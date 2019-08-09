«Хотим задать стандарт футбольного комментария». Сегодня – старт сезона АПЛ!

9 августа стартует очередной сезон АПЛ, а вместе с ним уникальный для России проект: лучшая лига мирового футбола – в онлайн-кинотеатре Okko, входящем в Rambler Group, крупнейшую российскую группу компаний, работающую в области медиа, технологий и электронной коммерции.



О том, как это будет, рассказывает глава Rambler Group Александр Мамут.

«Алёшин выдвинул невыполнимые требования, про которые непрерывно врет»

— Проект «Английский футбол в онлайн-кинотеатре Okko» можно считать как минимум знаковым для России, но первый вопрос – оффтоп, уж извините. Откуда в вашей жизни взялся футбол? Зачем он вам вообще нужен, этот странный вид спорта, где 22 мужика бесконечно терзают один мяч?

— Самое главное, что я до сих пор, как все нормальные люди, в этот самый футбол играю. Никогда не занимался в секциях, не думал, о профессиональной карьере, не работал с тренерами. Просто при первой возможности гонял мяч, и мне это очень нравится, потому что футбол – лучшая спортивная игра из всех, придуманных человечеством. Она очень социальна, она максимально зрелищна, она во всех смыслах гармонична.



Мой отец был страстным болельщиком, он всю жизнь болел за ЦСКА. А я, так получилось, стал торпедовцем. Видимо, из духа противоречия.



— Однажды и навсегда?

— Нас, черно-белых, на фоне бесчисленных армейцев и спартаковцев было немного, конечно, но мы все-таки были. Сначала ходил на стадион с отцом, а в 1974 году мама отпустила меня на футбол одного.

Александр Елагин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Каким именно поколением торпедовцев вы заболели? Помните их поименно?

— А как же? Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Валерий Воронин, Виктор Шустиков – негаснущие звезды. Александр Ленев, Леонид Пахомов, Григорий Янец, Михаил Гершкович, Давид Паис, позже Юрий Суслопаров, Вадим Никонов, братья Савичевы, Александр Максименков, Алексей Еськов, Владимир Сахаров, Анатолий Дегтярев, Виктор Круглов, Александр Полукаров, Сергей Пригода, Василий Жупиков, Вячеслав Чанов, Сергей Петренко… Всех могу перечислить, но это слишком долго.



— Какие времена, какие люди…

— Хочется верить, что великие торпедовские традиции начнут возрождаться в ближайшем будущем. Во всяком случае, за последние лет, наверное, 20 у меня именно сейчас максимум оптимизма. Люди, которые купили клуб, занимаются им всерьез. Если все пойдет по плану, года через три у «Торпедо» будет новый чудесный домашний стадион. Это проект очень высокого класса.



— А ведь эпоха возрождения могла начаться полтора десятка лет назад.

— Известная история, она уже многократно звучала. Попытка выкупить «Торпедо» у Владимира Алешина закончилась ничем. Он выдвинул совершенно невыполнимые требования, про которые непрерывно врет, хотя группа инвесторов, в которую входил и я, была очень серьезно настроена. Бог ему судья.



Позже сделка состоялась на совсем других условиях, а когда бренд разорвали на две части, я в течение двух сезонов поддерживал «Торпедо-ЗИЛ». Но потом принял решение выйти из проекта.



— Нерентабельно?

— Не только. Нельзя делить на лагеря болельщиков, ломать историю великого клуба, уничтожать традиции. Поэтому сейчас я искренне радуюсь, понимая, что «Торпедо» обрело не просто владельца и титульного спонсора, но и серьезного инвестора с более чем серьезными замыслами.

Роман Гутцайт и Владимир Стогниенко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мечтаем о русских ребятах в АПЛ»

— Всем, кто следит за футболом – в том числе за английским, — казалось, что расклад на рынке медиаправ сложился на годы вперед. И вдруг случается революция: футбольную Англию забирает онлайн-кинотеатр Okko. Ввиду наличия этого самого «вдруг» очень интересны детали…

— Со словом «революция» я бы обращался чуть аккуратнее, оно того стоит. А мы всего лишь имеем дело с естественным процессом под названием «развитие технологий». Когда-то люди толкались около газетного стенда, на котором вывешивались остродефицитные «Московские новости». Дома в лучшем случае было черно-белое телевидение о четырех программах, которое потом стало цветным и многоканальным. Дальше миру явился интернет, и хитрая формула «средства доставки аудиовизуального контента» стала понятной даже ребенку, у которого теперь всегда под рукой волшебная кнопка: пара кликов – и перед тобой открыт весь мир.



