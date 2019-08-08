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Хави в бешенстве. Пнул бутылку так сильно, что улетел ботинок

Накануне бывший футболист «Барселоны» Хави дебютировал в качестве главного тренера катарского «Аль-Садда». В этом клубе испанец завершил карьеру футболиста в статусе чемпиона Катара. По истечении контракта руководство клуба решило предложить ему должность главного тренера команды. Испанец не отказался, и его дебют в качестве тренера состоялся в матче 1/8 финала Азиатской Лиги Чемпионов против катарского «Аль-Духаиль».

Как прошёл дебют?

Первый матч «Аль-Садд» провёл в гостях. Гол Акрама Афифа на 30-й минуте вывел «Аль-Садд» вперёд, но уже спустя 14 минут команда Хави пропустила. Отличился на 44-й минуте Юссеф Мсакни.

В концовке встречи мяч попал в руку защитника «Аль-Духаиля» в штрафной хозяев, но судья матча никак не отреагировал на нарушение и не назначил пенальти. Хави взбесился и пнул ногой бутылку с такой силы, что его кроссовок соскользнул с ноги и отлетел в другую сторону.

Матч так и закончился ничьей – 1:1. Ответный матч команда Хави проведёт дома, 13 августа, на «Джассим бин Хамад Стэдиум».

Что за клуб тренирует Хави?

«Аль-Садд» является самым титулованным клубом Катара. Клуб из Дохи 14 раз становился чемпионом своей страны. В бытность игроком Хави провёл за «Аль-Садд» 99 матчей, в которых забил 19 мячей. Сейчас за катарский клуб выступает бывший футболист мадридского «Атлетико» Габи.

Новый сезон в Лиге Звёзд Катара начинается для команды испанца 21 августа матчем против «Аль-Вакра». Надеемся, что следующее чемпионство Хави выиграет уже в качестве главного тренера катарского клуба.