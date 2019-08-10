Её муж – лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас
Она помогла форварду «Крыльев Советов» Соболеву стать открытием сезона.
Во второй части прошлого сезона Александр Соболев забил за тонущий «Енисей» три мяча, а в новом розыгрыше РПЛ уже на гол превзошёл собственный весенний результат в составе «Крыльев Советов». Кроме того, в июле нападающий был признан лучшим игроком лиги, опередив Артёма Дзюбу, Юрия Дюпина, Эльдора Шомуродова и Алексея Ионова, а его гол через себя в ворота тульского «Арсенала» — лучшим в месяце.
Порядок в семейной жизни – верный залог высокой продуктивности на работе. У Соболева и в этом плане порядок. Александр и Елена женаты три года, воспитывают сына. Девушка сопровождает мужа везде, куда бы он ни ехал: за три года они поменяли четыре города. По образованию Елена — юрист, но сейчас полностью посвятила себя воспитанию ребёнка.
Фото: instagram.com/e.soboleva27
Фото: instagram.com/e.soboleva27
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