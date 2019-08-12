Карпин сколотил отличную банду. Сейчас «Ростов» впереди всей Москвы

Если вы считаете, что будничный матч «Ростова» и «Крыльев» совсем неинтересен, как и этот материал, то вот вам для начала две интриги, которые сопутствовали встрече.
Возвращение бывших и гонка бомбардиров
Первая: на «Ростов-Арене» сошлись две главные тёмные лошадки РПЛ среди нападающих — Эльдор Шомуродов (3 забитых мяча до старта поединка) и Александр Соболев (4 гола до начала матча). Каждый из них круто начал сезон и приятно удивил болельщиков, поэтому было любопытно последить за тем, кто из форвардов проявит себя лучше.
Вторая: в Ростов приехали два человека, чьи заслуги перед местным клубом сложно переоценить. Если наблюдать за тем, как бывший тренер донского клуба Миодраг Божович приезжает в столицу юга со своими командами – всегда занятно, то появление Александра Гацкана в футболке «Крыльев» в Ростове вызывало ещё больший интерес. По крайней мере, среди местных фанатов и журналистов.
Болельщики встретили полузащитника аплодисментами, когда он выходил разминаться, а затем также оживились после того, как фамилию Александра озвучил диктор.
Отличная посещаемость для понедельника
Будничный августовский матч в Ростове с не самым именитым соперником сулил отнюдь невыдающуюся посещаемость. В первый рабочий день недели, да и в пору отпусков, у местных жителей вроде бы могли найтись и другие альтернативы скоротать вечер. Однако многие ростовчане, видимо, успели закончить работу и отложить все дела – на матче собрались 28 674 зрителя.
Очень достойно для вечера понедельника. Похоже, «Ростов-Арену» опять можно ожидать в тройке лучших стадионов России по посещаемости.
Призрак «Кубани» на фанатке «Крыльев»
Во время матча на фанатской трибуне ростовчан не происходило ничего необычного. Болельщики отчаянно поддерживали команду Карпина и заряжали привычные «Вперёд Сельмаш» и «Жёлто-синий – самый сильный».
На фоне их зарядов, а также шума стадиона слегка слышалось: «Мы приехали, чтобы победить» от небольшой группы самарских болельщиков (не более, чем 50 человек). Несмотря на малочисленность, гостевые фанаты всё же смогли по-настоящему удивить.
Непонятно зачем, один из них вывесил флаг расформированной «Кубани» на трибуне – выглядело очень странно. Тем удивительнее, что после окончания первого тайма соответствующий флаг убрали.
Бенефис Шомуродова
Первый тайм «Ростов» начал ожидаемо, первым номером. Команда Карпина атаковала в своей излюбленной манере – активно используя фланги. «Крылья» же в начале встречи стройно выстраивались двумя линиями из 9-х футболистов в обороне у собственной штрафной. Лишь форвард Соболев одиноко поджидал отскоки в районе центрального круга.
У «жёлто-синих» феерил Элдор Шомуродов. Узбекский форвард участвовал практически во всех острых атаках хозяев. Сначала он откликнулся на удачный прострел, едва его не замкнув, затем здорово поборолся в штрафной и удачно сбросил мяч Ионову, удар которого отбил Рыжиков. Наконец, когда игра чуть успокоилась, Шомуродов отличился.
На 33-й минуте Ионов на левом фланге накрутил Карпова, сыграл в стеночку с партнёром и прострелил в штрафную, где нападающий «Ростова» в одно касание замкнул передачу.
Гостям было нечем ответить на этот гол. Самарцы лишь изредка убегали в контратаки, которые оказывались безуспешными. Для того, чтобы создать реальную опасность чужим воротам «Крыльям» просто не хватало вариантов для развития нападения — либо Соболев оказывался в окружении нескольких защитников, либо игроки гостей ошибались при передачах и отдавали мяч в борьбу.
Суперсейв Песьякова
Во второй половине встречи игра выровнялась, а вместе с тем потеряла в зрелищности и содержательности. «Крылья» почти догнали «Ростов» по проценту владения мячом, но с созданием голевых моментов по-прежнему испытывали проблемы.
К середине тайма хозяева начали действовать намного грубее. В итоге ростовчане умудрились за две минуты схлопотать две желтые карточки. «Отличились» Козлов и Чистяков.
На 88-й минуте встречи поле покинул Александр Соболев. Кроме заработанных фолов на себе, Александр ничем отметиться так и не смог. В Ростове он проиграл дуэль Шомуродову.
