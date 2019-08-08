Кто тут underdog? Что в англоязычных сетях писали о первых матчах Лиги чемпионов

Уже прошли первые матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. До накала страстей финалов еще далеко, но болельщики из онлайн-школы английского Skyeng уже запаслись попкорном и приступили к просмотру — а заодно и к традиционному обзору соцсетей.
Stunning — потрясающий
Конечно, всех сейчас волнуют трансферы. Особенно планы “Галатасарая” — в июне он заявил, что готов расстаться с Мбайе Дианем за 15 миллионов евро, чтобы приобрести Зе Луиша.
Потрясающий бомбардир! Диань не должен быть продан другой команде. Он — наша легенда и к тому же самая большая надежда в Лиге Чемпионов в этом сезоне!
Underdog — неудачник, побежденный
Между прочим, квалификационные матчи не менее драматичные, чем всякие полуфиналы и финалы. Пусть они и собирают меньше зрителей. Англоязычные соцсети кипели и бурлили после встречи ЧФР «Клуж» — «Селтик».
Должен признать: игра против “Селтик” была одним из лучших выступлений “Клуж” их тех, что я видел в последние годы. Тем не менее она закончилась с результатом, который оставил румынских чемпионов побежденными в этом матче вничью.
To bear fruit — приносить плоды
А вот “Краснодар”, увы, всё же проиграл “Порту” 7 августа. Хотя Сержиу Оливейра забил первый и единственный гол лишь на 89-й минуте матча.
Работа приносит плоды и для нас это — очень позитивная победа.
To come — приближаться, наступать
И, наконец, Роналду, который уже может считаться нашей постоянной рубрикой.
Красиво сказал, не поспоришь — учитесь выражаться у Криштиану.
“Ювентус” выиграет Лигу Чемпионов. Я не знаю, в этом году или в следующем, но это случится.
- 8 августа 2019
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