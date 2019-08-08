А писали они про «Краснодар», «Селтик» и Роналду.

Кто тут underdog? Что в англоязычных сетях писали о первых матчах Лиги чемпионов

Уже прошли первые матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. До накала страстей финалов еще далеко, но болельщики из онлайн-школы английского Skyeng уже запаслись попкорном и приступили к просмотру — а заодно и к традиционному обзору соцсетей.

Stunning — потрясающий

Конечно, всех сейчас волнуют трансферы. Особенно планы “Галатасарая” — в июне он заявил, что готов расстаться с Мбайе Дианем за 15 миллионов евро, чтобы приобрести Зе Луиша.

Потрясающий бомбардир! Диань не должен быть продан другой команде. Он — наша легенда и к тому же самая большая надежда в Лиге Чемпионов в этом сезоне!

Underdog — неудачник, побежденный

Между прочим, квалификационные матчи не менее драматичные, чем всякие полуфиналы и финалы. Пусть они и собирают меньше зрителей. Англоязычные соцсети кипели и бурлили после встречи ЧФР «Клуж» — «Селтик».

Должен признать: игра против “Селтик” была одним из лучших выступлений “Клуж” их тех, что я видел в последние годы. Тем не менее она закончилась с результатом, который оставил румынских чемпионов побежденными в этом матче вничью.

To bear fruit — приносить плоды

А вот “Краснодар”, увы, всё же проиграл “Порту” 7 августа. Хотя Сержиу Оливейра забил первый и единственный гол лишь на 89-й минуте матча.

Работа приносит плоды и для нас это — очень позитивная победа.

To come — приближаться, наступать

И, наконец, Роналду, который уже может считаться нашей постоянной рубрикой.

Красиво сказал, не поспоришь — учитесь выражаться у Криштиану.

“Ювентус” выиграет Лигу Чемпионов. Я не знаю, в этом году или в следующем, но это случится.