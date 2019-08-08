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«Тун» — «Спартак» — 2:3, 8 августа 2019, пресс-конференция Олега Кононова

Пресс-конференция тренера «Спартака» Кононова
Дмитрий Егоров
Кононов: кредит доверия от Федуна существует. Мы строим команду
Главный тренер «Спартака» — о победе над «Туном» и главных проблемах.
Футбол / Лига Европы 0

Сразу после победы «Спартака» на поле стадиона в «Туне» вышел Леонид Федун. Владелец клуба подбодрил игроков и тренера, после чего уехал, не общаясь с прессой.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
Тун
Тун, Швейцария
2 : 3
Спартак М
Москва, Россия
0:1 – Понсе – 22, 0:2 – Бакаев – 29, 1:2 – Хефти – 52, 2:2 – Рапп – 59, 2:3 – Бакаев – 73

— Как строится ваше общение с Леонидом Федуном? Есть ли кредит доверия? – спросили мы у Кононова.
— У нас кредит доверия существует, — ответил он. — А то что владелец клуба вышел к ребятам, то он так делает не только после побед. Также после поражений он может прийти в раздевалку и сказать, что мы заслуживаем.

Эти слова были главными. Разговор же о матче строился так:

— Всех с победой. Она была непростой. По счёту это видно. Мы предполагали, что команда «Тун» будет играть именно в такой футбол, что мы видели в концовке, когда было много атак с фланга. В первом тайме нам удалось это нейтрализовать и забить важные голы. Во втором тайме мы пропустили, но всё же боролись до конца и добились победы. Всё решится во втором матче.

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Команда Олега Кононова победила в весёлом матче в Швейцарии, использовав ошибки соперника.

— Шюррле появился на исходе часа игры уже при счёте 2:2. Это была реакция на происходящее на поле?
— Андре недавно приехал и не так готов, как бы нам хотелось. Плюс, он давно не играл на синтетике, нам хотелось сохранить его. Но замена на 60-й минуте была запланированной.

— Почему Шюррле бил пенальти?
— У нас есть исполнитель – это Георгий Джикия, но, видимо, он решил дать возможность Шюррле пробить.

— Какое лицо у «Спартака» сейчас – то, которое он показал в первом тайме или во втором? Может, у него пока вообще нет лица?
— Команда строится, входят новые игроки, появятся ещё два игрока в чемпионате России. Что касается игры, то, конечно, нам бы хотелось прогрессировать в дальнейшем.

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— Что случилось со «Спартаком» в начале второго тайма?
— Первое – хорошая игра хозяев в эти минуты. Они были очень настойчивы – прессинговали и действовали хорошо, потому что швейцарский футбол очень силён и его нельзя недооценивать. Нам удавалось в первом тайме сдерживать атаки. Во втором – какое-то время нет.

— Есть ощущение, что после победы у вас упал груз с плеч?
— Груз на тренере всегда есть, но главное, что мы победили и можем готовиться к матчам чемпионата России.

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— Какую проблему «Спартака» вы хотите решить в первую очередь?
— Проблемы есть. Но главное – это адаптировать новичков, после этого мы будем конкретно работать над игрой. Сейчас какие-то сдвиги уже есть, но этого недостаточно. Мы продолжим работу.

Похоже, этот был тот день, когда Олег Кононов впервые понятно объяснил, в каком состоянии сейчас находится «Спартак». Изменения только начинаются.

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