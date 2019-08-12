Сульшер – дико фартовый. Мы убедились в этом ещё раз

«МЮ» был лучше, но «Челси» ещё и не везло во всём.

Если для команды критической становится потеря Давида Луиса, значит, у нее действительно проблемы в защите. Шутка, но в ней есть рациональное зерно: Луис вряд ли был бы основным у Фрэнка Лэмпарда по ходу сезона, но его внезапный уход случился на фоне травмы Антонио Рюдигера. В сумме удар по центру обороны «Челси» получился слишком сильным.

Курт Зума и Андреас Кристенсен – не лучшая связка, чтобы играть на «Олд Траффорд». Это абсолютно разные по стилю игроки, общего у которых только одно: обоим нужен ведущий партнёр по обороне, чтобы не поплыть под давлением. В «Челси» такой в принципе есть – это травмированный Рюдигер. В его отсутствие у тренера не осталось выбора. Пришлось довериться паре, в которой два вторых номера, но нет первого.

В такой рискованной ситуации ключевое значение приобретает надёжность в опорной зоне. Задача – снизить нагрузку на центральных защитников. Тут мы подходим к главному: к травме Н’Голо Канте. Он не до конца восстановился из-за повреждения колена, и опорная зона «Челси» оказалась лишена своего самого устойчивого элемента. Пара Ковачич-Жоржиньо – не та, с которой хочется пропустить контратаку даже от «Бёрнли», не говоря о «Манчестер Юнайтед». Кадровая ситуация обещала для Лэмпарда массу проблем независимо от формы «МЮ» и хода матча. Слишком уж слабой получилась центральная ось «Челси».

Первый матч Лэмпарда – катастрофа! «Челси» разгромлен на «Олд Траффорд» Дубль Рашфорда и две голевые передачи Погба принесли «Манчестер Юнайтед» крупную победу.

Слишком смелый «Челси»

Если бы в такую ситуацию попал Жозе Моуринью, он бы вычеркнул слово «атака» из словаря своих игроков и запретил бы им показываться на чужой половине поля. Но Лэмпард не сориентировался. «Челси» вышел играть на «Олд Траффорд» первым номером. Очень, очень рискованное решение.

Играя во владение с ослабленной опорной зоной и ослабленным центром защиты, лондонцы гарантировали себе проблемы при контратаках. Это побочный эффект плана на игру: качество атак «Челси» должно было перевесить эти проблемы. Смелый план, в котором многое зависело от реализации моментов и вообще везения в целом. Слишком смелый план, когда твой соперник – Уле-Гуннар Сульшер, самый фартовый человек в мире.

Всё невезение мира было на стороне «Челси». Опустим ошибку Зума в эпизоде с пенальти: его слабая игра один в один как раз новостью не является. Но второй гол «МЮ» был забит в контратаке, которая началась со спорного столкновения Гарри Магуайра и Тэмми Абрахама. Вернее, спорным было только одно: почему не дали штрафной? С любого повтора эпизод казался бесспорным нарушением правил. Этот гол убил игру, а пока «Челси» приходил в себя, «МЮ» забил ещё раз. Четвёртый гол был забит в контратаке, которая началась с того, что Зума получил травму в чужой штрафной. Даже игроки «МЮ», Магуайр и Шоу, сигнализировали арбитру, что нужно прервать матч. В итоге, хозяева убежали к чужим воротам, где не хватало центрального защитника, но гол случился даже не из-за этого, а из-за нелепого рикошета: Джеймс упустил момент для удара, сделал ещё один замах и попал в Эмерсона. Не повезло, да.

На фоне такого невезения, моменты, нереализованные игроками «Челси», уже не выглядят чем-то особенным. Ну там, пара штанг, Педро не отдал пас, который выводил Оливье Жиру на вратаря, в первом тайме Мэйсон Маунт испугался бить, когда был один под углом к воротам… вообще-то, моментов у гостей хватало.

