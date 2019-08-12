Без футбола. Звёздам «Арсенала» угрожают криминальные структуры Ближнего Востока

С чего всё началось

Звёзды английского «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац стали жертвами вооружённого нападения в Лондоне 25 июля этого года. Футболисты проезжали на «Мерседесе» по северному району столичного города под названием «Голдерс-Грин», когда их остановила вооружённая ножами банда на скутерах. Озил сразу же выбежал из машины и устремился в расположенный рядом ресторан, с персоналом которого он был хорошо знаком.

Колашинац оказался более отважным и не стал убегать. Босниец вместо этого вступил в драку с нападавшими. Вскоре им на помощь прибежали сотрудники ресторана. Совместными усилиями от преступников удалось отбиться. К счастью, никто серьёзно не пострадал. А нападение попало на камеру видеонаблюдения. В клубе выразили обеспокоенность, но отметили, что со здоровьем спортсменов всё в порядке.

Нападения не закончились

Как оказалось, это было только начало. Спустя несколько недель на игроков лондонского «Арсенала» снова напали. Речь идёт о неоднократных отдельных случаях, которые произошли с разницей в буквально несколько дней. И на этот раз футболисты отделались испугом и не пострадали. Озил нанял частную охрану, которая следит за его домом.



Британский журналист Чарльз Уоттс уверен, что на новые происшествия повлияли СМИ, которые распространили фотографии дома полузащитника после первого инцидента, когда на него и Колашинаца напала банда на скутерах.

Полиция арестовала двух человек

В четверг, 11 августа, буквально накануне старта чемпионата Англии полиция арестовала двух человек, у которых случился конфликт с охранниками дома полузащитника «Арсенала» Месута Озила. 27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.



Проблема в том, что полиция на сто процентов не уверена, что именно эти двое нападали на футболистов у ресторана в северном Лондоне. По крайней мере, официальной информации о связи этих двух инцидентов на данный момент нет.

Разборки в стиле Гая Риччи

А теперь самое интересное. Выяснилось, что футболисты «Арсенела» оказались втянуты в противостояние криминальных группировок с Ближнего Востока. После первого нападения у ресторана Озил и Колашинац заручились поддержкой от бандитов из Восточной Европы, которые специализируются на том, что предупреждают о возможных нападениях на людей.



Последующие нападения на футболистов стали ответом конкурирующей криминальной группировки с Ближнего Востока, которые решили оказать ещё более мощное давление на звёздных игроков.



В итоге Озил с Колашинацем взяты под круглосуточную охрану и не смогли поехать на первый выездной матч команды в АПЛ против «Ньюкасл Юнайтед». Обоих игроков было решено оставить дома из соображений безопасности. Пока непонятно, когда немец и босниец смогут полноценно вернуться к футболу и продолжить карьеру.