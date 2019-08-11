Рибери в «Локомотиве»? В это не верит даже гендиректор «железнодорожников»

Хавбек «Астон Виллы» обновил антирекорд АПЛ по числу проигранных матчей подряд



Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш обновил антирекорд английской Премьер-лиги по количеству проигранных матчей подряд.

Поражение от «Тоттенхэм Хотспур» во встрече 1-го тура чемпионата Англии сезона-2019/20 стало для 23-летнего хавбека 19-м в 19 последних играх в турнире. Серия футболиста началась ещё в сезоне-2014/15. Тогда «Астон Вилла» с ним в составе проиграла 2 матча. В следующем сезоне команда проиграла все 16 встреч, в которых принимал участие полузащитник. Свою серию хавбек продлил уже после возвращения бирмингемской команды в высший дивизион страны.

«Краснодар» выиграл у «Рубина» в матче РПЛ, проведя тайм в меньшинстве



В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Рубин». Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Итоговый счёт матча — 1:0.



Единственный гол во встрече был забит на 17-й минуте. Грубую ошибку допустил голкипер гостей Юрий Дюпин. Его ввод мяча от ворот перехватил Реми Кабелла, который сделал передачу на Ивана Игнатьева, а тот переиграл вратаря «Рубина» в ближнем бою.



На 45+2-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. С поля за второе предупреждение был удалён хавбек «быков» Юнес Намли. Однако, отыграв тайм в большинстве, «Рубин» так и не смог уйти от поражения.

«Зенит» победил «Динамо» в выездном матче Российской Премьер-Лиги



Прозвучал финальный свисток в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:2.



Первый гол в матче был забит уже на 10-й минуте. Его автором стал нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба. Доигрывали встречу хозяева в меньшинстве – на 80-й минуте с поля был удалён полузащитник Артур Юсупов, получивший вторую жёлтую карточку. Под занавес встречи гости удвоили преимущество усилиями хавбека Магомеда Оздоева.

У Дзюбы гол плюс пас! «Динамо» нужен такой же форвард «Зенит» лучше реализовал свои моменты в матче с динамовцами.

«Спартак» подал протест на результат матча молодёжного первенства с «Ахматом»



«Спартак» подал протест на результат матча 5-го тура молодёжного первенства России с «Ахматом», сообщает «Р-Спорт».

Согласно информации источника, протест красно-белых касается участия во встрече в составе грозненской команды не заявленного игрока — полузащитника Турпала Абзаева. 17-летний хавбек вышел на замену в матче со «Спартаком» на 56-й минуте. На 82-й минуте тренерский штаб «Ахмата» заменил Абзаева на другого игрока.



Матч между командами завершился со счётом 1:1. Согласно регламенту, грозненской команде может быть засчитано техническое поражение.

Нелепый пенальти в ворота «Спартака» и игрок вне заявки на поле. Трэш в Грозном В молодёжном первенстве РПЛ разгорается скандал.

«Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины



В матче 3-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» принимало донецкий «Шахтёр». Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Автором первого гола стал нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес на 21-й минуте после передачи полузащитника Манора Соломона. До свистка на перерыв форвард «Динамо» Жерсон Родригес сравнял счёт. Победу «горнякам» принёс полузащитник Марлос на 64-й минуте.



«Шахтёр», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, «Динамо» (6) занимает второе место.

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче 1-го тура АПЛ — 5:0



В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой «горожан» со счётом 5:0.



На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. В начале второго тайма, на 51-й минуте, форвард Рахим Стерлинг укрепил преимущество «горожан». Через 24 минуты Стерлинг оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 86-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», который успешно реализовал нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В компенсированное время матча Стерлинг оформил хет-трик.

«Сити» опять выше «Ливерпуля». Команда Гвардиолы забила 5 голов Невероятный старт чемпиона Англии.

Алисон может пропустить до 6 недель из-за травмы



Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, получивший травму в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1), может пропустить около 4-6 недель. Есть признаки, что 26-летний бразилец порвал икроножную мышцу, сообщает журналист Доминик Кинг на своей странице в «Твиттере».



Алисон был заменён на 39-й минуте встречи с «Норвич Сити». Вместо него на поле вышел Адриан. Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что Бекер точно пропустит матч за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси», который состоится 14 августа.

«Локомотив» хочет подписать контракт с Рибери



Руководство московского «Локомотива» заинтересовано в подписании контракта с полузащитником Франком Рибери, сообщает L’Équipe.



С 2007 по 2019 год француз выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас 36-летний футболист является свободным агентом.



«Локомотив» уже начал переговоры с представителями Рибери. На хавбека претендует также ПСВ. В начале этого лета заполучить игрока хотел другой российский клуб — «Краснодар».

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Команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский «Салют»



Сегодня, 10 августа, на территории исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области команда заключённых ИК-4 «Золотой лев» провела товарищеский матч с «Салютом». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:2, сообщает телеграм-канал Mash.



Напомним, в составе «Золотого льва» выступили нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Хавбек оформил хет-трик в этой встрече.

Матч на фоне куполов. Кокорин с Мамаевым душевно сыграли в футбол Репортаж из колонии, в которой мотают срок футболисты.