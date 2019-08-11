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Красота дня — жена Рахима Стерлинга

Красота дня — жена Рахима Стерлинга
«Чемпионат»
Её муж оформил хет-трик в первом туре АПЛ
Жена Рахима Стерлинга — Пейдж Милиан.
Футбол / Англия 0

Рахим Стерлинг в последние полтора года стал настоящим лидером «Сити». В прошлом сезоне стал лучшим молодым игроком АПЛ. Вот и этот сезон начал ударно: гол «Ливерпулю» в Суперкубке и хет-трик в ворота «Вест Хэма» в первом туре.

Но Стерлингу иногда приходится тяжело морально. Его не особо любят фанаты за его симуляции, а фанаты «Ливерпуля» за то, что он ушёл из клуба. Ему свистят, а ещё Стерлинг часто выступает против расизма. Помогает справляться с этим давлением Рахиму его жена — Пейдж.

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