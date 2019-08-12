Карпин сколотил отличную банду. Сейчас «Ростов» впереди всей Москвы

Если вы считаете, что будничный матч «Ростова» и «Крыльев» совсем неинтересен, как и этот материал, то вот вам для начала две интриги, которые сопутствовали встрече.

Возвращение бывших и гонка бомбардиров

Первая: на «Ростов-Арене» сошлись две главные тёмные лошадки РПЛ среди нападающих — Эльдор Шомуродов (3 забитых мяча до старта поединка) и Александр Соболев (4 гола до начала матча). Каждый из них круто начал сезон и приятно удивил болельщиков, поэтому было любопытно последить за тем, кто из форвардов проявит себя лучше.

Вторая: в Ростов приехали два человека, чьи заслуги перед местным клубом сложно переоценить. Если наблюдать за тем, как бывший тренер донского клуба Миодраг Божович приезжает в столицу юга со своими командами – всегда занятно, то появление Александра Гацкана в футболке «Крыльев» в Ростове вызывало ещё больший интерес. По крайней мере, среди местных фанатов и журналистов.

Болельщики встретили полузащитника аплодисментами, когда он выходил разминаться, а затем также оживились после того, как фамилию Александра озвучил диктор.

Отличная посещаемость для понедельника

Будничный августовский матч в Ростове с не самым именитым соперником сулил отнюдь невыдающуюся посещаемость. В первый рабочий день недели, да и в пору отпусков, у местных жителей вроде бы могли найтись и другие альтернативы скоротать вечер. Однако многие ростовчане, видимо, успели закончить работу и отложить все дела – на матче собрались 28 674 зрителя.

Очень достойно для вечера понедельника. Похоже, «Ростов-Арену» опять можно ожидать в тройке лучших стадионов России по посещаемости.

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Призрак «Кубани» на фанатке «Крыльев»

Во время матча на фанатской трибуне ростовчан не происходило ничего необычного. Болельщики отчаянно поддерживали команду Карпина и заряжали привычные «Вперёд Сельмаш» и «Жёлто-синий – самый сильный».

На фоне их зарядов, а также шума стадиона слегка слышалось: «Мы приехали, чтобы победить» от небольшой группы самарских болельщиков (не более, чем 50 человек). Несмотря на малочисленность, гостевые фанаты всё же смогли по-настоящему удивить.

Непонятно зачем, один из них вывесил флаг расформированной «Кубани» на трибуне – выглядело очень странно. Тем удивительнее, что после окончания первого тайма соответствующий флаг убрали.

Фото: «Чемпионат»

Бенефис Шомуродова

Первый тайм «Ростов» начал ожидаемо, первым номером. Команда Карпина атаковала в своей излюбленной манере – активно используя фланги. «Крылья» же в начале встречи стройно выстраивались двумя линиями из 9-х футболистов в обороне у собственной штрафной. Лишь форвард Соболев одиноко поджидал отскоки в районе центрального круга.

У «жёлто-синих» феерил Элдор Шомуродов. Узбекский форвард участвовал практически во всех острых атаках хозяев. Сначала он откликнулся на удачный прострел, едва его не замкнув, затем здорово поборолся в штрафной и удачно сбросил мяч Ионову, удар которого отбил Рыжиков. Наконец, когда игра чуть успокоилась, Шомуродов отличился.

На 33-й минуте Ионов на левом фланге накрутил Карпова, сыграл в стеночку с партнёром и прострелил в штрафную, где нападающий «Ростова» в одно касание замкнул передачу.

Гостям было нечем ответить на этот гол. Самарцы лишь изредка убегали в контратаки, которые оказывались безуспешными. Для того, чтобы создать реальную опасность чужим воротам «Крыльям» просто не хватало вариантов для развития нападения — либо Соболев оказывался в окружении нескольких защитников, либо игроки гостей ошибались при передачах и отдавали мяч в борьбу.

Карпин сделал «Ростов» атакующим. В РПЛ команда уступает только «Зениту» Валерий Карпин постепенно превращает ростовский автобус в гоночную машину.

Суперсейв Песьякова

Во второй половине встречи игра выровнялась, а вместе с тем потеряла в зрелищности и содержательности. «Крылья» почти догнали «Ростов» по проценту владения мячом, но с созданием голевых моментов по-прежнему испытывали проблемы.

К середине тайма хозяева начали действовать намного грубее. В итоге ростовчане умудрились за две минуты схлопотать две желтые карточки. «Отличились» Козлов и Чистяков.