Всё это не значит, что на самом деле выигрывать должен был «Челси». Нет, мы уже перечислили объективные кадровые проблемы и план Лэмпарда на игру, который ещё сильнее их обнажил. Все моменты, которые могли решиться в пользу «МЮ», решились в пользу «МЮ», но это не был подарок судьбы. «МЮ» заслужил.

Урок эффективности от «МЮ»

Все банальности, которые Сульшер весной говорил про дух, эмблему и (ромбик) стремление к победе, в этот вечер воплотились в одном парне с нелепой причёской. Аарон Уан-Биссака – олицетворение того, что тренер строит в команде. «Юнайтед» бился за каждый мяч и шёл в каждый, даже заведомо проигранный стык. До сих пор мы говорили о тактике, а сейчас надо сказать об эмоциях. Уан-Биссака с его шестью отборами, пятью выносами и тремя перехватами – это про эмоции. Позицию-то он как раз терял. Но и потеряв, бежал догонять Баркли и Эмерсона, и догонял, даже когда по законам физики не должен был.

Уан-Биссака и Эмерсон Фото: Michael Regan/Getty Images

Если «Челси» остаточно похож на весенний «Челси» Сарри, то и «МЮ» очень напоминает себя в первые полгода при Сульшере – только вектор развития у команд противоположный. В первом туре «Юнайтед» выглядел узнаваемым, сульшеровским – в хорошем смысле. Уан-Биссака – огромный прогресс в качестве обороны по сравнению с Эшли Янгом, Гарри Магуайр выше на голову (и в переносном смысле тоже) любого из остальных центральных защитников. Скотт Мактоминай неплохо справился с ролью разнорабочего, и показалось даже, что для подстраховки Поля Погба может хватить всего одного опорника.

Столкнувшись с командой, которая хочет играть во владение, «Юнайтед» не стал включаться в борьбу за мяч. Зато знакомые по весне контратаки теперь ещё более эффективны. Реализация – близкая к идеальной. 11 ударов, пять точных четыре гола. Все три гола с игры забиты в быстрых атаках.

Магуайр решит проблемы «МЮ» в обороне. И создаст одну новую Гвардиола сказал, что с Магуайром «МЮ» — претендент на титул. Это сомнительно, хотя клуб стал сильнее.

Несколько дней назад мы обсуждали дилемму, которую придётся решать Сульшеру после покупки Магуайра. Норвежец вроде бы говорил про доминирующий стиль и атаку, но при этом сильные качества нового защитника лучше всего проявляются в игре с низкой обороной. Домашний матч с перестраивающимся «Челси» дал промежуточное понимание, какой вариант выбирает тренер. Мяч был на трети поля «МЮ» 33% времени, в центральной трети 44% и 22% — на трети поля «Челси». Другими словами, «МЮ» ради результата готов обороняться низко.

Ещё одна приятная новость для «МЮ» — лучшая за несколько месяцев игра Давида Де Хеа. Испанец не совершил ни одного невероятного сейва, но взял количеством эпизодов, в которых сыграл безупречно.

Итого, в активе «МЮ» после первого тура: наличие работающего плана на большие матчи, отличная форма лидеров, отличная разница голов. В пассиве пока ничего – но и нет понимания, как команда отреагирует на менее благоприятный сценарий. Например, если соперник закроется или просто насытит центральную ось игроками, готовыми работать без мяча.

Для «Челси» худшим итогом матча является результат: он не мог быть хуже, и вы вряд ли вспомните команду, которая бы настолько не заслуживала счёт 0:4. Ситуативные кадровые потери, неудачный сценарий матча и слишком смелый план на игру – вот обстоятельства, совпадение которых сделало в целом логичное поражение от «МЮ» неприличным. Ну и невезение, конечно. Каждый рикошет, каждый фол, каждый значимый эпизод был в одну сторону. Тактика, конечно, важна, но фактор Сульшера ещё важнее.

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