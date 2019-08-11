«Рубину» больше не нужны видео из раздевалки. Шаронов всё показывает на поле

Казанский «Рубин» внезапно стал одним из самых обласкиваемых прессой клубов старта чемпионата. Из закрытого и скучного франкенштейна, главной особенностью которого является постоянная смена эмблемы, «Рубин» в один момент обернулся стильным проектом, который сделал невозможное: вернул Казань на футбол. В общем, вы все это уже знаете — десятки тысяч знаков о том, какой «Рубин» теперь крутой, уже написаны, часы видео отсняты.

Но именно сейчас, после второго подряд минимального поражения, лучшее время для того, чтобы по-настоящему поаплодировать Роману Шаронову и созданному им явлению.

Шаронов, жгите! «Рубин» хочет нравиться зрителю, и это прекрасно Тренер-дебютант стремительно опровергает миф о незаменимости Бердыева в Казани.

Дело в том, что после первых туров речь в основном шла о том, что окружает «Рубин» и главного тренера команды. Победы и в целом неожиданная гостевая ничья с «Локомотивом» стали отличным фоном из результатов, и на игру мало кто обращал внимание. При этом в Черкизово «Рубин» играл действительно бодро, но уже в первые 15 минут мог получить три, не просчитав игру «Локо» в переходах, затем было «Динамо», которое тоже имело достаточно шансов, и «Ахмат», не забивший своё до перерыва. «Рубин» очевидно перебрал очков в первых трёх турах, но табло-аналитика моментально сделала Шаронова героем.



Стиль игры в первых турах лишь вырабатывался, и соперники ещё не знали, к чему готовиться. Теперь понятно, что с Шароновым и Эду (номинальный главный тренер Казани очень силён в методологии) команда будет стараться залезть сопернику под кожу через полуфланги, а роль Коновалова, и до этого важная, становится ключевой. Контрольный полузащитник «Рубина» легко отдаёт передачу на любое расстояние, и задача крайних защитников и двух других опорных — создать для Коновалова свободное пространство, чтобы он имел место и время для вскрывающей игру передачи. По-футбольному «Рубин» действительно приятен: матчи с ЦСКА и «Краснодаром» доказали, что симпатичный футбол можно стараться подкреплять результатом. Да, пока два раза по 0:1, но в этом нет ничего страшного.



И самое главное, за что Шаронов заслуживает похвалы. Перед самым перерывом в Краснодаре «Рубин» получил возможность сыграть в большинстве, а в самом начале второго тайма травму получил Вячеслав Подберёзкин. У тренера Казани были варианты замены и по позиции более опытными игроками, и с перестроением, но он предпочёл выпустить 18-летнего воспитанника Никиту Макарова, не сыгравшего на уровне РПЛ ни минуты. Когда же за 15 минут до конца «Рубин» уже начал финальное давление (как минимум два отличных шанса в концовке было), Шаронов поднял со скамьи не Микелтадзе, который уже забивал важный мяч в этом сезоне в неравных составах, и не Маркова, чтобы играть на столбов. Он поднял Романа Акбашева, который перешёл в команду зимой, но не имел достаточно шансов у Бердыева.

Ещё раз: речь о ситуации, при которой команда проигрывает в один мяч и имеет на одного игрока больше. Подавляющее большинство тренеров в такой момент станет играть только проверенными мастерами, но Шаронов выпускает дебютанта и парня, который явно засиделся на скамейке запасных. Тем самым он декларирует: каждый важен, у нас нет основных игроков и запасных, любой может внести вклад.



Это очевидная вещь, но для того, чтобы сделать её реальностью, нужно много решимости. Шаронов её продемонстрировал, за что заслуживает уважения. Да, не получилось в этот раз, но такой ход может дать команде гораздо больше на дистанции. С точки зрения психологии две замены в Краснодаре дали «Рубину» больший мотивационный толчок, чем все (безусловно красивые и важные) речи тренера в раздевалке.



И с этим сериалом можно заканчивать. Шаронов на деле показывает, как умеет мотивировать команду и управлять ею.