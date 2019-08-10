У Дзюбы гол плюс пас! «Динамо» нужен такой же форвард

Встреча старых друзей Дмитрия Хохлова и Сергея Семака завершилась победой тренера «Зенита».

* «Динамо» за день до встречи с «Зенитом» объявило о переходе двух новичков – Романа Нойштедтера и Максимилиана Филиппа. Игрок сборной России подписал контракт на один год, немецкий форвард – на четыре. Интересно, что Нойштедтер попал в заявку на матч, а Филипп нет.

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* Команда Семака во второй раз за месяц с небольшим сыграла на новом динамовском стадионе. В июле «ВТБ Арена» принимала матч Суперкубка России «Зенит» – «Локомотив». Тогда чемпион проиграл со счётом 2:3, в том числе из-за пары ошибок голкипера Андрея Лунёва.

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* В основе «Зенита» не оказалось Малкома – самый дорогой летний новичок РПЛ пока не готов играть 90 минут. Возвращение после травмы Игоря Смольникова стало единственным изменением в стартовом составе чемпиона по сравнению с игрой с «Краснодаром». В результате Дуглас Сантос вернулся на родной левый фланг обороны, а Юрий Жирков остался в запасе.



* «Динамо» начало матч очень агрессивно, но «Зенит» явно готовился к традиционной активности бело-голубых на первых минутах и прессингу в шесть человек. Гости садились глубоко, оборонялись компактно, закрывая опасные позиции для ударов. Зато впереди Сердар Азмун и Артём Дзюба оставались два в два против центральных защитник хозяев. Гол чемпиона родился в результате ошибки Владимира Рыкова, да и Тони Шуньич сыграл в этом эпизоде неудачно. Дзюба продолжил серию результативных действий со старта сезона и наверняка опять будет удивляться голевой передаче иранца.

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* Когда «Зенит» забивал гол, травму получил Антон Шунин. Похоже, у голкипера «Динамо» растяжение задней поверхности бедра. Его заменил Игорь Лещук, для которого это первый матч в РПЛ. Ранее 23-летний воспитанник московского клуба трижды сыграл за бело-голубых в Кубке России и один раз в ФНЛ.

* В первом тайме команда Семака пробила в створ только в голевой атаке (удары 6:5 в пользу «Зенита», в створ – 1:2). Тем не менее гости были ближе ко второму голу, чем команда Хохлова к ответному. Лучший момент имел Дуглас Сантос, который чудом не попал в цель из убойной позиции.



* Петербуржцев поддерживали около двух тысяч болельщиков. Фанаты гостей подготовили впечатляющий перфоманс, посвящённый подводной лодке «Курск», потерпевшей крушение 19 лет назад. На секторе сине-бело-голубых появились баннеры с изображением судна и надписью «Синие море, только море за кормой. Синее море и далёк он путь домой».

* Выход Малкома в перерыве вместо Себастьяна Дриусси вряд ли связан с тем, что Семак остался недоволен игрой аргентинца. Экс-игрок «Барселоны» должен набирать форму через практику, а заменить в лимите можно было только иностранца. Малком давал больше возможностей для контригры, но с ним тяжелее обороняться против подключений флангового защитника соперника – бразилец неохотно опускается к собственной штрафной. Главным достижением Малкома стал заработанный фол, после которого получил красную карточку Артур Юсупов.

* Хохлов исчерпал все три замены уже по истечении часа игры, выпустив Клинтона Н’Жье и Кирилла Панченко. Решение тренера «Динамо» оставить на поле Шейдаева удивило, поскольку казалось, что именно он первый кандидат на уход с поля. Воспитанник «Зенита» был совершенно неопасен. Тем не мене без Панченко центрфорвард «Динамо» стал острее: заработал опасный штрафной и организовал голевой момент для Вячеслава Грулёва.



* Во втором тайме «Динамо» нанесло больше ударов, чем «Зенит» – 9:7 (в створ – 2:2), и в целом могло рассчитывать на ничью. Однако удаление Юсупова и традиционно слабая реализация моментов стоили команде

Хохлова поражения. Правда, и Азмун действовал у ворот Лещука в стиле динамовских коллег. Гол Магомеда Оздоева с паса Дзюбы закончил игру.