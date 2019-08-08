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Короман сделал пост в Инстаграм: он хочет стать тренером «Динамо»

Огнен Короман
Даниил Бороздин
«Вижу себя главным тренером «Динамо». Вместо Хохлова». Короман объяснился
Знаковый для «Динамо» футболист расшифровал свой пост в Инстаграм.
Футбол / РПЛ 0

Вчера экс-полузащитник «Динамо» и «Крыльев Советов» Огнен Короман поделился в «Инстаграме» фотографией логотипа «Динамо», подписав её: «Динамо» Москва. Я пережил замечательные моменты за три года, играя в одном из крупнейших российских клубов. Скоро я вернусь в клуб, на этот раз в качестве тренера».

Все восприняли это как факт того, что серб вошёл или вот-вот войдёт в штаб Дмитрия Хохлова. Однако всё оказалось не так просто. В интервью «Чемпионату» Огнен объяснил, что имел в виду.

— Вы устроили переполох, написав пост про возвращение в «Динамо» в качестве тренера.
— Пока это лишь намерение. Я связался с агентами, которые работают в России. У меня большое желание поработать именно в «Динамо», ведь я там играл. Не знал, что после моей публикации начнётся такое. Рад, что за моим «Инстаграмом» следят. Думаю, скоро вернусь в вашу страну.

— Получается, вашу запись просто неправильно перевели?
— Верно, я лишь изъявил желание. Сейчас я работаю главным тренером в сербском клубе «Жарково», у моей команды хорошие результаты, поэтому я хочу вернуться в Россию уже как тренер. Также в течение пары месяцев я буду должен принять решение, возглавить ли сборную Сербии U-16. Национальная федерация футбола предложила мне этот пост.

— Почему именно «Динамо», а не «Крылья Советов», за которые вы тоже выступали?
— Это два клуба, за которые я очень хорошо играл. У меня отличные отношения с болельщиками «Динамо». Хочу пожелать обеим командам хороших результатов.

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— С руководством «Динамо» не говорили?
— Нет, но общался с агентами, которые работают с клубом. Не знаю, когда меня можно ждать, но готовлюсь приехать. Сейчас я ещё набираюсь опыта, так что планирую через год-два.

— На какой позиции видите себя в «Динамо»?
— Главным тренером.

— Вместо Хохлова?
— Да.

— Но, если «Динамо» будет успешно выступать, Хохлова не уволят. Как тогда планируете возглавить клуб?
— Ничего плохого не хочу сказать, желаю удачи Хохлову и «Динамо».

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— За российским футболом следите?
— Конечно.

— И как вам «Динамо»?
— Хорошо. У них всегда очень достойный бюджет, они должны бороться за высокие еврокубковые места. Это один из самых больших клубов России, поэтому, думаю, всё будет хорошо.

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