Роналду больше не нужны деньги. Теперь его интересует только слава

Криштиану Роналду заявил, что больше не нуждается в деньгах.
«Я всегда стремлюсь выиграть, прежде всего, трофеи с моей командой, так как это принесёт мне индивидуальные призы. Такова работа, повседневная жизнь. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодаря богу я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать своё имя в историю футбола, побеждать всё больше и больше».
И ведь он действительно заработал столько, что может никогда не думать о финансовой составляющей своей жизни. Помимо зарплаты в клубе, Роналду имеет многомиллионные рекламные контракты, доходы от бизнеса и даже собственную игру для смартфонов.
Сколько зарабатывает Роналду?
Футбол
Стоимость сделки перехода Роналду в «Ювентус» составляет $340 млн за четыре года, согласно источникам Forbes. Новая зарплата форварда составляет $35 млн. Даже перейдя в «Ювентус», зарплата Роналду не может сравниться с заработком Месси в «Барселоне». Но Криштиану берёт другим. Никто не может обойти его в маркетинговых доходах.
Соцсети
Instagram аккаунт Роналду насчитывает 179 миллионов подписчиков, twitter — около 80 миллионов. Только благодаря аккаунтам в различных социальных сетях Роналду принёс спонсорам $474 миллиона, согласно данным исследовательской компании Hookit. А одна рекламная публикация в его аккаунте стоит $975 тысяч.
Спонсоры
Гонорар Роналду от Nike составляет около $23 млн в год. Есть ещё и доход от рекламного контракта с Armani, который составляет $1 млн. Ежегодно от продажи одежды собственного бренда CR7 Роналду получает до $10 млн. Общий же доход от рекламных контрактов, съёмок — ещё $47 млн.
Годовой доход Роналду составляет около $116 млн. Но эти деньги футболист зарабатывает только с тех проектов, которые указаны в тексте. Возможно, их гораздо больше. Португалец упорной работой заслужил того, чтобы никогда больше не думать о деньгах.
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