Но уже без основного вратаря. Травма Алисона, трансферы «Динамо» и ни дня без Неймара — в обзоре футбольных событий пятницы.

«Ливерпуль» — на первом месте. Пока после одной игры

«Ливерпуль» разгромил «Норвич Сити» в стартовом туре АПЛ



В матче 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Норвич Сити» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, которому ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.



Счёт был открыт на 7-й минуте в результате автогола защитника гостей Гранта Хэнли. На 19-й минуте преимущество мерсисайдского клуба удвоил Мохамед Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино. Вскоре счёт до крупного довёл Вирджил ван Дейк с передачи Салаха. На 39-й минуте «Ливерпуль» потерял основного вратаря. Из-за травмы поле покинул Алисон Бекер. В концовке тайма четвёртый гол в ворота гостей забил Дивок Ориги. Во 2-м тайме «Норвич Сити» забил гол престижа усилиями Теэму Пукки.

«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»



В матче 1-го тура чемпионата Франции «Монако» проиграл «Лиону» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Монако на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Рудди Букке, которому ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.

Счёт был открыт на 5-й минуте. Автором гола стал Мусса Дембеле, которому ассистировал Бертран Траоре. На 30-й минуте монегаски остались вдесятером из-за удаления Сеска Фабрегаса. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Мемфис Депай с паса Тьяго Мендеса. В концовке матча счёт до крупного довёл Лука Тусар. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мендес.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за дисквалификации, которая была перенесена с прошлого сезона.

Что ждёт Головина на второй год во Франции. Один трофей у него уже есть Старт нового сезона Александр пропускает.

Фанат «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу



Болельщик «Ренна» подал в суд на бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, который ударил его по лицу, сообщает L'Equipe.



Инцидент произошёл в конце апреля после финального матча Кубка Франции. Встреча завершилась победой «Ренна» — 2:2, по пенальти — 6:5.



Поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около фаната, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул болельщика. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок. За этот поступок бразилец был дисквалифицирован на три матча.

Неймар ударил болельщика. «ПСЖ» проиграл Кубок, ведя 2:0 У Мбаппе тоже сдали нервы: чуть не сломал ногу сопернику.

«Зенит-2» потерпел разгром в матче с молодёжной командой «Барселоны»



«Зенит-2» в Санкт-Петербурге провёл товарищеский матч с молодёжной командой каталонской «Барселоны» (U19). Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользе сине-гранатовых.

Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Луи Барри на 15-й минуте. Спустя одну минуту форвард Ансумане Фати увеличил преимущество каталонцев. В середине второго тайма защитник «Зенита» Сергей Бугриев сократил разницу в счёте. До финального свистка ещё два мяча в ворота сине-бело-голубых отправили Фати и нападающий Нильс Мортимер.

«ПСЖ» готов предложить Дибале пятилетний контракт на € 60 млн



«Пари Сен-Жермен» продолжает контактировать с агентом форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы по возможному трансферу аргентинца, утверждает в своём «твиттере» журналист Николо Шира.



Согласно информации источника, парижане готовы предложить футболисту контракт сроком на пять лет с зарплатой € 12 млн за сезон. За ситуацией следит «Интер», который заинтересован в обмене 25-летнего нападающего «старой синьоры» на своего экс-капитана Мауро Икарди.



Ранее сообщалось, что Дибала может перейти в «Тоттенхэм Хотспур», однако в итоге переход сорвался, а в Англии закрылось трансферное окно.

Между «Интером» и «Юве» началась война. Все детали трансфера Лукаку Пока победил «Интер», но это только первый раунд.

«Динамо» объявило о трансфере Филиппа из дортмундской «Боруссии»



Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа.



25-летний футболист заключил с бело-голубыми соглашение, рассчитанное на четыре года. За свою новую команду немецкий форвард будет выступать под 5-м номером. Для московского клуба это уже 10-й новичок в это трансферное окно.



Ранее сообщалось, что «Динамо» согласовало с «Боруссией» трансфер Филиппа за € 20 млн. На игрока также претендовал франкфуртский «Айнтрахт».

«Динамо» купило нападающего дортмундской «Боруссии». В чём подвох? Можно ли считать трансфер Максимилиана Филиппа удачным для «Динамо».

«Динамо» объявило о переходе Нойштедтера



Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе защитника Романа Нойштедтера.



31-летний футболист присоединился к бело-голубым на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение, рассчитанное на один год. За свою новую команду Роман будет выступать под 15-м номером. Для «Динамо» это уже девятый новичок в это трансферное окно.