Когда появляются технологии, позволяющие показывать тот контент, который хочется смотреть, можно начинать думать над техническим решением. Как только ты его нашел, остается выйти на рынок и побороться с конкурентами.



На мой взгляд, спорт – самое увлекательное телевизионное зрелище, футбол – главный из видов спорта, а английский клубный футбол – скорее всего, лучший в мире. Так что может быть круче live-трансляции в исполнении выдающихся мастеров? Если ты в футболе хотя бы немножко понимаешь, оторваться от такого контента действительно невозможно. Драма, комедия, трагедия, фарс, несправедливость, сенсация – не хватит слов, чтобы этому зрелищу воздалось по заслугам.



Возможно, такое признание слишком простовато, но простите меня, ребята: я получаю огромное удовольствие от сопереживания футбольному действу. Футбол – он настоящий, вот в чем штука. В нем ничего нет придуманного. Кроме того, мне очень по душе его социальность и органичная возможность поддерживать связь поколений: дед легко может говорить о футболе с внуком и правнуком, они совершенно точно найдут если не общий язык, то общие темы. Очень важный аспект, на мой взгляд.

— Стало быть, вы заплатили в первую очередь за глобальное качество.

— Мне кажется, тут и доказывать особо ничего не нужно. В АПЛ из примерно 400 футболистов около 300 – иностранцы. Что они делают в Англии, кто их туда позвал? Так сам футбол и позвал, потому что они – лучшие в мире. Они стоят бешеных денег, а английские клубы, существующие в рамках точно выстроенной финансовой модели, имеют возможность их, лучших, покупать. Иной раз в составе английской команды не увидишь ни одного британца. В пятерке-шестерке топ-клубов до назначения Фрэнка Лэмпарда в «Челси» не было ни одного английского тренера.



Я много раз бывал на британских стадионах – это всегда настоящее зрелище, даже если играют аутсайдеры: полные трибуны, неубиваемый азарт, самоотдача, сумасшедшая интрига. Мастерство, в конце концов. Как следствие – высокое качество зрелища. Достаточно аргументов или мне продолжить?

Александр Мамут, Михаил Гершкович и Артём Шадров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В АПЛ еще бы пару у русских ребят устроить…

— Как раз об этом мы сейчас и мечтаем. После Павлюченко и Погребняка никого у нас в Англии пока нет. А французов, скажем, — человек 40, две почти полные заявки для национальной сборной, которая, напомню на всякий случай, является действующим чемпионом мира. Испанцев чуть меньше. Очень много бразильцев. Итальянцы, голландцы, балканские ребята, ну и так далее.



А теперь серия риторических вопросов, вытекающих из логики размышлений. Французский чемпионат, стало быть, — не топ? Отчего «ПСЖ» никак не может мускулы накачать? Почему Компани, Де Брюйне, Азар, Вертонген не играют у себя в Бельгии? Им дома конкуренции не хватает? Фирмино и Габи Жезуса недолюбливают в Бразилии? Что забыли в Англии лучшие тренеры мира Гвардиола и Клопп?



Ответы очевидны: люди заняты в самой конкурентной лиге мира, за счет чего Франция, Бельгия, Бразилия и многие другие страны получают сильные сборные. Кто же против этого будет возражать?

«Дзюба вполне мог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед» Голос английского футбола в России анонсирует принципиально новый сезон АПЛ.

«Болельщик получит доступ к большему контенту в лучшем качестве за разумные деньги»

— Вы так увлеченно подхватили тему, что возникает подозрение: волнуетесь перед стартом.

— Конечно, я волнуюсь. Точнее сказать, с нетерпением жду того дня, когда можно будет сказать: процесс пошел. Ведь это совершенно новая, невиданная для России история.



Сам по себе продукт под условным названием «трансляции футбольного матча в интернете» мы потребляем уже много лет: компания «НТВ плюс» начала продавать его давным-давно. Но это была интернет-версия события, которое показывает в первую очередь телевизионный канал. Сейчас, в эпоху всепроникающего влияния хайтека, никто, по большому счету, даже разбираться не станет, глядя на экран своего телевизора с опцией «смарт»: интернет он смотрит или классическое телевидение. Разве что по качеству картинки особо продвинутые гурманы о чем-то догадаются.



При этом емкость интернет-платформы в смысле полноты охвата, конечно, много больше, потому что в силу определенной ограниченности телевизионного ресурса три-четыре одновременно идущих матча показать в телевизоре нельзя. Выбирается один, а остальные можно посмотреть когда-нибудь потом. Но «потом» – это уже не так интересно, потому что ты знаешь счет, не узнать который так же невыносимо, как пропустить live.

