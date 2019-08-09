«Чалов? А «МЮ» вот Лукаку продал...» Стогниенко — о старте АПЛ

Этот сезон в Англии будет слегка нетипичным. В кои-то веки есть два явных фаворита. За «Ливерпуль» говорит то, что после триумфа в ЛЧ ему будет особенно важно выиграть чемпионат (а «Сити», наоборот, евротрофей). За соперников из Манчестера — чисто математическая модель, при которой недостатки на дистанции не столь заметны. «Ливерпуль» вообще является командой в куда большей степени кубковой. Пеп, скажем, вряд ли проиграет условному «Шеффилду». А вот Клопп может.

«Хотим задать стандарт футбольного комментария». Сегодня – старт сезона АПЛ! Александр Мамут — о показе английского футбола на платформе ОККО, разговоре с Василием Уткиным и образцовости Евгения Гинера.

Трансферы «Сити»? Не думаю, что они дают клубу преимущество. Проблема в том, что у Гвардиолы традиционно есть важные футболисты на ключевых позициях. Так было и с Фернандиньо, но по ряду причин он начал сдавать. В «Ливерпуле» таких проблем попросту не было. Поэтому нет и трансферов.

Выстрелить могут… «Шпоры!»

В чемпионскую гонку может вмешаться «Тоттенхэм». Представляете, дошли до того, что рассматриваем их в качестве претендента на чемпионство… Игровая модель «Тоттенхэма» мне симпатична, несмотря на то, что к ней тоже есть некоторые вопросы. Например, позиция правого защитника. Когда говорили про интерес в Англии к Марио Фернандесу, мне это казалось крайне интересным вариантом.



Что касается мотивации Почеттино, не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы. Даже несмотря на то что в прошлом году «шпоры» показали свой максимум. Повторить его будет сложно, но тренер сделает всё возможное. Вспомните Симеоне в «Атлетико»! Не знаю, может, это их национальная черта? Я уверен, что Почеттино доработает. Просто не верю, что он может бросить «шпор» по ходу сезона. А увольнять его… Ну это уже чересчур. Вот в конце сезона всё возможно. В том числе переезд в «Интер» или «Милан», куда его уже отправляли. Так что топ-клубам АПЛ нужно быть настороже.

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

«В «Арсенал» не верю, а в «Челси» идёт перестройка»

Наверное, я немножко предвзят к «Арсеналу». В России у этого клуба много болельщиков, но меня всегда расстраивала их манера проигрывать решающие матчи, которая была у команды ещё при Венгере. «Челси» под трансферным баном. Они, скорее, будут нацелены на воспитание молодёжи. Думаю, не стоит ждать от «Челси» чего-то особенного — молодые игроки без особого давления будут набираться опыта. Тем более, в штаб Лэмпарда вошёл Джоди Моррис, который раньше работал с молодёжью «Челси».



С этой точки зрения, назначение Сульшера (вернее, Сольскьяера) менее логично, чем назначение Фрэнка.

Что не так с «МЮ»?

Назначение норвежца выглядит как лёгкий популизм. Будто больше уже нет никаких идей. Это мы и увидели весной — команда прошла какой-то отрезок на эмоциях, а потом стала сдавать. Не думаю, что подписание Магуайра спасёт «Манчестер Юнайтед». Он медлительный, поэтому вряд ли сможет выйти на уровень Видича или Фердинанда. А то, что самый дорогой в истории — так тут нужно понимать, что просто растут цены. Не стоит ожидать, что этот трансфер резко изменит игру «Юнайтед».



Посмотрите, что происходит у них с другими игроками. После ухода Лукаку появились проблемы с нападающими, непонятна ситуация с Погба. В обойме присутствуют футболисты, которые не соответствуют уровню суперклуба. У «Юнайтед» вообще всё сложно. «Молодому и перспективному» Лингарду в декабре исполнится 27 лет. Нет, он не плохой футболист. Но вопрос в том, какую роль он готов исполнять в команде.



Вряд ли «МЮ» начнёт путь к статусу середняка. Но что касается амбиций, им по силам разве что борьба за место в Лиге чемпионов.

Новые лица АПЛ

Несмотря на переход Родри, Пепе и Канселу, лично меня удивил трансфер Патрика Кутроне в «Вулверхэмптон». Странно, что «Милан» его отпустил. Он стартовал в очень раннем возрасте и сразу стал много забивать. Но когда встал выбор между ним и Пёнтеком, клуб выбрал поляка.



Лично я считаю, что правильно сделали — Кутроне футболист более простой. Другое дело, я думал, что его отдадут в аренду, но Патрика сразу продали. Рынок – даже итальянские большие клубы вынуждены считаться с финансовым фейр-плей. Вот и Мойзе Кин из «Ювентуса» перебрался в «Эвертон». У англичан с заработками полный порядок.



Тот факт, что средние клубы АПЛ могут покупать юных воспитанников великих клубов Италии, в очередной раз говорит о мощной финансовой подушке британских клубов.

Почему сорвался трансфер Чалова в Англию. Дело не в деньгах Неизвестные подробности несостоявшегося перехода.

«Кристал Пэлас» вот едва не купил нашего Чалова. Правда в том, что этот клуб играет в простой британский футбол, а мне не кажется, что борьба в воздухе — это главный козырь Чалова. Он хорошо работает с мячом и видит поле. Поэтому изначально не был уверен, что «Кристал Пэлас» — лучший вариант для него. Ходжсон предпочитает другой футбол. Похожая история была с Билялетдиновым в «Эвертоне».



Но Феде я желаю только удачи. В АПЛ он может заиграть где угодно. «Юнайтед» вот продал Лукаку, им теперь нужен форвард. Ну а что, почему бы и нет?