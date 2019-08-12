В Грозном оскорбили судью. Сотрудник пресс-службы уволен

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
В матче 5-го тура чемпионата России московский «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Сухой, которому ассистировали Алексей Стипиди и Алексей Ширяев.
Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором гола стал Зелимхан Бакаев, которому ассистировал Андре Шюррле. В концовке тайма Бакаев оформил дубль с передачи Гуса Тиля. Во 2-м тайме Шюррле забил свой первый гол за «Спартак». Голевой передачей вновь отметился Тиль. На 75-й минуте разрыв в счёте сократил Аблайе Мбенге, который вскоре был удалён.
Сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» уволен после оскорбления судьи
Сотрудник пресс-службы стадиона «Ахмат-Арены», оскорбивший главного арбитра матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком» Алексея Сухого, был уволен.
«Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен», — сообщила пресс-служба «Ахмата» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче 5-го тура РПЛ
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Итоговый счёт матча — 0:0.
«Армейцы» прогнозируемо больше владели мячом — 66% против 34% у соперника. Также столичная команда чаще била (11 ударов против 7 у соперника) и попадала в створ ворот (7 ударов против 1 у соперника). Однако это преимущество не позволило ЦСКА одержать победу в матче.
«Локомотив» разгромил «Урал» и вышел на второе место в РПЛ
В матче 5-го тура чемпионата России московский «Локомотив» разгромил екатеринбургский «Урал» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин.
Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Алексей Миранчук. Вскоре преимущество «железнодорожников» увеличил Рифат Жемалетдинов с паса Владислава Игнатьева. На 76-й минуте счёт до крупного довёл Гжегож Крыховяк. Через пару минут четвёртый гол в ворота гостей забил Алексей Миранчук с передачи Жемалетдинова.
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в матче 1-го тура АПЛ
В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Итоговый счёт матча — 4:0.
Дебют разгрому синих положил Маркус Рашфорд. На 18-й минуте он реализовал пенальти, который был назначен за фол на нём же со стороны Курта Зума. На 65-й минуте Антони Марсьяль с передачи Андреаса Перейры забил второй мяч в ворота Кепы Аррисабалаги. Ещё через две минуты Рашфорд сделал дубль. Голевую передачу ему отдал Поль Погба. Точку во встрече на 81-й минуте поставил Даниэль Джеймс.
«ПСЖ» рассчитывает получить с продажи Неймара не менее € 200 млн
«Пари Сен-Жермен» намерен выручить с продажи своего нападающего Неймара не менее € 200 млн, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.
Согласно информации источника, руководство парижан раздражено желанием 27-летнего форварда сменить команду. Поэтому клуб в переговорах по бразильцу клуб не будет идти на уступки и постарается выручить с возможного трансфера минимум € 200 млн.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но клубы по-прежнему не могут договориться о трансфере. Также сообщалось, что приобрести 27-летнего бразильского футболиста может мадридский «Реал».
Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери мог продолжить карьеру в одном из российских клубов, сообщает Sky Sports.
Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии. Однако все эти предложения француз отклонил. В настоящее время переговоры с футболистом ведёт «Фиорентина», которая предпринимает попытки убедить футболиста принять её предложение.
Напомним, с 2007 по 2019 год Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас полузащитник является свободным агентом. В минувшем сезоне французский хавбек забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Спартак» предложил за хавбека «Ниццы» Тамеза € 9 млн
Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез может продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает RMC Sport.
Согласно информации источника, клубы уже ведут переговоры по трансферу 25-летнего хавбека. Красно-белые предложили за футболиста € 9 млн. Главный тренер московского клуба Олег Кононов сделал полузащитника своим приоритетом на трансферном рынке. Стороны обсуждают условия возможного перехода игрока на протяжении нескольких дней. «Спартак» заинтересован в согласовании всех условий сделки как можно скорее.
В минувшем сезоне Тамез провёл на клубном уровне 40 матчей. На его счету 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Ниццой» рассчитан до лета 2021 года. Тамез выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов.
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