Христиане Рональдо на Красной площади. В тот раз показалось, что Россия – футбольная страна, а на этот, что «Спартак» — хорошо известный в Европе клуб.

— У нас нет шансов завтра, — продолжала экспертизу Сильвия. – «Тун» сейчас слабый. За полгода выиграл всего два матча в чемпионате Швейцарии.



Я ещё раз пересчитал. Она права. С марта в лиге, если не считать Кубка – 2 победы, 7 ничьих и 9 поражений. И если бы в последнем туре «Тун» не прибил в гостях «Сьон», то закончил бы сезон на восьмом месте из 10 команд.

При таких исходных казалось, что старт в Лиге Европы – важное для города и клуба событие, но, исходив весь Тун, я так и не нашел афиш матча со «Спартаком». Пряничный центр, например, был испорчен анонсами городского фестиваля, который пройдет в пятницу на крохотной центральной площади.

У туристических мест – а в Туне из достопримечательностей только замок Шлоссберг – рекламировали что угодно, но только не футбольный матч.

Упоминание футбола нашлось ближе к вокзалу. На дверь забегаловки, где торгуют шаурмой за 1500 рублей, приклеили карточку с анонсом игры с «Серветтом», который пройдет аж 25 августа. О Лиге Европы со «Спартаком» — опять ни слова.

Это был повод задуматься – может, городу вообще не интересен футбол? Глядя на жителей Туна, кажется, что они давно замерли, сидя на лавочках у вычищенных берегов горных рек. И в этом анабиозе они и проживают в среднем на 15 лет дольше, чем мы, куда-то нервно спешащие в России.

Но на самом деле, напоминания о самом ФК «Тун» повсюду. Столбы обклеены стикерами, маленькие сараи исписаны графити и даже автобусы разукрашены в цвета клуба.

— Команду в городе любят, иногда даже собирается полный стадион, — объяснила Сильвия. – И пусть что в хоккее, что в футболе у нас не очень большой бюджет, но ведь так даже интереснее, если твоя команда не машина для побед, а клуб, который может преподнести сюрприз.

И в какой-то момент появляется малоприятное ощущение, что Тун прохладно относится не к футболу, а именно к «Спартаку». Очевидным это становится на стадионе, когда на главном билборде висит всё тот же анонс матча с «Серветтом», который пройдёт не завтра, а через 17 дней.

Кассы, конечно же, тоже закрыты. А в зоне выдачи пригласительных сонные швейцарцы прямо говорят: «Продавать будем перед игрой. Сейчас смысла нет. Городу матч не интересен. Вряд ли на него придёт больше 5 тысяч человек. В основном это те, у кого куплены абонементы».

Ещё печальнее — на официальных мероприятиях перед матчем. Например, на открытую тренировку «Туна» не пришло ни одного местного журналиста. Команда работала на своем деревянном, искусственном поле под камерами пары россиян.

На пресс-конференцию «Туна» два швейцарских журналиста всё-таки пришли, но девушка лишь фотографировала, а мужчина задал один вопрос.

— У вас всегда так или дело в «Спартаке»? – рассмешил молодого тренера Марка Шнайдера, но ответил за него пресс-атташе клуба.

— Может, мы и прочитаем что-то в газетах перед этим матчем, но он не популярен. «Спартак», честно говоря, не очень интересен зрителям. Если бы это была групповая стадия Лиги Европы, то народу было бы много. Людям больше интересен внутренний чемпионат. Хоть Лига Европы и важна для «Туна» в финансовом плане.

Так что команда Олега Кононова опять в страдающем положении. Неудачный матч в городе, где население не заполнит «Открытие Арена», где ты особо никому не нужен, но где есть вполне неплохие футболисты – может стать очередным позором «Спартака» и нашего футбола.



Впрочем, именно в этом российской команде и нужно искать мотивацию – выйти и показать Туну игру, чтобы они навсегда уяснили, насколько серьёзный и большой клуб к ним приехал.

Символическая сборная 4-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Больше всего игроков – из ЦСКА.

Ведь пока что о чести принять «Спартак» сказала только пожилая Сильвия. Да и та, похоже, ради того, чтобы журналист из Москвы привез ей автограф.