9 лет назад «Спартак» установил трансферный рекорд. Он продержался до Тиля

Неделю назад «Спартак» совершил самую дорогую покупку в истории – из «АЗ Алкмар» приехал Гус Тиль. В голландских СМИ писали, что сумма трансфера составила от € 18 до 20 млн. Рекорд «Спартака» по деньгам, отданным за одного футболиста, продержался девять лет.

В Грозном мы увидели, почему «Спартак» захотел Тиля. Этот парень – будущий лидер Дело вовсе не в двух голевых передачах.

Предыдущий поставили летом 2010-ого. Тогда в Москву приехал Эйден Макгиди — один из самых неоднозначных легионеров «Спартака» в XXI веке. С одной стороны – потрясающие финты, сразу полюбившиеся фанатам красно-белых, и бойцовые качества, которых многим легионерам не то что в «Спартаке», а вообще в России не хватало и не хватает сейчас. С другой – вспыльчивый характер и не самая выдающаяся статистика.



Макгиди в Россию мог и не приехать: под первым номером в списке приоритетов красно-белых шёл человек, который в итоге стал чемпионом России в составе другого московского клуба. Но 13 августа 2010 года Макгиди заключил контракт со «Спартаком» на четыре года. Детали трансфера нам приоткрыл Дмитрий Попов, спортивный директор красно-белых в то время.

Звонил помощник Спаллетти: «Просто назовите цену»

— Как возникла кандидатура Макгиди?

— Искали крайнего полузащитника. После ухода Быстрова в «Зенит» нужна была достойная замена. Смотрели рынок. Первым номером был Фарфан, я лично ездил в Германию, общался с Магатом, который тогда тренировал «Шальке». С клубом мы договорились, но не смогли договориться с агентом Фарфана. А Макгиди шёл под вторым номером, поэтому его купили. Жервиньо тоже фигурировал, но стоимость была высока.



— Как проходили переговоры?

— Они были непростыми, поскольку уже во время переговоров Макгиди поменял агента. Новый выдвинул другие условия. Для того чтобы ирландец перешёл, мы ему организовали поездку в Москву. А вы помните, какое лето было в 2010-м? Жуткая жара, смог. У нас все переживали, что он увидит Москву и не захочет этого перехода. Но он своеобразный парень, ему нравятся безумные вещи: быть ирландцем и играть в Шотландии, к примеру. Эйдену, на удивление, понравилась Москва.



— Сами принимали участие в этой встрече?

— Да, мы сидели в Kalina Bar, где хороший вид на Москву. Организовали там ужин. Была смешная история. Зашёл разговор про музыку, он назвал одну из своих любимых групп. И мы «заклевали» его с Карпиным на тему того, что ему нравится всякая попса. Он не ожидал такой реакции от руководства, смотрел и не понимал, как реагировать на такие шутки. В этой поездке Макгиди показался интровертом, был осторожен. Когда мы расстались, никто не понял его реакции. Потом оказалось, что ему всё понравилось.



— Изначально он хотел пойти в АПЛ?

— Да, но мы заплатили хорошие деньги «Селтику». Я был уверен, что он перейдёт в «Спартак», потому что доподлинно знал: других предложений у Эйдена нет. Но надо признать, что новый агент Макгиди выжал из сделки всё. Напрягал до последнего момента, всё сделал грамотно.

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— Заплатили 12 млн евро?

— Да. Это самая дорогая покупка «Спартака» до трансфера Тиля.



— А Фернандо и 12,5 млн евро?

— Это в прессе писали, на заборе тоже много пишут. Я вёл переговоры по Фернандо, «Спартак» заплатил 11,5 млн евро за бразильца. Мы долго думали над трансфером Эйдена, но понимали, что берём для нашей лиги потенциально звёздного игрока. Если бы не пуля в голове, это был бы игрок очень высокого уровня. Помню, как однажды он вспылил на тренировке, уже с Эмери, и тренировка продолжилась без Эмери. Унаи 40 минут ходил и говорил, успокаивал Макгиди. Макгиди мог завестись от того, что ему кто-то не отдал пас или у него самого не получилась обработка.



— До трансфера вы не знали, что Макгиди парень с характером?

— Мы всё знали, всё изучили. Понимали, что Макгиди сумасбродный человек. Но по-спортивному он был злой, любил вызовы. Да, риски были, но играл он хорошо, хоть и не раскрыл свой потенциал в силу характера. Кстати, через год-два после того, как он к нам перешёл, его очень хотел «Зенит». Мне звонил помощник Спаллетти, рядом с ним сидел сам Лучано. Говорили: «Просто назовите цену»



— А вы что?

— Он не продавался. «Зенит» хотел двух игроков, которые у нас не продавались: Макгиди и Веллитона. Высшее руководство сказало, что ни в коем случае в «Зенит» они не перейдут.



— Карпин был лично заинтересован в Макгиди?

— Он отсмотрел много видео с ним, да. Помню, «Селтик» играл с «Глазго», а матч был очень поздно по московскому времени. Пришлось пойти в букмекерскую контору, где показывают абсолютно все матчи, чтобы посмотреть игру. Это нужно было, чтобы лишний раз посмотреть на него, убедиться в правильности выбора.

