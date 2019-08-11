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«Локомотив» — «Урал» — 4:0, 11 августа 2019, обзор матча 5-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Урал» — 4:0, обзор матча РПЛ
Максим Ерёмин
Самый жёсткий вынос сезона. Просто без шансов
Внутри гол Крыховяка, который нужно увидеть.
Футбол / РПЛ 0

«Локо» провёл свой лучший матч сезона и победил «Урал». Забили четыре, но голов могло быть ещё больше. Теперь первая тройка РПЛ временно стало такой же, как по итогам прошлого сезона. Традиционно собрали главное по игре.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
11 августа 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
4 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 – Смолов – 17, 2:0 – Жемалетдинов – 28, 3:0 – Крыховяк – 76, 4:0 – Миранчук – 78

Мурило пока не убедил. И хоть Сёмин выпускал его в первых играх, это почти ни о чём не говорит. Выбора просто не было, не молодёжь же в центр защиты ставить. Только выздоровел Хёведес (а на подходе Кверквелия) — бразилец сел. Грустить бессмысленно: всё идёт, как планировалось. Мурило — инвестиция в будущее и потенциальная замена одному из возрастных защитников на огромной зп. Летом его точно станет одним меньше. А то и зимой.

— Другой новичок Живоглядов тоже сел на скамейку. Интересно, почему? Возможно, не успел оправиться от травмы плеча, которую получил ещё в дерби. А, может, Игнатьев выглядит убедительнее. Тем более, правый фланг атаки, на который ставили Влада, теперь за Жемалетдиновым. Но о нём ниже.

— В первом тайме Жемалетдинов забил супергол, а уже через несколько минут не реализовал выход один на один. Но лучше уж так, чем инертное брождение по полю как в начале сезона. В последнее время Рифат сильно прибавил в агрессии, и результат пришёл. Жемалетдинов, бесспорно, крут, но, было время, разлюбил бегать. Точкой отсчёта стало провальное дерби, после него 17-й номер пока в порядке.

— Помните ту тему из FIFA про «вот форвард, вот это настоящий форвард». Сегодня она применима к Смолову. Красиво бил издалека, зарабатывал опасные штрафные, цеплялся за мячи. Ещё и первый гол забил. Федя выходит в старте вторую игру подряд и забивает. Пока он — лучший бомбардир «Локо». Что там Лука Джорджевич?

— Почти пятнашка (тыс.) зрителей на матче с «Уралом». Для «Локо» это большой успех. Ещё недавно на «Тамбове» было на несколько тысяч меньше. Сёмин ещё год назад говорил: будут победы — будут зрители. Так и происходит. И никакой Маликов не нужен.

Фанаты «Зенита» на гостевой трибуне «Урала»
Фанаты «Зенита» на гостевой трибуне «Урала»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Немного трэша по матчу. Объясните, как на трибуне «Урала» оказались фанаты «Зенита»? Несколько людей в сбг цветах спровоцировали заряды на Южной трибуне в адрес клуба из Санкт-Петербурга. Нецензурные. Мат на трибунах прервал Гжегож Крыховяк. Нет, он не пошёл успокаивать фанов — вместо этого привёл их в восторг. Забил потрясающий мяч, который окончательно добил «Урал».

Слова

Юрий Сёмин:
— Мне очень понравился матч. Болельщикам, думаю, тоже. При 2:0 возникало ощущение, что всё может перевернуться, счёт скользкий. В перерыве серьёзно разговаривали, игроки сами проявили инициативу в том, что ничего не закончилось. Так моменты транжирить нельзя, другая команда будет наказывать. Надо добивать соперника.

— Восстановление Фарфана проходит нормально, операция прошла хорошо. Нельзя раньше времени подпускать, как бы организм не реагировал. До нового года его точно не будет, а после – надеемся. Кверквелии нужна ещё неделя или две.

Мурило? Конкуренция есть всегда. В какой-то момент играл он, сейчас Хёведес, потом Кверквелия. Варианты есть, и сегодня мы остановились на этой группе игроков. По поводу перехода Рибери, вы верите в сказки? Я жду форвардов. Но когда – не знаю.

Дмитрий Парфёнов:
— «Локомотив» надо поздравить, а нам работать и исправлять ошибки. То, что сегодня было… Совершенству нет предела. Да, второе поражение в Москве. Надо работать и прибавлять по части уверенности в себе. Другого пути нет.

— Игру Меркулова мы посмотрим и вместе с ним разберём. Но проиграли мы все вместе, отдельно выделять и уничтожать никого не будем. В первую очередь, вина на главном тренере — будем тренироваться и исправлять ошибки.

P.S. После игры Кикнадзе сказал, что форварда Сёмину ждать недолго. Он появится уже в начале следующей недели. Ориентировочно — в понедельник/вторник, и вы наверняка понимаете, о ком идёт речь.

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