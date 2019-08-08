«Вижу себя главным тренером «Динамо». Вместо Хохлова». Короман объяснился

Вчера экс-полузащитник «Динамо» и «Крыльев Советов» Огнен Короман поделился в «Инстаграме» фотографией логотипа «Динамо», подписав её: «Динамо» Москва. Я пережил замечательные моменты за три года, играя в одном из крупнейших российских клубов. Скоро я вернусь в клуб, на этот раз в качестве тренера».

Все восприняли это как факт того, что серб вошёл или вот-вот войдёт в штаб Дмитрия Хохлова. Однако всё оказалось не так просто. В интервью «Чемпионату» Огнен объяснил, что имел в виду.

— Вы устроили переполох, написав пост про возвращение в «Динамо» в качестве тренера.

— Пока это лишь намерение. Я связался с агентами, которые работают в России. У меня большое желание поработать именно в «Динамо», ведь я там играл. Не знал, что после моей публикации начнётся такое. Рад, что за моим «Инстаграмом» следят. Думаю, скоро вернусь в вашу страну.



— Получается, вашу запись просто неправильно перевели?

— Верно, я лишь изъявил желание. Сейчас я работаю главным тренером в сербском клубе «Жарково», у моей команды хорошие результаты, поэтому я хочу вернуться в Россию уже как тренер. Также в течение пары месяцев я буду должен принять решение, возглавить ли сборную Сербии U-16. Национальная федерация футбола предложила мне этот пост.



— Почему именно «Динамо», а не «Крылья Советов», за которые вы тоже выступали?

— Это два клуба, за которые я очень хорошо играл. У меня отличные отношения с болельщиками «Динамо». Хочу пожелать обеим командам хороших результатов.

10 лет назад «Динамо» играло в Лиге чемпионов. Где сейчас эти люди Кто-то тренирует, кто-то ещё играет, а кто-то сидит в тюрьме.

— С руководством «Динамо» не говорили?

— Нет, но общался с агентами, которые работают с клубом. Не знаю, когда меня можно ждать, но готовлюсь приехать. Сейчас я ещё набираюсь опыта, так что планирую через год-два.



— На какой позиции видите себя в «Динамо»?

— Главным тренером.



— Вместо Хохлова?

— Да.

— Но, если «Динамо» будет успешно выступать, Хохлова не уволят. Как тогда планируете возглавить клуб?

— Ничего плохого не хочу сказать, желаю удачи Хохлову и «Динамо».

Замены Хохлова помешали «Динамо» дожать «Спартак». Тактика 4-го тура РПЛ Три важных тактических решения тура.

— За российским футболом следите?

— Конечно.

— И как вам «Динамо»?

— Хорошо. У них всегда очень достойный бюджет, они должны бороться за высокие еврокубковые места. Это один из самых больших клубов России, поэтому, думаю, всё будет хорошо.