— Правильно утверждать, что с помощью проекта Okko Sport вы вошли в новый для себя бизнес?

— В некотором смысле. Точно не в прямом, потому что портал Чемпионат.com, например, мы развиваем вот уже 13 лет, а он самый крупный в спортивном Рунете, если вдруг кто не знает. Okko – относительно свежий актив, второй по масштабам российский онлайн-сервис. Он и без британского футбола не страдал в смысле качества контента, а теперь будет дополнен совершенно удивительными историями из жизни лучшей футбольной лиги планеты.



— И быстро станет первым.

— Очень на это надеюсь. Способы доставки аудиовизуального контента стремительно развиваются, нынешние поколения пользователей далеко ушли от прежних.



Когда-то мы покупали газету с программой телевидения, подчеркивали ручкой важные для себя события и подстраивали под телевизор расписание жизни: так, к 19:30 надо быть дома, потому что начинается интересный фильм, а после него – футбол.



Сегодня ход мыслей и порядок действий выглядят совсем иначе. «Нет, товарищи, — говорит современный зритель. — Давайте не так. Футбол начинается в 17:00, и я хочу его посмотреть там, где буду в этот момент находиться, причем на том устройстве, которое удобно лично мне». Не потому, что раньше народ у нас был скромным и покладистым, а тут вдруг народились все сплошь капризные да дерзкие. Нет, конечно. Просто технологическое бытие, как известно, определяет потребительское сознание, а это значит, что максимально важны тенденции и тренды.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— При этом рынок медиа – один из самых востребованных и насыщенных. Конкуренты никогда не дремлют.

— Конкуренты очень быстро разворачивают свои сервисы и формируют ценовые предложения. У них богатый инструментарий и много футбола. Они дают аудитории выбор. Телеканалы имеют огромный охват, поэтому в результате конкуренции совершенно точно выиграет болельщик, который получит доступ к большему контенту в лучшем качестве за разумные деньги.



— Погрузившись в тему, быстро осознали, насколько велик разрыв между Англией и Россией в плане медийности футбола? Если мы все еще пытаемся уточнить, революция случилась на российском рынке или все-таки этап эволюции, то для Англии это обыденность, о которой не стоит и говорить.

— Потому что футбол там – гораздо больше, чем вид спорта. Это неотъемлемая часть культуры в широком смысле слова. Часть национальной идентичности. Да просто образ жизни. Без футбола английская цивилизация непредставима, я бы так сказал. Любая британская команда, независимо от ее уровня и статуса, — всегда центр притяжения. У нее есть армия болельщиков, есть спонсоры, есть история. Колоссальное количество лиг, турниров, игроков…



При этом очень умно, тонко и как-то правильно все организовано. Британия, например, не знает, что такое инвестиционные барьеры: множество клубов принадлежит зарубежным владельцам, то есть английский футбол – инвестиционно привлекательная, престижная экономика. Но неанглийские деньги футбол из Англии никуда не вывозят: он работает на страну. На британскую школу – если в широком смысле, на национальную сборную – если чуть конкретнее: сборная Англии с ростом конкуренции стала заметно крепче. «Арсенал» не перестает быть «Арсеналом», «Челси» всегда останется «Челси», а «Сити» будет исключительно манчестерской командой, несмотря на огромное количество иностранцев. Local teams, команды нашего района.



Англию стоит сравнивать не только с российским футболом. Речь идет о мировом лидерстве. Англичане сделали всех. Это пример, за которым стоит очень внимательно наблюдать, мотать опыт на ус и стараться его воплощать. Тем более что за интерес денег не берут.



— Тема «АПЛ на Okko» сопровождается множеством суждений и комментариев. Одна из доминирующих точек зрения состоит в том, что на первом этапе инвестиции не окупятся. Наверное, есть основания считать и так. Отсюда вопрос: бизнес-план подразумевает отдачу в ближней перспективе или вы играете вдолгую?

— Разумеется, мы далеки от спонтанности и чистых эмоций. Футбол на Okko – часть стратегии. Не знаю, кого я успокою, а кого растревожу, если попрошу аналитиков не волноваться. Все у нас будет хорошо, друзья.



Безусловно, существуют технологические риски – прежде всего, имею в виду доставку сигнала, нагрузку при его распространении и так далее. Но у нас очень профессиональная команда, понимающая, что и как нужно делать. Коммерческих рисков у проекта нет.

Гайд по АПЛ: можно ли выбрать комментатора и как сэкономить на просмотре Рассказывает Роман Гутцайт.

