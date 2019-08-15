Роналду больше не нужны деньги. Теперь его интересует только слава

Криштиану Роналду заявил, что больше не нуждается в деньгах.

«Я всегда стремлюсь выиграть, прежде всего, трофеи с моей командой, так как это принесёт мне индивидуальные призы. Такова работа, повседневная жизнь. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодаря богу я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать своё имя в историю футбола, побеждать всё больше и больше».

Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола

И ведь он действительно заработал столько, что может никогда не думать о финансовой составляющей своей жизни. Помимо зарплаты в клубе, Роналду имеет многомиллионные рекламные контракты, доходы от бизнеса и даже собственную игру для смартфонов.

Сколько зарабатывает Роналду?

Футбол

Стоимость сделки перехода Роналду в «Ювентус» составляет $340 млн за четыре года, согласно источникам Forbes. Новая зарплата форварда составляет $35 млн. Даже перейдя в «Ювентус», зарплата Роналду не может сравниться с заработком Месси в «Барселоне». Но Криштиану берёт другим. Никто не может обойти его в маркетинговых доходах.

Миллион долларов за пост. Сколько спортсмены зарабатывают на «Инстаграме» На первом месте — Роналду. Он получает за рекламный пост больше, чем многие российские футболисты за год.

Соцсети

Instagram аккаунт Роналду насчитывает 179 миллионов подписчиков, twitter — около 80 миллионов. Только благодаря аккаунтам в различных социальных сетях Роналду принёс спонсорам $474 миллиона, согласно данным исследовательской компании Hookit. А одна рекламная публикация в его аккаунте стоит $975 тысяч.

К дому ведёт только частная дорога. Как живёт Криштиану Роналду Португалец хорошо устроился в Турине.

Спонсоры

Гонорар Роналду от Nike составляет около $23 млн в год. Есть ещё и доход от рекламного контракта с Armani, который составляет $1 млн. Ежегодно от продажи одежды собственного бренда CR7 Роналду получает до $10 млн. Общий же доход от рекламных контрактов, съёмок — ещё $47 млн.

Годовой доход Роналду составляет около $116 млн. Но эти деньги футболист зарабатывает только с тех проектов, которые указаны в тексте. Возможно, их гораздо больше. Португалец упорной работой заслужил того, чтобы никогда больше не думать о деньгах.