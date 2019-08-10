«Сити» опять выше «Ливерпуля». Команда Гвардиолы забила 5 голов

После того, как «Ливерпуль» в первом туре разгромил «Норвич» со счётом 4:1 трудно было предположить, что «Манчестер Сити» стартует ещё лучше.

Но команда Гвардиолы в матче с «Вест Хэмом» была неудержима.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус.

В начале второго тайма, на 51-й минуте, форвард Рахим Стерлинг укрепил преимущество «горожан».

Через 24 минуты Стерлинг оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

На 86-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», который успешно реализовал нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

В компенсированное время матча Стерлинг оформил хет-трик.

В этом матче впервые в АПЛ впервые использовали VAR. Сразу после второго гола гостей был забит ещё один мяч, но по решению судьи он был отменён. VAR зафиксировал офсайд у Габриэла Жезуса.