Кононов: кредит доверия от Федуна существует. Мы строим команду

Сразу после победы «Спартака» на поле стадиона в «Туне» вышел Леонид Федун. Владелец клуба подбодрил игроков и тренера, после чего уехал, не общаясь с прессой.

— Как строится ваше общение с Леонидом Федуном? Есть ли кредит доверия? – спросили мы у Кононова.

— У нас кредит доверия существует, — ответил он. — А то что владелец клуба вышел к ребятам, то он так делает не только после побед. Также после поражений он может прийти в раздевалку и сказать, что мы заслуживаем.

Эти слова были главными. Разговор же о матче строился так:



— Всех с победой. Она была непростой. По счёту это видно. Мы предполагали, что команда «Тун» будет играть именно в такой футбол, что мы видели в концовке, когда было много атак с фланга. В первом тайме нам удалось это нейтрализовать и забить важные голы. Во втором тайме мы пропустили, но всё же боролись до конца и добились победы. Всё решится во втором матче.

«Спартак» первым из наших забил в Европе. «Тун» оказался не страшен Команда Олега Кононова победила в весёлом матче в Швейцарии, использовав ошибки соперника.

— Шюррле появился на исходе часа игры уже при счёте 2:2. Это была реакция на происходящее на поле?

— Андре недавно приехал и не так готов, как бы нам хотелось. Плюс, он давно не играл на синтетике, нам хотелось сохранить его. Но замена на 60-й минуте была запланированной.



— Почему Шюррле бил пенальти?

— У нас есть исполнитель – это Георгий Джикия, но, видимо, он решил дать возможность Шюррле пробить.



— Какое лицо у «Спартака» сейчас – то, которое он показал в первом тайме или во втором? Может, у него пока вообще нет лица?

— Команда строится, входят новые игроки, появятся ещё два игрока в чемпионате России. Что касается игры, то, конечно, нам бы хотелось прогрессировать в дальнейшем.

«Спартак» мог быть на последнем месте в РПЛ. Если бы не судьи 10 грубых судейских ошибок в РПЛ на старте сезона. Их признал даже Егоров.

— Что случилось со «Спартаком» в начале второго тайма?

— Первое – хорошая игра хозяев в эти минуты. Они были очень настойчивы – прессинговали и действовали хорошо, потому что швейцарский футбол очень силён и его нельзя недооценивать. Нам удавалось в первом тайме сдерживать атаки. Во втором – какое-то время нет.

— Есть ощущение, что после победы у вас упал груз с плеч?

— Груз на тренере всегда есть, но главное, что мы победили и можем готовиться к матчам чемпионата России.

Кононова нельзя увольнять после «Туна». Даже если «Спартак» провалится Егоров переобувается в Швейцарии.

— Какую проблему «Спартака» вы хотите решить в первую очередь?

— Проблемы есть. Но главное – это адаптировать новичков, после этого мы будем конкретно работать над игрой. Сейчас какие-то сдвиги уже есть, но этого недостаточно. Мы продолжим работу.



Похоже, этот был тот день, когда Олег Кононов впервые понятно объяснил, в каком состоянии сейчас находится «Спартак». Изменения только начинаются.