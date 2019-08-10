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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 0:5, 10 августа 2019, АПЛ, обзор матча

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 0:5, видео
«Чемпионат»
«Сити» опять выше «Ливерпуля». Команда Гвардиолы забила 5 голов
Невероятный старт чемпиона Англии.
Футбол / Англия 0

После того, как «Ливерпуль» в первом туре разгромил «Норвич» со счётом 4:1 трудно было предположить, что «Манчестер Сити» стартует ещё лучше.

Но команда Гвардиолы в матче с «Вест Хэмом» была неудержима.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
10 августа 2019, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 – Жезус – 25, 0:2 – Стерлинг – 51, 0:3 – Стерлинг – 75, 0:4 – Агуэро – 86 (пен), 0:5 – Стерлинг – 90+1

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус.

В начале второго тайма, на 51-й минуте, форвард Рахим Стерлинг укрепил преимущество «горожан».

Через 24 минуты Стерлинг оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

На 86-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», который успешно реализовал нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

В компенсированное время матча Стерлинг оформил хет-трик.

В этом матче впервые в АПЛ впервые использовали VAR. Сразу после второго гола гостей был забит ещё один мяч, но по решению судьи он был отменён. VAR зафиксировал офсайд у Габриэла Жезуса.

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