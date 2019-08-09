Кононов очень изменился. Стиль игры его больше не волнует

Сказано уже немало слов о том, что в Туне «Спартак» в очередной раз показал слабую, бессистемную игру и все три гола красно-белых в этом матче – следствие не коллективных взаимодействий, а индивидуального мастерства отдельных игроков, наложенного на чудо-ошибки хиленького соперника.



По Кононову снова прошлись катком: не способен этот тренер поставить качественную игру, снова смотрим порнографию вместо футбола. Меня же сильнее всего удивляет то, что Олег Георгиевич, кажется, на всё махнул рукой – и сейчас отбросил свои романтичные идеи куда-то далеко-далеко. Если раньше были хотя бы попытки что-то построить, то сейчас на поле не видно и их.

Чтобы не быть голословным, напомню три основных принципа, которыми Кононов осыпал журналистов и болельщиков с головы до ног на первых порах на пресс-конференциях и в интервью:



1) доминирование во владении мячом и территории;



2) игра низом (предпочтительно – с минимумом касаний) на всех участках поля, в том числе на своей половине при выходе в атаку. Минимум забросов в борьбу;



3) быстрое возвращение мяча за счёт агрессивного прессинга.



А теперь сравним всё это с тем, что мы увидели вчера, на фоне откровенно слабого «Туна».

Кононов: кредит доверия от Федуна существует. Мы строим команду Главный тренер «Спартака» — о победе над «Туном» и главных проблемах.

Владение мячом

Итоговая статистика во владении – 58 на 42 в пользу «Туна». Показатели по передачам – 521 (420 точных) у швейцарцев, 355 (267) – у красно-белых.



Случаются матчи, в которых одна команда бегает без мяча вынужденно (заставляет соперник), но в четверг точно был не тот самый случай. «Спартак» отдал инициативу совершенно осознанно, сделав ставку на быстрый переход в атаку после отборов в средней линии. В этом матче был лишь один отрезок, когда российская команда старалась доминировать – 15 минут при счёте 2:2, до третьего гола. Всё остальное время красно-белые играли вторым номером, ничуть не стесняясь – и на стартовом отрезке, и, тем более, после 1:0 и 2:0 в свою пользу.



На всякий случай замечу, что в отказе от владения нет ничего страшного, в каких-то играх быстрый переход к атаке после отборов в центральной зоне даже эффективнее. Тот же «Тун» просто чудовищно перестраивался из атакующей фазы в оборонительную, и ловить его на этом можно было гораздо чаще.



Однако речь идёт о смелости команды и её главного тренера, о приверженности основным принципам. В данном пункте ни того ни другого нет: «Спартак» избрал аутсайдерскую модель.

«Спартак» первым из наших забил в Европе. «Тун» оказался не страшен Команда Олега Кононова победила в весёлом матче в Швейцарии, использовав ошибки соперника.

Игра низом

Показательный для меня часто момент – то, как команда разыгрывает удар от ворот. Особенно сейчас, когда футбольные правила изменили в пользу атаки и владения, и обходить высокий прессинг стало намного проще. Если кому-то интересно, обязательно посмотрите, как к изменениям в кратчайшие сроки адаптировался Гвардиола, ролики активно распространяются во всех социальных сетях. Хотя что нам Гвардиола: в последнее время смотрю много матчей ПФЛ, и даже там половина команд, не имея в своём уровне исполнителей высокого уровня, старается разыгрывать от ворот через короткий и средний пас, прибегая к выносам только под совсем большим давлением.



А теперь взглянем на «Спартак». В четверг Максименко разыгрывал от ворот 11 раз. Знаете, сколько из них пришлись на короткий розыгрыш с защитниками? Ноль! Все мячи отправлялись в одну и ту же зону за центральную линию, в сторону Понсе или Бакаева.

«Спартак» не рисковал даже под минимальным прессингом – как только два-три игрока «Туна» появлялись на линии штрафной, Максименко сразу же гнал всех вперёд и просто выносил. Кроме того, команда даже выстраивалась вразнобой: защитники для розыгрыша, полузащитники – для борьбы. Если это вдруг была специальная задумка (чтобы растянуть соперника, заставить его подойти ближе к центральной линии), то она особенно не удалась – большинство ударов от ворот заканчивались потерями мяча. Кроме того, «Спартак» делал всё слишком медленно, а во втором тайме судья расценил замешательства вратаря как затяжку времени – и наградил его жёлтой карточкой.

Такое упрощение было абсолютно во всём. Защитники при первой же возможности – просто выносили мяч вперёд (благо там неплохо цеплялся Понсе, проведший очень неплохой матч). Гулиев без промежуточных коротких передач – тоже забрасывал вперёд. Бакаев рассчитывал на свой дриблинг и удар, а не на комбинирование с партнёрами. Поэтому факт трёх голов, забитых благодаря индивидуальным действиям, — это никакая не случайность. «Спартак» сейчас именно так и играет – без системы, в расчёте на стандарты, чужие ошибки или мастерство отдельных игроков.

В заключении пункта снова необходимо замечание: ничего страшного в упрощении игры нет. Но, опять же, это обычно свойственно середнякам и аутсайдерам, а не претендентам на статус гранда. Слова Кононова с делом снова расходятся.

Высокий прессинг

«Спартак» в Швейцарии напрочь отказался от агрессивного высокого прессинга и не применял его вообще. С первых же минут команда после потерь мяча откатывалась в средний блок и уже там встречала соперника. Минимальное давление на чужих центральных защитников и вратаря оказывали только Понсе и Ананидзе, но это была лишь имитация прессинга.

Самое интересное, что соперник как раз не очень устойчив под высоким прессингом – такое ощущение сложилось после просмотра его предыдущих матчей, да и первый гол «Тун» себе привёз на ровном месте, когда «Спартак» его толком не атаковал. По два адресата было и у защитника, и у вратаря, но швейцарцы умудрились нелепо покатить мяч на Мирзова, хотя Понсе и Ананидзе толком не двигались и ничего не перекрывали.

Более того, в этом матче красно-белые вообще не планировали использовать агрессивный прессинг и, похоже, его не наигрывали. Потому что когда Мирзов дважды забывался (по разу в каждом из таймов) и летел в высокий отбор, оба раза он подставлял свою команду. Его попытки давления не встречали поддержки от партнёров – те откатывались назад, не поджимали, не обеспечивали компактность. Появлялись дыры, рушилась схема.

Первый пропущенный гол как раз во многом стал следствием необдуманных действий Мирзова.

Резюмируем: в прессинге тоже не было никакого доминирования со стороны «Спартака».

И что?

Значит всё это лишь одно: красота и зрелищность игры Кононова сейчас совершенно не волнуют. Он думает только о результате и готов добывать его любой ценой, без системы и без следования своим принципам.



Да, он может придумать уйму отговорок. Уехал Фернандо, без которого сложно разыгрывать мяч низом при выходе из обороны. Не успели адаптироваться новички, а кто-то из них вообще пока не участвует в матчах. А, может, на него просто обрушилось большое давление – и он, растеряв романтику, желает просто выигрывать любой ценой.



Но тогда вдвойне непонятно, зачем вообще «Спартаку» нужен Кононов, если здорового прагматизма в нём никогда не было (то, как команда обороняется, это мрак), а романтизм — качество, очаровывавшее во времена работы в «Краснодаре» – и тот стремительно умирает? Олег Георгиевич превращается в обычного серенького тренера, который сегодня вряд ли вспомнит свои же слова, сказанные полгода назад: «Лучше пойду тренировать детей, чем отступлюсь от своего подхода».

При подготовке материала использованы данные InStat.