«Судья — козёл!». Так что же случилось в Грозном?

Накануне вечером в Грозном досталось судье. Опять.

Игру судил Алексей Сухой, и на 75-й минуте он показал жёлтую карточку Аблайе Мбенгу. А ещё через пару минут — вторую. Сенегальский нападающий уходил с поля, и спартаковцы готовились пробить штрафной. Как раз в этот момент стадион сотрясла эмоциональная речь схватившего микрофон.

Кто это сделал?

В «Ахмате» виновным назвали сотрудника пресс-службы. Об этом нашему корру Андрею Панкову рассказали сразу же после игры.

«Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул «Судья — козёл» на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен».

Чуть позже высказался и сам «бывший работник». Зовут его Ризван Эдильсултанов.

«У меня есть доступ к дикторской кабинке, в тот момент я находился в ней, не справился с эмоциями и прокричал в микрофон то, что вы слышали. Конечно, я поступил неправильно. Сейчас осознаю свою ошибку», — оправдывался он в разговоре с «СЭ».

Но существует теория, согласно которой на стадионе кричал другой человек, более высокопоставленный. Ну вы поняли. Клуб утверждает, что Рамзан Кадыров на матче не присутствовал. За это говорит и то, что он не попал в кадры тв-трансляции.

Также в «Ахмате» нам рассказали, что президент клуба Даудов в тот момент находился на кромке поля. Там микрофонов нет. Эту версию подтвердил Нобель Арустамян. В течение второго тайма Магомед находился внизу.

Прошлый инцидент

«Ничего себе», — воскликнул Василий Уткин в эфире игры тогда ещё «Терека» с «Рубином». Та история случилась в 2013-м и тоже связана с удалением — на 87-й минуте с поля ушёл капитан хозяев Ризван Уциев. Но комментатор удивился не этому. По громкой связи стадиона судью Вилкова назвали «продажным» и «козлом».

Слова произнёс Рамзан Кадыров, недовольный решениями арбитра. Глава судей Роберто Розетти сочтёт судейство успешным, а президент Чечни извинится перед футбольным миром за то, что «сказал сгоряча». Но не перед судьёй. В послематчевом посте он наоборот будет настаивать на том, что Вилков те слова заслужил. «Терек» оштрафуют на сто тысяч рублей, а фраза уйдёт в народ.

И что теперь?

Вопреки версиям о том, что прозвучало слово пожёстче, его там всё же, скорее, не было. Да и не сказать, что голос из микрофона точь в точь идентифицируется как принадлежащий главе Чечни.

Не столь важно и то, назвали арбитра рогатым животным или средством для контрацепции. Суть истории в том, что на главного судью оказали серьёзное давление прямо по ходу игры. Ошибиться может любой, но своё право на подобную ошибку в Грозном использовали шесть лет назад.

Для РПЛ настало время предъявить максимальную нетерпимость к этому эпизоду. А для Александра Егорова — принципиальность и жёсткость, которую он часто применяют по отношению к журналистам. Иначе история повторится.