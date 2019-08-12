Три кандидата в «Спартак»: Тамез, Сиссоко, Сумаре. Что о них известно

В воскресенье стало известно о трёх опорных полузащитниках из чемпионата Франции, которыми интересуется «Спартак» – это Адриен Тамез («Ницца»), Ибраима Сиссоко («Страсбург») и Бубакари Сумаре («Лилль»). По информации RMC Sport и некоторых российских источников, под первым номером в списке генерального директора московского клуба Томаса Цорна идёт Тамез, за которого предложили 9 млн евро. Рассказываем вкратце обо всех потенциальных новичках красно-белых.
Кто такой Адриен Тамез?
25-летний Тамез – француз камерунского происхождения. Он воспитанник «Лилля», а в Лиге 1 отыграл два сезона за «Ниццу». Принял участие в 64 матчах высшего дивизиона чемпионата Франции, сделал четыре голевые передачи и заработал 10 жёлтых карточек. Выступал за юношеские сборные Франции разных возрастов, а в 2018 году Кларенс Зеедорф рассматривал Адриена в качестве кандидата в сборную Камеруна.
В характеристике Тамеза от InStat отмечаются его подвижность и энергичное включением в контрпрессинг. Адриен способен резко ускориться с мячом и выйти на ударную позицию за счёт дриблинга. У него неплохой пас. Недостатки связаны с ошибками под давлением со стороны соперника, иногда он теряет позицию при отборе.
За прошлый сезон Тамез заработал оценку 6,80 балла от Whoscored.com. В среднем за 90 минут игры делал 2,3 отбора, 1,7 перехвата и 1,6 выноса мяча, блокировал 1,3 передачи соперника. Выигрывал 47% верховых единоборств. Совершал 56 пасов при 89% точности.
Контракт Адриена с «Ниццей» действует до лета 2021-го. Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.
Кто такой Ибраима Сиссоко?
21-летний Сиссоко – француз, имеющий малийские корни. Он родился в городе Мо, который находится примерно в 50 км от Парижа, и учился футболу в местной команде. На профессиональном уровне начал выступления за «Брест», а в Лиге 1 дебютировал в августе 2018-го в составе «Страсбурга», который купил Ибраиму за 2 млн евро. Сыграл в элите 32 матча, забил три гола и сделал два голевых паса. Заработал девять жёлтых карточек. Он тоже прошёл через юношеские и молодёжную сборные Франции.
«Сиссоко – габаритный (193 см, 88 кг), но достаточно мобильный хавбек, – сказано в его характеристике от InStat. – Резко, но не всегда успешно входит в отбор. Способен выполнить точный пас на ход из глубины и поддержать атаку высокими включениями через полуфланг. Эффективен в верховой борьбе».
Ибраима заработал за прошлый сезон Лиги 1 от Whoscored 6,82 балла. В среднем за 90 минут игры он делал 2,0 отбора, 1,1 перехвата и 1,2 выноса мяча, блокировал 1,1 передачи соперника. Выигрывал 55% верховых единоборств. Совершал 41 пас при 80% точности. Вдобавок нередко нарушал правила: 2,5 фола. Ещё Сиссоко выиграл со «Страсбургом» трофей – Кубок лиги.
Контракт Ибраима со «Страсбургом» действует до лета 2022-го. Transfermarkt оценивает его в 6,5 млн евро.
Кто такой Бубакари Сумаре?
20-летний Сумаре – француз сенегальского происхождения. Родился в местечке Нуази-ле-Сек (около 9 км от Парижа), воспитывался в академии «ПСЖ». Летом 2017-го перешёл в «Лилль» на правах свободного агента, и вскоре дебютировал в Лиге 1. У Бубакари 32 матча в высшем дивизионе чемпионата Франции, один гол и три жёлтых карточки. Сумаре, как и Сиссоко, призывался не только в юношескую, а ещё и в молодёжную сборную Франции.
В характеристике InStat выделяет его способность выигрывать большое количество единоборств. Кроме того, Сумаре может обыграть один в один. Однако ему недостаёт смены ритма действий и обостряющих передач. Вообще раньше Бубакари сравнивали с Яя Туре, за ним пристально следили скауты «Манчестер Сити» и «Милана».
Сумаре заработал от Whoscored за прошлый сезон 6,49 балла. Правда, его статистика менее показательна, так как он чаще выходил на замену, нежели играл с первых минут. Но в среднем за 90 минут получились такие цифры: 3,3 отбора, 1,1 перехвата и 0,8 выноса мяча, 1,0 блокированных паса соперника. Он выигрывал 41% верховых единоборств. Совершал 56 передач при 86% точности.
Контракт Бубакари с «Лиллем» действует всего год – до лета 2020-го. Transfermarkt оценивает его в 7,5 млн
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