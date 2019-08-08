Косово защищают, Македонию — нет. Как УЕФА проявляет двойные стандарты

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов между греческим ПАОКом и амстердамским «Аяксом» (2:2) ознаменовался политическим скандалом. Болельщики греческого клуба развернули баннер на центральной трибуне стадиона «Тумба» с надписью «Есть только одна Македония, и она здесь». Этот же баннер можно было заметить ровно год назад на матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов между греческим ПАОКом и московским «Спартаком». Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций запрещает болельщикам вывешивать баннеры с политическими подтекстами в соревнованиях под их эгидой.

При чём здесь Македония?

Всё дело в споре между Грецией и Македонией за именование Республики Македония со столицей Скопье. Исторически северная часть Греции тоже имеет название Македония, поэтому иногда страна со столицей Скопье упоминалась с приставкой FYR (на русском – БЮРМ– Бывшая Югославская Республика Македония). С февраля этого года Македония официально стала называться Северная Македония, а спор между странами прекратился. Но, видимо, не для футбольных болельщиков из города Салоники, которые лишний раз решили напомнить об историческом названии своей местности.

Последовала ли реакция от УЕФА?

Ровно год назад УЕФА пригрозила греческому клубу санкциями за баннер против Македонии в матче со «Спартаком». Дальше угроз дело не дошло. Спустя год греки снова вывесили баннер, но реакция от федерации до сих пор не последовала. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций защищает частично непризнанную республику Косово, федерация футбола которой стала 55-м членом УЕФА в мае 2016 года. Уже в мае этого года организация заявила, что будет наказывать страны, которые не захотят принимать сборную Косово у себя дома. Например, домашний матч сборной Украины против косоваров в отборе к ЧМ-2018 было решено перенести в Краков (Польша). Теперь перенос матчей будет запрещён. Будем надеяться, что Союз европейских футбольных ассоциаций обратит внимание на баннер болельщиков ПАОКа и на этот раз накажет греческий клуб штрафом или дисквалификацией в Лиге Чемпионов.