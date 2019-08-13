Бакаев не справился с новой ролью. Хотя и забил два гола

Бакаев – один из лучших вингеров в РПЛ. Дриблинг – его сильнейшее качество: в прошлом сезоне, играя в «Арсенале», он занял шестое место по обводкам, в этом пока что держит третью позицию после Влашича и Бериши. Фишка Зелимхана, отличающая его от большинства коллег по амплуа, это смещения с фланга в полуфланг/центр под левую ногу; «Спартак» пользуется этим, стараясь оставлять Бакаева один в один против защитника на правом фланге.

Но в матче против «Ахмата» Кононов удивил всех, переставив Бакаева на левый фланг – справа вышел Ларссон. В чём суть этого решения?

«Спартак» показал в деле своих звёздных новичков. А лучшим снова стал Бакаев Красно-белые уверенно победили в Грозном. У Тиля – две голевые, у Шюррле – дебютный гол, у Бакаева – дубль.

«Спартак» большими силами перегружал левый фланг. Команда Кононова формировала треугольник Айртон-Гулиев-Бакаев, все игроки в котором могли меняться позициями и который часто дополнялся Тилем или Шюррле.

Так игроки «Спартака» связывали соперников, оставляя Тиля и Шюррле 1v1 против двух защитников. Бакаев, вытягивая Уциева на бровку, создавал пространство для Тиля.



Естественно, функции Зелимхана не ограничивались простым созданием ширины и сменой позиций с партнерами, но левша, играющий слева, с большой вероятностью превращается в ролевика. Так случилось и с Бакаевым: в его задачи входили рывки за спину Уциеву из фланга, а также обыгрыш Уциева 1v1 на бровке.

В эпизоде выше Бакаев сделал рывок с фланга в центр, а Тиль скрестил движение. Уциев сфолил на Бакаеве, упустив вингера.

Но эту роль Бакаев сыграть не смог. В обводку слева в сторону лицевой он практически не шёл; два из трех удачных обыгрышей случились в правом полуфланге после смещения под левую, третий – в центре с использованием того же приема. Передач на ход за спины или вразрез от партнеров Зелимхан тоже не получал (кроме единственного случая, который разобран выше): один раз он сам залез в офсайд, в другой раз Гулиев не стал пытаться отдавать сложную передачу. На этом всё.

Смещаться в центр с левого фланга с мячом Бакаеву, естественно, было крайне неудобно.



Интересно, что, когда мяч был справа, Бакаев уходил в центр, где комбинировал с Ларссоном и другими партнерами, которые нагружали эту зону. Из центра Бакаеву также теоретически было проще уходить под левую ногу, но в позиционных атаках этого не происходило.

Когда «Спартак» владел мячом справа, Тиль и Шюррле открывались левее, на свободном пространстве. Гус часто просил передачи в свободные зоны, как на двух примерах выше, но не всегда их получал – тем не менее, команда Кононова хотя бы создавала подобные ситуации.

В Грозном мы увидели, почему «Спартак» захотел Тиля. Этот парень – будущий лидер Дело вовсе не в двух голевых передачах.

Оценивать игру Бакаева в этом матче тяжело. С одной стороны, Зелимхан оформил дубль. С другой — десятый номер «Спартака» посредственно выступил в своей новой роли – ни разу не обвёл на левом фланге, совершил мало рывков, ни разу не прострелил и не подал, не сделал обостряющей передачи. Первый гол был забит в контратаке, второй – после прессинга; это не уменьшает заслуг Бакаева, но к непосредственным задачам слева оба мяча отношения не имеют.



«Спартак» смотрелся неплохо, особенно относительно предыдущих матчей, но конкретно это решение Кононова показалось очень спорным, хоть и интересным. Возможно, Олег Георгиевич тоже так посчитал – уже на 68-й минуте Мирзов вышел на поле вместо Бакаева.

Тиль — классный, но ролевой игрок. «Спартаку» придётся подстраиваться под него Голландец подписал четырёхлетний контракт с красно-белыми.

В тексте использованы данные WhoScored и InStat.

Подписывайтесь на «твиттер» автора и на лучший паблик про тактику ВК.