«Встречался с Уткиным — мы были бы рады видеть его в наших рядах»

— В проект вовлечены известные медийные персоны, звезды экрана. Да чего уж тут скромничать – кумиры миллионов: Владимир Стогниенко, Кирилл Дементьев, Василий Уткин, Роман Гутцайт – на мой личный взгляд, лучший на сегодня российский комментатор. Какую роль сыграли ваши рекомендации при наборе творческой команды? Встречались с ребятами лично? Долго уговаривать, может быть, кого-то пришлось?

— Ни в коем случае. Прямо участвовал только в принятии ключевого кадрового решения. Договорились с Михаилом Михайловичем Гершковичем: руководителем проекта становится он. Точка. Спустя недолгое время Михаил пришел с предложением: «Считаю необходимым согласовать кандидатуру Стогниенко на должность шеф-редактора». «Почему, — уточняю, — ты полагаешь согласование необходимым?». Ответ был примерно в том смысле, в котором сформулирован ваш вопрос: публичные люди, лицо компании, важно не ошибиться.



Конечно, профессиональный уровень Стогниенко я оценить в состоянии. Он очень мне нравится как комментатор, да и сам по себе человек, как выяснилось, замечательный. Ну хорошо, встретились с Володей, продуктивно пообщались, утвердили его шефом редакции. На этом – все, творческая инициатива отныне не в моих руках. Уволить руководителя, если он не справляется с обязанностями, разумеется, я в полном праве, но это уже совсем другая история: не Мамут, а Стогниенко формирует команду, которая, с его точки зрения и с точки зрения Гершковича, отвечает нашим требованиям.

А, ну да, по их просьбе я встречался еще и с Василием Вячеславовичем Уткиным, сообщив ему, в частности, что мы были бы рады видеть его в наших рядах. Василий, в свою очередь, был рад подумать на эту тему. Больше от меня ни Гершкович, ни Стогниенко ничего не требуют, а я ничего и не делаю. Достаточно того, что мне могут, например, передать: Елагин согласился. Прекрасно! Он мне тоже очень нравится. Есть в манере работы Александра любимая мной интонационная классика. Что-то от Синявского, вот так бы я сказал.



Если говорить о мере личного участия, добавлю: мне бы хотелось, пожалуй, чтобы команда Okko Sport создала свой стандарт футбольного комментария, дискуссии, экспертизы.

Владимир Стогниенко и Александр Мамут Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Помимо собственно матчей АПЛ, Okko Sport намерен производить приличный объем околофутбольного контента. С места, из Англии, или чисто студийная работа?

— Предусмотрены разные варианты. Вместе с матчами – а это в сумме примерно 600 часов эфирного времени – мы получим более двух тысяч часов контента, который делает АПЛ, наш английский партнер. Вероятно, актуальны студийные встречи и с российскими экспертами: всегда интересно послушать того, кто разбирается в предмете лучше многих.



Меня, например, привлекает экономика футбола, о которой мы до недавних пор знали главное: вот клуб, а вот спонсор, который его тащит. Сейчас понимаем несколько больше, но все равно недостаточно. Если кто-то сможет рассказать, показать и доказать, что футбол и бизнес абсолютно совместимы, – welcome. Это не только интересно, но и очень важно.



Может быть, всем нам полезно будет узнать, как организован в Англии детский футбол, ибо существуют разные модели детско-юношеского спорта, особенно когда он приближается к точке стыка с профессиональным. Английская модель – точно не худшая в этом ряду.



— Еще один легкий оффтоп: правда, что были намерения связать Okko с НХЛ?

— Вопрос обсуждался, но мы как-то дружно пришли к пониманию, что североамериканский хоккей – зрелище само по себе, безусловно, достойное – бодрствует именно тогда, когда Россия спит крепким сном. Зачем ее будить и мучить? Кто жаждет классного хоккея, тот и без нашей помощи найдет возможность посмотреть на Овечкина, Малкина, Панарина и Кросби. А мы голосуем за здоровый сон.

Почему АПЛ в интернете это круто. Несколько главных причин Заехали в гости к Стогниенко за пару недель до старта.