На 88-й минуте встречи поле покинул Александр Соболев. Кроме заработанных фолов на себе, Александр ничем отметиться так и не смог. В Ростове он проиграл дуэль Шомуродову.

Конец встречи так бы и прошел в унынии, если бы Сергей Песьяков, не совершил невероятное спасение своих ворот в добавленное время. В красивом прыжке вратарь хозяев вытащил из-под перекладины мяч, пущенный Дмитрием Комбаровым со штрафного удара и спас «Ростов» от обидной ничьи в концовке. Кроме Элдора в главные герои матча можно смело записать и его.

Выше «Ростова» теперь только «Зенит»

Благодаря очередной победе «Ростов» расположился на второй строчке РПЛ с 11 очками, 7 пропущенными и 10 забитыми мячами, 4 из которых на счету Шомуродова. Сейчас он – лучший бомбардир лиги. После 5 туров выше команды Карпина – только «Зенит», а позади группа из 4 клубов, отстающих на один балл – ЦСКА, «Краснодар», «Арсенал» и «Локомотив».

Петь дифирамбы ростовчанам пока рано. Однако то, что, сменив идеологию «Ростов» серьезно прибавил, отметить стоит. Донской клуб непривычно много забивал до поединка с «Крыльями», но сохранить ворота в неприкосновенности не мог. Наконец, эта серия в матче с самарцами закончилась.

С удовольствием будем и дальше следить за развитием очень перспективной команды Карпина.

Кстати, успехи наставника ростовчан уже отмечают его коллеги. Пресс-конференцию после матча с «Ростовом» Миодраг Божович начал именно с похвалы сопернику.

— Ростов очень хорошая команда. Они отлично играют в этом году. Гол мы сами себе привезли. Во втором тайме попытались улучшить игру, но, к сожалению, сделали недостаточно. Где-то нам не повезло, но, в целом, «Ростов» заслужил победу. Я смотрел все игры «Ростова» с удовольствием — у команды очень качественные игроки впереди.

— В «Ростове» Гацкан был капитаном команды. Какую роль он играет в «Крыльях»?

— Знаете, каким он был, таким и остался. Он – моя правая рука на поле. Вы сами можете видеть, что он бегает, как и раньше. Глядя на его игру, даже не задумываешься о его возрасте.

— «Крылья» терпят четвертое поражение подряд. Такой результат не давит на команду?

— Наверняка, давит. Но других дорог нет – надо исправлять ошибки. Наша команда еще строится. Сейчас у нас очень много новых игроков – новая линия обороны. Так быстро трудно все наладить.

— Не показалось ли вам, что сегодня Соболев слишком часто апеллировал к арбитрам?

— Просто он горячий парень. Главное, что он очень хорошо работает на тренировках. На поле трудно справиться с эмоциями. Тем не менее я думаю, у него большие шансы, чтобы стать большим футболистом.

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Спустя пару минут после окончания пресс-конференции Божовича, перед журналистами появился Валерий Карпин.

— Можно ли сказать, что сегодня был самый сложный матч в сезоне?

— Не могу так сказать. Все матчи были сложные. Правда сегодня, в последние 10 минут пришлось особенно терпеть. Но кто сказал, что будет легко?

— Во втором тайме «Ростов» пытался сохранить счет?

— Абсолютно нет. Те проблемы, которые были во втором тайме, мне уже ясны. Будем их исправлять. Мы не собирались играть так, как играли.

— Почему заменили Хорена Байрамяна?

— У него заболела передняя мышца. У него были проблемы на этой неделе. Неизвестно вообще, будет ли он играть или нет.

— Пятую игру подряд вы не меняете состав. Это тренерское счастье?

— Если помните, перед началом сезона я сказал, что хотелось бы определиться с составом. Чтобы он не менялся, как весной. Хорошо, что сейчас все в строю, все здоровы, поэтому удается этот состав выставлять на каждую игру.

— При отсутствии ротации не обидится ли кто-то из игроков?

— Разве могут быть обиженными футболисты, когда команда выигрывает. Если что, спрошу у них: «На что обижаться, на то, что команда выигрывает?»

— Как сохранить мотивацию команде?

— Очень просто. Слава богу, все ребята — амбициозные, опытные. Понимают, что они еще ничего не сделали. Ясно ведь, что, если бы мы сегодня не выигрывали, все дифирамбы в наш адрес превратились бы в поток сами знаете чего.