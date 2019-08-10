Блинд готов заменить в «Аяксе» Френки. Это делает команду тен Хага эстетичнее

В 2015 году голландское издание De Correspondent выпустило материал, в котором испанские математики объясняли, почему идеальной заменой Хави в «Барселоне» должен стать Дейли Блинд. Такой посыл был настолько неожиданным, что все эти несколько лет я помнил об этом тексте. Действительно, в 2014-2015 годах Блинда было модно пристраивать в «Барселону» (затем этим регулярно занимался Луи ван Гал), но гораздо уместнее казались сравнения с Хавьером Маскерано или даже Серхио Бускетсом. Сравнение с Хави выглядело не то что бы неуместным. Просто казалось, что до такого сравнения дело никогда не дойдёт.

Летом 2019 года амстердамский «Аякс» лишился Френки де Йонга, который уехал в «Барселону», также осыпанный сравнениями: большинство видят в нём бускетсозаменителя, некоторые (я в этом лагере) — потенциального наследника Иньесты. Френки давал игре «Аякса» связность и возможность всегда оставаться на оси поля, что крайне важно для Эрика тен Хага, который во фланговых зонах видит только крайних защитников. Уход Френки — безусловно, ключевая потеря для «Аякса» после (почти) триумфального сезона, потому что заменить этого игрока в рамках действующей системы невероятно сложно.



Лето доказало это. «Аякс» давно вёл румына Рэзвана Марина, как потенциальную замену Френки, понимая, что удержать полузащитника не получится. Марин действительно очень талантлив, но именно в сложившейся системе «Аякса» стало очевидно, что ключевое качество — связность игры, в том числе и при переходе из атаки в оборону — пока в румыне не выработано. Это было главной головной болью тен Хага в межсезонье, но ему не привыкать: прошлым летом он так же не мог найти, как скомпоновать состав в 4-3-3 и уже перед самым началом сезона нашёл выход в лице Лассе Шёне, который переехал в опорную зону. Так появились 4-2-3-1, которые влюбили в себя Европу.

Тактический мастер-класс от Эрика тен Хага: как и зачем «Аякс» ушёл от 4-3-3 Глубокое погружение в центр поля самой симпатичной команды года.

Учитывая проблемы адаптации Марина, тен Хагу нужно было хотя бы временное решение, которое сохранит баланс игры «Аякса». И оно снова пришло перед самым началом сезона. Отыграв все контрольные матчи на позиции центрального защитника, Дейли Блинд передвинулся выше.



И первые три официальных матча заставляют вспомнить о том сравнении с Хави четырёхлетней давности.



За пять последних лет на клубном уровне у Блинда 11 матчей, где он отдал 100+ передач — два из них были сыграны за последнюю неделю. Сравнения с Хави оказываются уместными по трём причинам. Первая: при невероятном объёме работы с мячом Блинд умеет комбинировать игру коротким и длинным пасом. Вторая: он всегда выбирает футбольное решение. Это легко проиллюстрировать таким примером: принимая мяч спиной к чужим воротам в полуфланге и у центрального круга, всегда велик соблазн отыграть на своего крайнего защитника — это почти наверняка обезопасит команду от потери. Мало кто задумывается, что это моментально ограничивает потенциал атаки и облегчает задачу обороняющемуся сопернику, и Блинд как раз из числа тех, кто задумывается. Он ищет не лёгкое решение, а то, что послужит на пользу игре команды, поэтому разворачивается уже под давление и возвращает мяч на ось поля. Небольшая деталь, но благодаря таким деталям и ценятся мастера начала атаки. Как и передачи в дальнюю ногу. Как и передачи на ход. Всё это характерно для Блинда, который ценит эстетику игры, как показатель её эффективности.



Третья причина — это постоянное желание Дейли отсканировать пространство вокруг себя и умение переступить через себя и не принимать первое же пришедшее на ум решение. Даже когда понятно, что сейчас на него будет оказано давление, он не перестаёт крутить головой по сторонам в поисках лучшего решения. Посмотрите.

Тен Хаг, отводя Блинду центральную роль в создании новой команды, называет 17-го номера проводником своих идей на поле. Дэйли мог бы поскромничать, но он не только соглашается с тренером, но и объясняет, в чём это выражается. По словам Блинда, в игре, чтобы добиться результата, нужно интерпретировать чётко выраженный стиль команды на ходу, чтобы не дать сопернику приспособиться. Когда видно, что «Аяксу» тяжело, Блинд должен быть первым человеком, который вербальными и невербальными методами возьмёт на себя обязанности по воплощению идей тренера.

Ровно так случилось в гостевом матче «Аякса» с ПАОК. Амстердамцы пережили тяжелейшие последние 15 минут первого тайма, а в перерыве тен Хаг слегка перестроил игру. Во всех фазах игры нити были отданы Блинду, и «Аякс» моментально расправил плечи, не дав грекам создать ничего за 45 минут. Молодой Схюрс и новичок Мартинес в центре обороны, плывшие до перерыва (Блинд несколько раз показывал им поджимать, держать линию выше), сразу стали действовать увереннее, начало атак перестало быть скомканным, и ПАОК не имел возможности огрызнуться.



Временное решение с переводом Блинда в опорную зону вполне может оказаться постоянным. У «Аякса» всё ещё есть объяснимые слишком резкой перестройкой проблемы с балансом игры, но по крайней мере у обновлённой команды нашёлся свой дирижёр.