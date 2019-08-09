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«Динамо» купило Романа Нойштедтера, трансферы РПЛ

«Динамо» купило Романа Нойштедтера
Арина Лаврова
«Динамо» подписало Нойштедтера. В Турции он полгода сидел на банке
Посмотрим, как будет в России.
Футбол / РПЛ 0

Игрок сборной России Роман Нойштедтер заключил контракт с московским «Динамо». В стан бело-голубых футболист перешёл в статусе свободного агента. Контракт рассчитан на один год, за «Динамо» Нойштедтер будет выступать под 15-м номером.

Где он играл в последнее время?

Последние три года футболист провёл в «Фенербахче», который в прошлом сезоне занял шестое место. Нойштедтер принял участие в 31 матче в составе турецкого клуба и забил два мяча. Зимой футболист перестал попадать в состав и регулярно оказывался на скамейке запасных. С февраля игрок сборной России вышел на поле лишь в одном матче турецкой Суперлиги, но не убедил тренера своей игрой.

Как проходит трансферная кампания «Динамо»?

Роман Нойштедтер стал девятым новичком летней трансферной кампании «Динамо». До этого состав московского клуба пополнили Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Рамиль Шейдаев, Шарль Каборе, Себастьян Шиманьский, Клинтон Н’Жье, Заурбек Плиев и Игорь Калинин. А следом за Нойштедтером уже представлен нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп.

«Динамо» купило нападающего дортмундской «Боруссии». В чём подвох?
Можно ли считать трансфер Максимилиана Филиппа удачным для «Динамо».
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