«Работу Гинера оценю как образцовую»

— Тогда спрошу еще вот о чем. В свое время «Торпедо» в результате удивительных для стороннего наблюдателя событий было оценено в один доллар США. Дай бог, если это всего лишь легенда, но дело прошлое. Есть другой пример, совсем свежий: столько же, оказывается, стоит и нынешнее «Динамо». Почему-то такая экономика печалит. Да и вообще – она у нас есть, футбольная экономика? Какой смысл заходить в футбол серьезным инвесторам? Черная дыра ведь, если называть вещи своими именами: закачивай в нее деньги и забудь об отдаче…

– Отвечу так. На уровне клуба премьер-лиги инвестировать, на мой взгляд, могут люди и структуры с иной категорией доходов. Я бесконечно далек от таких возможностей. Сергей Галицкий, Евгений Гинер, Леонид Федун – они, вероятно, располагают значительно большими возможностями. И уж точно большим финансовым терпением. На сегодня российский футбольный рынок – не самая привлекательная площадка для частных инвестиций. РЖД, «Газпром», «Лукойл» и какой-то Мамут – возможна ли тут серьезная конкуренция на долгосрочной основе?



Говорю именно о серьезной конкуренции, подразумевающей в том числе и международный уровень, который требует фундаментальных инвестиций. Государство и крупные частные компании могут себе их, очевидно, позволить, но на этом рынок начинается и заканчивается. Пока в России именно такая ситуация. Хочется верить, что по мере развития рынка и роста компетенции менеджмента РФС и профессиональных лиг будут вырабатываться разумные решения, которые в итоге отстроят реально конкурентные отношения.



Давать советы государству – последнее дело, но я бы, например, в первую очередь обратил внимание на детско-юношеский футбол. Страна у нас большая, богатая не только ресурсно, ментально и кадрово, но и географически, поэтому бесконечно ссылаться на суровый климат не очень корректно: есть где построить поля с круглогодичной эксплуатацией. И спортивные школы у нас есть, интернаты, академии – много возможностей для подготовки резерва. Резерв-то появляется регулярно: 14-15-16 лет – Россия в этом футбольном возрасте мало кому в мире явно проигрывает. Но наступает критический момент – раз, и нет их, наших звездочек! Закатились. Случаются, конечно, золотые россыпи, дарованные Богом поколения, но именно что случаются.

Александр Мамут Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Примерно как сейчас в Бельгии.

— Да, но важно понимать: звездные бельгийцы, талантливые от рождения, не пропали ведь в круговороте футбольной жизни. Эден Азар в «Лилль» уехал совсем юнцом, но где сейчас Азар и где «Лилль?». Я к тому, что совсем, наверное, не обязательно претендовать на основу «Зенита» в 17 лет: в основе играют большей частью сложившиеся мастера. А вот продвинуться дальше в рамках понятной системы стажировок и аренд – целая наука. Здесь фактор случайности должен быть минимизирован. Разъедутся по клубам пусть даже среднего европейского уровня несколько десятков наших мальчишек – прекрасно, уже имеем фундамент. Для сборной в том числе.



Вот с этого, мне кажется, стоит начинать. Тем более что и затраты на подготовку своих футболистов, доморощенных, не сравнимы с затратами на поддержку клубов.



— Новый президент РФС собирается, насколько известно, начать реформы именно с этого уровня: детско-юношеский футбол, престиж и значимость профессии тренера…

— Александр Валерьевич Дюков – очень умный человек. Прямо так и напишите.

— Финальный вопрос: на какой стадии развития – или, быть может упадка – находится сегодня российская тренерская школа, без которой о прогрессе говорить просто бессмысленно? Кто ее олицетворяет, кто двигает?

— С моей сугубо любительской точки зрения, школа была у нас очень сильная. Она сложилась в советское время: Качалин, Маслов, Лобановский, Ахалкаци, Бесков, Романцев – боюсь очень многих не назвать, но всех действительно не перечислить. Выдающиеся тренеры, добивавшиеся серьезных результатов! Звезды тренерской профессии, при этом далеко не в полной мере интегрированные в мировой футбольный контекст, — время было такое.



Новейшая история отечественного футбола дает другие примеры. Мне, например, очень нравится, как работает с тренерами президент ЦСКА Евгений Гинер. Если бы меня попросили найти для этой работы одно-единственное определение, выбрал бы «образцовая». Евгению Ленноровичу хватает терпения, мужества и воли последовательно идти своей дорогой. Это вызывает уважение.



С другой стороны, роль детского тренера, к сожалению, в последнее время ощутимо девальвировалась. Имею в виду именно среднее и низшее звенья специалистов, занятых на детско-юношеском уровне. У них, нужно признать, совсем немного возможностей творить, выдумывать, пробовать.



Будет не только по-футбольному правильно, но и просто справедливо, если люди с масштабным мышлением, облеченные властью, обладающие серьезными возможностями, плотно озадачатся решением этой проблемы.

Михаил Гершкович и Александр Мамут Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Исходную версию интервью читайте в журнале «Футбол: трибуна тренера» на сайте ООТФ.