«С психологически неуравновешенным мужчиной и жене дома будет трудно»

За последние несколько лет в СМИ всплывали разные истории о Макгиди. Например, о том, как ирландец чуть не сломал себе ногу, разозлившись на тренировке. А случай со сломанной в Саранске дверью вы наверняка слышали сами. Больше всего с Макгиди в «Спартаке» работал именно Карпин – и ему слово:



— Макгиди — один из самых одарённых игроков, с которыми я работал. Но психологически неуравновешенный, а с психологически неуравновешенным мужчиной и жене дома трудно будет, — вспоминает Валерий Георгиевич. — Человек мог получить красную карточку только потому, что обиделся сам на себя. Я и запугивать, и задабривать его пробовал, иногда ссылкой в дубль угрожал. Психолог у него тоже был, но, видимо, не помог. Но понятны были эти проблемы не сразу.

Макгиди попрощался со "Спартаком" Сегодня официально состоялся переход Эйдена Макгиди из "Спартака" в "Эвертон". Вспоминаем российский этап карьеры ирландца.

Андрей Тихонов, работавший помощником Карпина в том «Спартаке», тоже говорит, что проблему в штабе сначала не заметили: «Макгиди со временем таким стал — может, почувствовал себя незаменимым. Дело даже не в психологии, а в психике. Человек приехал в другую страну, должен как-то устраиваться, поддерживать коммуникацию с ребятами. Эмоциональные всплески ему немного мешали и в футболе, и в жизни. Если Макгиди считал, что кто-то неправильно сыграл, или просто не получал мяч, мог вспылить».

«Ничего криминального не было»

При этом демонизировать ирландца точно не стоит. В быту он вёл себя прилично. «Ничего криминального не было, — подтверждает Карпин, — психуют все. С субординацией между игроком и тренером всё тоже было хорошо. О каких-то тусовках первый раз слышу. В дубль я ссылал его за невыполнение установки, но не за какие-то клубы. В игре – да, разное бывало, из-за психологической неуравновешенности. С любым человеком сложно, если неправильно реагирует на какие-то вещи».



О нацеленности ирландца на ворота говорит статистика: в первых матчах за «Спартак» Макгиди поражал болельщиков количеством обводок (по 25 за игру, 80% удачных). Но вот с общей статистикой дела обстояли не так блестяще: 72 матча, 11 голов, 22 голевых передачи.



Да и желание Макгиди переехать в Англию в публичных высказываниях сквозило всё чаще. В итоге его уважили. Надо полагать, «Спартак» искренне пожелал ирландцу удачи в «Эвертоне», но и убиваться из-за его ухода вряд ли кто-то стал.

Макгиди – король, Мовсисян – без работы. Как дела у бывших звёзд РПЛ. Часть 2 Продолжаем рассказывать об успехах и неудачах бывших легионеров российского чемпионата.

«Болельщикам нравилось, как он накручивал? Окей, значит, он хороший. А на то, что Эйден не вернулся 25 раз в оборону, потому что у него финт не прошёл, внимание не обращали», — говорит Карпин. Именно игровая дисциплина и подводила Макгиди, несмотря на всю страсть и старание.

«Болельщики любят, когда футболист забивает, играет нестандартно. Макгиди же нечасто забивал, голевых много не отдавал, — вспоминает Тихонов, — он больше играл на себя. Иногда нужно отдать пас, а он затягивал, переигрывал. Может, где-то это и плюс Макгиди, он умел это делать».

«Нереализованный талант»

Не только у тренеров – у болельщиков тоже воспоминания о Макгиди остались противоречивые. Собственно, вся его карьера получилась неоднозначной. После долгожданного перехода в «Эвертон» (32 матча, 1 гол) была аренда в «Шеффилд Уэнсдей», период в «Престоне» и, наконец, «Сандерленд», где ирландец играет до сих пор. Устроился он там хорошо – в прошлом сезоне больше выходил на левом фланге атаки (и, естественно, часто пускался в дриблинг), стал штатным исполнителем штрафных ударов и пенальти. Только одно «но» – «Сандерленд» играет в Лиге 1, а это лишь третья по силе лига Англии.

«Если человек не заиграл в Англии, то это о чём-то говорит. Проблема у него была не в России. То, что у него там не получилось, связано только с неуравновешенностью. Макгиди в «Спартаке» — нереализованный талант», — заключает Карпин.



При этом Попов периодом Макгиди в «Спартаке» остался доволен: «Как он умел обыгрывать один в один — я давно такого не видел. Мог с места, мог в движении, двуногий футболист. Мы точно не потеряли в деньгах, какие-то игры он вообще вытаскивал в одиночку».

Так или иначе, 9 лет назад трансфер Макгиди взорвал трансферный рынок чемпионата России. Как сейчас его взрывает тот же «Спартак» с Шюррле, Тилем и Ларссоном, «Зенит» с Малкомом и «Краснодар» с Кабелла и Намли. Хочется надеяться, что этих парней «нереализованными талантами» никто не назовёт.