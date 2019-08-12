Игрок молодёжной команды «Ростова» забил крутой гол. Видео

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Вебер отметился голом ударом через себя в матче 5-го тура молодёжного первенства России с самарскими «Крыльями Советов».

«Игрок нашей «молодёжки» Дима Вебер сегодня вколотил гол в лучших традициях Роналду и Златана! Будьте осторожны: видео вызывает привыкание», — гласит пост в «Инстаграме» на странице ростовского клуба.

Вебер отличился на 10-й минуте, сравняв счёт. Впрочем, несмотря на усилия хавбека, «Ростов» проиграл самарцам на своём поле со счётом 1:3.

20-летний Вебер является воспитанником команды «Максима-Аксай». За «Ростов» он выступает с 2016 года. За основной состав ростовского клуба хавбек провёл три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.