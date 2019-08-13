Мутная схема в Италии. Вратарь 4 раза за 2 недели сменил клуб

Йонуц Раду – прогрессирующий 22-летний вратарь, который этим летом стал самым дорогим вратарём в истории Румынии. Причём, дважды. Расскажем, как ему это удалось.

В 16 лет Раду привлёк внимание миланского «Интера» и оказался в Италии – сначала в академии «Интера», а потом в арендах. Он неплохо проявил себя в Серии В: помог «Авеллино» сохранить место в лиге и даже отыграл четыре матча «всухую» — неплохо для команды, которая только что поднялась из третьего дивизиона. После этого «Интер» решил дать ему практику в Серии А. Так Раду летом 2018 года оказался в «Дженоа».



По условиям аренду генуэзцы могли после завершения сезона 2018/19 выкупить игрока за 8-9 млн (данные разнятся). Но в «Интере» решили подстраховаться: вдруг это большой талант? И включили в договор пункт, по которому его в дальнейшем можно вернуть обратно за фиксированную сумму.

Сезон 2018/19 «Дженоа» провёл ужасно и заслужил вылет куда больше того же «Эмполи». Но Раду это не касается. Голкипер был на высоте большую часть времени: с ним на поле «Дженоа» пропускал 1,4 гола в среднем за матч, без него – больше двух. В конце сезона, когда истёк срок аренды, клуб решил его выкупить. По разным источникам, «Дженоа» заплатил «Интеру» восемь млн евро (миланцы назвали сумму на миллион меньшую, чем генуэзцы). Так Раду 30 июня завершил аренду в «Дженоа», чтобы тут же, первого июля, стать полноценным игроком этой команды – вот его первые два трансфера.

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«Интер» ответил. Прогресс игрока заметили, и лишаться такого перспективного вратаря клуб не захотел. Соглашение предусматривало, что «Интер» будет иметь приоритетное право на покупку Раду за фиксированную сумму в 12 млн евро. И миланцы не стали тянуть с решением: уже 12 июля «Дженоа» получил всю сумму отступных. Так Раду снова стал игроком «Интера», сменив клубную прописку третий раз за две недели. Но и это ещё не всё.



Прямо сейчас претендовать на игровое время на «Джузеппе Меацца» Йонуц не может: там прочно обосновался Самир Ханданович. Но молодому вратарю надо играть. Поэтому «Интер» гарантировав, что Раду никуда не денется, решил отправить его в аренду ещё на год. И оставил в «Дженоа» — команда уже знакомая, вратарю там комфортно. Четвёртый переход за две недели состоялся: документы на Раду ходили по маршруту Дженоа – Милан с регулярностью электрички.

И главное: всё это время Раду не играл, все переходы были фактически формальными и не нарушили правила УЕФА. Такие трансферы возможны только в Италии.