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Топ-10 трансферов в английской Премьер-Лиге

Топ-10 трансферов в английской Премьер-Лиге
Анатолий Романов
10 самых дорогих покупок клубов АПЛ
В Англии закрылось летнее трансферное окно.
Футбол / Англия 0

Английские клубы завершили работу на рынке до зимы. АПЛ – первая из европейских топ-лиг, в которой закрылось летнее трансферное окно. В пятницу стартует новый чемпионат, так что ничто не будет отвлекать игроков и тренеров от выступления в напряжённом сезоне. Подводим итоги селекционной работы участников АПЛ, выделяя 10 самых крупных по цене приобретений. По данным Transfermarkt, больше остальных потратил на новичков «Манчестер Сити» – 150,3 млн фунтов стерлингов, а меньше всех «Ливерпуль» – 1,71 млн.

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Себастьян Аллер, в «Вест Хэм»

«Молотобойцы» побили собственный трансферный рекорд, заплатив за нападающего «Айнтрахта» 40 млн евро. 25-летний француз стал, по сути, заменой Марко Арнаутовичу, который отправился в китайский «Шанхай СИПГ». В прошлом сезоне Аллер забил 20 голов и сделал 12 голевых передач в 41 матче. Конкурировал и играл вместе с новичком «Реала» Лукой Йовичем: на этом дуэте немцы как следует заработали.

Жоэлинтон, в «Ньюкасл»

Руководители «сорок» тоже установили новый рекорд клуба после покупки нападающего «Хоффенхайма». 22-летний бразилец перешёл в «Ньюкасл» за 44 млн евро. Гигантские деньги, которые участники АПЛ получают от телевидения и лиги, позволяют совершать им потрясающие воображение траты на рынке. Жоэлинтом в минувшем сезоне сыграл 35 матчей, записал на свой счёт 11 голов и девять голевых передач.

Жоэлинтон
Жоэлинтон
Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Матео Ковачич, в «Челси»

«Челси» воспользовался правом выкупить полузащитника «Реала», который в прошлом сезоне выступал за «синих» на правах аренды. Было бы удивительно, если бы этого не произошло, учитывая, что лондонскому клубу запрещено оформлять новые переходы. За 25-летнего игрока заплатили 45 млн евро. Ковачич принял участие в 51 матче «Челси» в прошлом сезоне. Голов не забил, но отдал два голевых паса. Фрэнк Лэмпард наверняка будет доверять хорвату.

Юри Тилеманс, в «Лестер»

Трансферная история Тилеманса похожа на историю Ковачича. 22-летний полузащитник выступал во второй части прошлого сезона за «Лестер» на правах аренды: провёл 13 матчей, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач. Летом «лисы» воспользовались возможностью выкупить Тилеманса у «Монако» за 45 млн евро. По слухам, на бельгийца претендовал «Манчестер Юнайтед», но игрок остался в «Лестере», где у него всё шло хорошо.

Юри Тилеманс
Юри Тилеманс
Фото: Michael Regan/Getty Images

Аарон Ван-Биссака, «Манчестер Юнайтед»

Когда «Манчестер Юнайтед» официально объявил в конце июня о переходе защитника «Кристал Пэлас», Ван-Биссака стал третьим по стоимости английским игроком в истории. Поскольку 21-летний правый крайний ещё не выступал за первую сборную Англии, этот трансфер выглядел смелым решением со стороны манкунианцев. Возможно, молодой новичок действительно поможет включиться «МЮ» в борьбу за чемпионство. В предыдущем сезоне Ван-Биссака сыграл 46 матчей, отдал четыре голевых паса.

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«Манчестер Юнайтед» купил Гарри Магуайра за рекордные 87 млн евро.

Танги Н’Домбеле, «Тоттенхэм»

Первый трансфер «Тоттенхэма» за полтора года: Маурисио Почеттино наконец-то получил долгожданное усиление! Приобретение Н’Домбеле обошлось финалисту Лиги чемпионов в 60 млн евро. 22-летний французский полузащитник очень талантлив и отлично развит физически, он усилит центр поля. В предыдущем сезоне Н’Домбеле принял участие в 49 матчах «Лиона», стал автором трёх голов и восьми «ассистов».

Танги Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Жоау Канселу, «Манчестер Сити»

Португальский правый защитник всего год был партнёром Криштиану Роналду по команде. В «Ювентусе» решили продать Канселу, в «Манчестер Сити» захотели купить. Английский клуб заплатил 65 млн евро итальянскому за трансфер 25-летнего игрока. В прошлом сезоне Канселу провёл 34 матча, забил один гол и отдал пять голевых пасов. Кстати, в обратном направлении отправился Данило: его продали «Ювентусу» за 37 млн евро.

Родри, «Манчестер Сити»

Чемпионы Англии выкупили центрального полузащитника «Атлетико», заплатив прописанные в его контракте в качестве отступных 70 млн евро. Хосеп Гвардиола сравнивает молодого испанца с Серхио Бускетсом из «Барселоны». Новичок «Ман Сити» выделяется скоростью мышления, он со своим ростом 191 см должен сделать «горожан» сильнее на «стандартах». Родри провёл в «Атлетико» лишь сезон: у него было 47 матчей, три гола и одна голевая передача.

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Опорник был необходим Пепу как воздух. Чемпионы Англии стали ещё сильнее.

Николя Пепе, «Арсенал»

Главная летняя покупка «Арсенала» и второй по стоимости трансфер в АПЛ. Лондонский клуб побил собственный рекорд, заплатив «Лиллю» за ивуарийца 80 млн евро. По словам Унаи Эмери, 24-летний вингер добавит «канонирам» скорости, силы, креативности и голов. Пепе в минувшем сезоне забил 23 мяча и отдал 12 голевых пасов за 41 игру в составе французской команды.

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У Николя Пепе 22 гола и 11 ассистов в Лиге 1. «Ливерпуль», «Барселона» и «Боруссия» заинтересованы.

Гарри Магуайр, «Манчестер Юнайтед»

Новичок команды Уле-Гуннара Сульшера стал самым дорогим защитником в истории футбола. «Манчестер Сити» заплатил «Лестеру» за игрока сборной Англии 78,3 млн фунта стерлингов (приблизительно 87 млн евро). Магуайр должен превратиться в лидера обороны манкунианцев, которой недоставало надёжности. 26-летний уроженец Шеффилда сыграл в прошлом сезоне 32 матча, в которых забил три гола.

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