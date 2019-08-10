Нелепый пенальти в ворота «Спартака» и игрок вне заявки на поле. Трэш в Грозном

Пожалуй, один из самых курьёзных и скандальных матчей нынешнего сезона в российском футболе был сыгран в неприметном молодёжном первенстве РПЛ. В игре пятого тура «Ахмат» принимал сверстников из «Спартака».



Вплоть до 51-й минуты матча не происходило ничего интересного — команды «катали нули». Однако затем начался настоящий трэш.

Во время атаки грозненцев защитник «Ахмата» Арсен Адамов побежал навстречу мячу, катящемуся в штрафной площади. В тот же момент рядом оказался и хавбек «Спартака» Степан Оганесян. Игрок, решив заработать пенальти, очень забавно подставился под соперника. Однако ничего странного в действиях Адамова судья не увидел. Более того, он указал на точку. Насколько спорным было его решение, оцените сами.

Одиннадцатиметровый «Ахмат» реализовал и повёл в счёте.



К несчастью для «Спаратка» оказалось, что это не первый сюрприз, с которым будут вынуждены столкнуться игроки московской команды. На 56-й минуте в футболке «Ахмата» на поле появился игрок, которого даже нет в заявке. Полузащитник Турпал Абзаев заменил хавбека Минкаила Мацуева и отправился помогать своей команде удерживать счёт.

Впрочем, долго на поле Абзаев не задержался. Его заменили уже на 82-й минуте. То ли игрок провалил матч, то ли тренерский штаб пожелал вовремя скрыть от глаз судей и болельщиков незаявленного футболиста.

Рокировка с Абзаевым грозненцам удалась. Судьи будто оставили эпизод без внимания. Никаких санкций во время встречи на «Ахмат» они не наложили.



Для молодёжки «Спартака» игра бы закончилась ещё печальнее, если бы на 86-й минуте игры Альберт Хабиров не сравнял счет ударом головой после подачи углового.

В итоге встреча так и завершилась — 1:1. Впрочем, учитывая обстоятельства игры, такой счёт вряд ли останется в протоколах. Похоже, «Ахмату» грозит техническое поражение.



В грозненском клубе невнесение Абзаева в заявку на игру назвали «человеческим фактором»: «Произошла техническая ошибка, Абзаева забыли внести в протокол. Эта ошибка – человеческий фактор. Что будет дальше — решит КДК», – заявили в пресс-службе «Ахмата» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Что касается реакции Лиги, то, по информации «Чемпионата», в РПЛ уже знают и разбираются в обстоятельствах инцидента.