Конец встречи так бы и прошел в унынии, если бы Сергей Песьяков, не совершил невероятное спасение своих ворот в добавленное время. В красивом прыжке вратарь хозяев вытащил из-под перекладины мяч, пущенный Дмитрием Комбаровым со штрафного удара и спас «Ростов» от обидной ничьи в концовке. Кроме Элдора в главные герои матча можно смело записать и его.
Выше «Ростова» теперь только «Зенит»
Благодаря очередной победе «Ростов» расположился на второй строчке РПЛ с 11 очками, 7 пропущенными и 10 забитыми мячами, 4 из которых на счету Шомуродова. Сейчас он – лучший бомбардир лиги. После 5 туров выше команды Карпина – только «Зенит», а позади группа из 4 клубов, отстающих на один балл – ЦСКА, «Краснодар», «Арсенал» и «Локомотив».
Петь дифирамбы ростовчанам пока рано. Однако то, что, сменив идеологию «Ростов» серьезно прибавил, отметить стоит. Донской клуб непривычно много забивал до поединка с «Крыльями», но сохранить ворота в неприкосновенности не мог. Наконец, эта серия в матче с самарцами закончилась.
С удовольствием будем и дальше следить за развитием очень перспективной команды Карпина.
Кстати, успехи наставника ростовчан уже отмечают его коллеги. Пресс-конференцию после матча с «Ростовом» Миодраг Божович начал именно с похвалы сопернику.
— Ростов очень хорошая команда. Они отлично играют в этом году. Гол мы сами себе привезли. Во втором тайме попытались улучшить игру, но, к сожалению, сделали недостаточно. Где-то нам не повезло, но, в целом, «Ростов» заслужил победу. Я смотрел все игры «Ростова» с удовольствием — у команды очень качественные игроки впереди.
— В «Ростове» Гацкан был капитаном команды. Какую роль он играет в «Крыльях»?
— Знаете, каким он был, таким и остался. Он – моя правая рука на поле. Вы сами можете видеть, что он бегает, как и раньше. Глядя на его игру, даже не задумываешься о его возрасте.
— «Крылья» терпят четвертое поражение подряд. Такой результат не давит на команду?
— Наверняка, давит. Но других дорог нет – надо исправлять ошибки. Наша команда еще строится. Сейчас у нас очень много новых игроков – новая линия обороны. Так быстро трудно все наладить.
— Не показалось ли вам, что сегодня Соболев слишком часто апеллировал к арбитрам?
— Просто он горячий парень. Главное, что он очень хорошо работает на тренировках. На поле трудно справиться с эмоциями. Тем не менее я думаю, у него большие шансы, чтобы стать большим футболистом.
Спустя пару минут после окончания пресс-конференции Божовича, перед журналистами появился Валерий Карпин.
— Можно ли сказать, что сегодня был самый сложный матч в сезоне?
— Не могу так сказать. Все матчи были сложные. Правда сегодня, в последние 10 минут пришлось особенно терпеть. Но кто сказал, что будет легко?
— Во втором тайме «Ростов» пытался сохранить счет?
— Абсолютно нет. Те проблемы, которые были во втором тайме, мне уже ясны. Будем их исправлять. Мы не собирались играть так, как играли.
— Почему заменили Хорена Байрамяна?
— У него заболела передняя мышца. У него были проблемы на этой неделе. Неизвестно вообще, будет ли он играть или нет.
— Пятую игру подряд вы не меняете состав. Это тренерское счастье?
— Если помните, перед началом сезона я сказал, что хотелось бы определиться с составом. Чтобы он не менялся, как весной. Хорошо, что сейчас все в строю, все здоровы, поэтому удается этот состав выставлять на каждую игру.
— При отсутствии ротации не обидится ли кто-то из игроков?
— Разве могут быть обиженными футболисты, когда команда выигрывает. Если что, спрошу у них: «На что обижаться, на то, что команда выигрывает?»
— Как сохранить мотивацию команде?
— Очень просто. Слава богу, все ребята — амбициозные, опытные. Понимают, что они еще ничего не сделали. Ясно ведь, что, если бы мы сегодня не выигрывали, все дифирамбы в наш адрес превратились бы в поток сами знаете чего.
- 12 августа 2019
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:15
-
23:04
-
22:56
-
22:55
-
22:46
-
22:38
-
22:26
-
22:15
-
22:05
-
21:53
-
21:50
-
21:46
-
21:20
-
21:14
-
20:58
-
20:41
-
20:29
-
20:25
-
20:18
-
20:04
-
19:49
-
19:49
-
19:34
-
19:18
-
19:03
-
18:55
-
18:50
-
18:43
-
18:42
-
18:18
-
18:12