Что ждёт Головина на второй год во Франции. Один трофей у него уже есть

Сегодня стартует новый сезон Лиги 1. В матче, открывающем чемпионат Франции, встретятся «Монако» с «Лионом». К сожалению, в этой игре не сможет помочь своей команде Александр Головин. В последнем матче прошлого сезона россиянин заработал желтую карточку, а вместе с ней одноматчевую дисквалификацию за перебор «горчичников».

Также в заявку монегасков на встречу с «Лионом» не попал другой лидер команды – Радамель Фалькао. Вероятно, форвард уже одной ногой в «Галатасарае».



Без Головина и Фалькао «Монако» придётся очень тяжело в игре с «Лионом». Однако в стартующем сезоне клуб столкнётся с более глобальной проблемой.

Как изменился «Монако»

Клуб Дмитрия Рыболовлева, похоже, опять наступает на прошлогодние грабли. «Монако» больше продает, чем покупает. По информации Transfermarkt, нынешним летом доходы монегасков превышают расходы на 5 миллионов евро. Клуб распрощался с полузащитниками Юри Тилемансом, который после окончания аренды в «Лестере» подписал с английским клубом контракт, и Ибраима Диалло, ушедшим во французский «Брест». Также «Монако» покинули защитник Ронаэль Пьер-Габриэль и вратарь Поль Нарди. Кроме того, целая группа игроков во главе с Джибрилем Сидибе была отправлена в аренду.



Вместо того, чтобы серьезно усилиться, «Монако» пока подписал лишь трех игроков – выкупил у «Атлетико» вингера Желсона Мартинша и приобрел двоих футболистов «Монпелье» — защитника Рубена Агилара и вратаря Бенжамена Лекомта. В ближайшее время из аренды вернутся Бальде Кейта и ещё несколько игроков. Тем не менее для возвращения в элиту этих трансферов явно недостаточно.

Как прошло межсезонье команды

Во время межсезонной подготовки «Монако» провёл семь товарищеских матчей. Два во время сборов в Бельгии – с «Серкль Брюгге» и «Локереном», один в Швейцарии с «Лозанной», два во Франции, с «Эвертоном» и «Валенсией», а также два на сборах в Португалии, с «Брагой» и «Порту».



Ничем особенным ни одна из этих встреч не закончилась, кроме игры с «Локереном». Бельгийский клуб неожиданно подарил команде Жардима охапку из пяти безответных голов. В остальных встречах «Монако» трижды выиграл, один раз сыграл вничью и дважды проиграл.

Межсезонье монегасков закончилось коммерческим одноматчевым турниром. 3 августа команда Жардима встречалась с «Сампдорией». Благодаря голу Радамеля Фалькао «Монако» одержал победу над итальянцами и завоевал Philipp Plein Cup, который стал первым трофеем для Головина в клубе.

Символичный кубок Александр встретил скромной улыбкой. Подержав его немного в руках, он передал трофей товарищам по команде и забыл о нем.



«Ничего особенного — это же была подготовка к сезону, товарищеская игра», — отметил после матча полузащитник.



Сейчас Александр думает только о стартующем розыгрыше Лиги 1. По его ощущениям, в межсезонье «Монако» выглядел бодрее и увереннее, чем в прошлом сезоне.

В какой форме находится Головин

Александр присоединился к команде 9 июля, пропустив сбор в Бельгии. В матче против «Лозанны» он провёл на поле 45 минут. Однако результативными действиями хавбек не отметился. С «Эвертоном» Головин сыграл ещё меньше – всего лишь 22 минуты. Выйдя на поле в начале второго тайма, полузащитник был вынужден замениться из-за повреждения бедра.



К счастью, травма россиянина оказалась несерьезной. Против «Валенсии» он вышел в старте и продемонстрировал отличную готовность. Сначала Александр роскошным дальним ударом угодил в перекладину, а затем принял участие в голевой атаке, которую завершил Лайл Фостер.

В оставшихся поединках Головин был не менее активен и полезен. Жардим испытывал Александра не только в качестве атакующего полузащитника, но и в опорной зоне – в паре с Фабрегасом. На обеих позициях россиянин смотрелся очень здорово и отличался от большинства своих партнеров не только цветом волос, но и уровнем игры. К форме Головина перед стартом сезона вопросов точно нет.

Чего ждать от команды в новом сезоне

Пока что перспективы у нынешнего «Монако» весьма туманны. У команды есть слабые места практически в каждой линии, а если всё же Фалькао покинет клуб, то особенно актуальной станет проблема с центрфорвардом. Боссы «Монако» это понимают и проявляют интерес к нападающим Виссаму Бен-Йеддеру из «Севильи» и Миши Батшуайи из «Челси».

Головин потратил 2 миллиона на вещи в игре. Он такой не один Кокорин скучал по PUBG в Бутырке, а Малкин болеет за NAVI.

Тем не менее в переход кого-то из этой пары верится с трудом. В нынешнем сезоне французский клуб не будет принимать участие в еврокубках, ине известно, добьется ли такого права в будущем. Поэтому новых игроков «Монако» сможет заманить либо гарантированным обилием игрового времени, либо жирным контрактом.



Получается замкнутый круг – футболистов приобретать нужно, но осуществить это достаточно трудно. В таком случае место в пятерке, на которое рассчитывает Головин, будет для «Монако» успехом. Скорее команде светит середина турнирной таблицы Лиги. Будем рады ошибиться.