Кононов: кредит доверия от Федуна существует. Мы строим команду

Сразу после победы «Спартака» на поле стадиона в «Туне» вышел Леонид Федун. Владелец клуба подбодрил игроков и тренера, после чего уехал, не общаясь с прессой.
— Как строится ваше общение с Леонидом Федуном? Есть ли кредит доверия? – спросили мы у Кононова.
— У нас кредит доверия существует, — ответил он. — А то что владелец клуба вышел к ребятам, то он так делает не только после побед. Также после поражений он может прийти в раздевалку и сказать, что мы заслуживаем.
Эти слова были главными. Разговор же о матче строился так:
— Всех с победой. Она была непростой. По счёту это видно. Мы предполагали, что команда «Тун» будет играть именно в такой футбол, что мы видели в концовке, когда было много атак с фланга. В первом тайме нам удалось это нейтрализовать и забить важные голы. Во втором тайме мы пропустили, но всё же боролись до конца и добились победы. Всё решится во втором матче.
— Шюррле появился на исходе часа игры уже при счёте 2:2. Это была реакция на происходящее на поле?
— Андре недавно приехал и не так готов, как бы нам хотелось. Плюс, он давно не играл на синтетике, нам хотелось сохранить его. Но замена на 60-й минуте была запланированной.
— Почему Шюррле бил пенальти?
— У нас есть исполнитель – это Георгий Джикия, но, видимо, он решил дать возможность Шюррле пробить.
— Какое лицо у «Спартака» сейчас – то, которое он показал в первом тайме или во втором? Может, у него пока вообще нет лица?
— Команда строится, входят новые игроки, появятся ещё два игрока в чемпионате России. Что касается игры, то, конечно, нам бы хотелось прогрессировать в дальнейшем.
— Что случилось со «Спартаком» в начале второго тайма?
— Первое – хорошая игра хозяев в эти минуты. Они были очень настойчивы – прессинговали и действовали хорошо, потому что швейцарский футбол очень силён и его нельзя недооценивать. Нам удавалось в первом тайме сдерживать атаки. Во втором – какое-то время нет.
— Есть ощущение, что после победы у вас упал груз с плеч?
— Груз на тренере всегда есть, но главное, что мы победили и можем готовиться к матчам чемпионата России.
— Какую проблему «Спартака» вы хотите решить в первую очередь?
— Проблемы есть. Но главное – это адаптировать новичков, после этого мы будем конкретно работать над игрой. Сейчас какие-то сдвиги уже есть, но этого недостаточно. Мы продолжим работу.
Похоже, этот был тот день, когда Олег Кононов впервые понятно объяснил, в каком состоянии сейчас находится «Спартак». Изменения только начинаются.
- 8 августа 2019
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