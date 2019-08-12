Хищение миллионов. Российские футболисты обвинили МВД в помощи мошенникам

Пропажа полутора миллионов долларов

Сегодня, 12 августа 2019 года, стало известно, что бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин обратился в Замоскворецкий суд с иском к МВД с требованием выплатить ему 47,3 млн рублей. Именно в такую сумму игрок оценил моральный вред за грубые ошибки следствия, допущенные в деле о хищении средств в банке «Замоскворецкий». Речь идёт о полутора миллионах долларов, которые принадлежали футболисту.

История началась летом 2013 года, когда Алдонин заключил договор вклада «До востребования» с банком «Замоскворецкий» и открыл там свой счёт. Всего бывший игрок сборной перевёл туда 48 миллионов рублей. Это было сделано в два этапа – 30 млн рублей и 18 млн рублей соответственно.

«Гениальная» схема банка

Но вскоре Евгений получил выписку из бухгалтерии кредитного отдела банка, где говорилось о том, что вместо 18 млн рублей Алдонин положили на счёт 1,8 тыс. рублей, а судьба 30 млн рублей была обыграна ещё хитрее. В банке мошенники поделили эту сумму на две части. 9 млн рублей были выданы Алдонину лично в ноябре 2013 года, но проблема в том, что футболист не получал ничего и, конечно, ничего об этом не знал.



Оставшиеся 21 млн рублей были переведены на счёт человека по имени Роман Щербаков на основании договора процентного займа. А уже оттуда деньги попали в банк «Возрождение», где были благополучно обналичены.

5 лет бездействия МВД

Алдонин почувствовал неладное в июле 2014 года, когда банк лишился лицензии. Футболист обратился с заявлением в УВД по ЦАО Москвы, где было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупных масштабах. Полузащитника сборной России официально признали потерпевшим. В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину и руководителям допофиса «Даев» Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову.

Сам футболист уверен, что в деле замешаны ещё по меньшей мере трое экс-руководителей банка. Этот вывод был сделан по итогам показаний работников банка и проведённых ревизий в учреждении. Но вот обвинения им не были предъявлены. За пять лет, что прошли с момента заявления Алдонина, следователи не только не смогли помочь спортсмену, но умудрились утратить важные улики и позволили мошенникам вывести похищенные активы.

Алдонин – далеко не единственная жертва

Евгений оказался не единственным футболистом, пострадавшим от «Замоскворецкого» банка. Целая группа бывших игроков сборной России оказались в беде в 2014 году – Дмитрий Хохлов, Андрей Каряка, Дмитрий Сычёв, Юрий Никифоров, Дмитрий Кириченко. Все они подали иск в МВД вслед за Алдониным с требованием получить средства в качестве компенсации.

«Чемпионату» удалось связаться с юристом Евгения Александром Бурчуком, который раскрыл некоторые подробности дела.



«В результате нашей работы было обнаружено имущество у обвиняемых на сумму больше 1,5 млрд рублей. Председателя правления банка нашли, вину других соучастников дела доказали, а их имущество должно было быть арестовано. Сами фигуранты дела должны были предстать перед судом. Тогда ущерб был бы возмещён. У нас общий ущерб 356 млн, а имущество, которое я обнаружил, – 1,7 млрд рублей. Следствие арестовало только две квартиры из шести, здание банка до сих пор не под арестом. Его пытались арестовать, но неправильно оформили документы, справку не доложили. А повторно следствие просто забыло обратиться в суд».

Обвиняемые скрываются в Грузии

По информации, полученной от юриста Алдонина, обвинения сейчас находятся в Грузии и не могут предстать перед российским судом. Соответственно с них невозможно взыскать похищенные средства, поэтому было принято решение взыскать деньги с МВД. Суд уже признал всю эту волокиту незаконной.



«С точки зрения закона у нас есть все шансы на взыскание. Но если будет использован административный ресурс – условно, руководство ГУВД договорится с руководством суда, то от нас уже ничего зависеть не будет. Я надеюсь на справедливое решение, но мы живём не в Великобритании или США, правосудие бывает разным», — заключил юрист Алдонина.