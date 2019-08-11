Самый несправедливый результат уикенда. Разгром в АПЛ в матче равных команд

Матч «Бёрнли» с «Саутгемптоном» — не самая яркая вывеска выходных, но английская Премьер-лига тем и хороша, что любая команда может удивить. Игра двух команд, которые перед стартом сезона числятся среди кандидатов на вылет, стала украшением тура.

Первый острый момент случился уже на второй минуте. Че Адамс замыкал прострел с фланга: три метра до ворот, угол открыт. Но он промахнулся. Согласно статистике xG, это самый опасный момент обеих команд за весь матч.

В конце первого тайма Натан Редмонд сместился с фланга и пробил чуть выше ворот. Не супермомент, но опасно.

В начале второго тайма, когда счёт всё ещё не был открыт, «Саутгемптон» снова мог забивать. Штрафной Райана Бертранда пришёлся буквально на полметра мимо «девятки».

«Саутгемптон» не реализовал ни один из своих шансов, а «Бёрнли» наоборот: забил всё, что имел и даже больше. Первый гол – просто курьёз. Защитник Эрик Питерс просто вынес мяч куда подальше, но из-за ошибки защитника «Саутгемптона», который промахнулся по мячу, вынос превратился в голевой пас на Эшли Барнса.

Поведя», «Бёрнли» получил возможность играть на контратаках. И сразу забил ещё. Снова Барнс, снова после подачи Питерса – на этот раз, нацеленной.

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Ещё через пять минут Йоханн Гудмундсон довёл счёт до разгромного. И здесь не всё однозначно: показалось, что он играл прямой ногой, когда отобрал мяч. Но судья разрешил продолжать игру, и Гудмундсон сам завершил эпизод.

Итоговый счёт 3:0 в пользу хозяев, хотя гости чаще били по воротам и создали больше голевых моментов. «Саутгемптону» надо работать над реализацией. А «Бёрнли» пока невероятно везёт.